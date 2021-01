Farhan Akhtar est sans aucun doute l’une des stars les plus charismatiques de Bollywood. Alors qu’il entre dans la 47e année de sa vie, on ne peut s’empêcher de s’émerveiller et de s’émerveiller du physique qu’il entretenait, de son équilibre professionnel et personnel; en tenant compte de la facilité avec laquelle sa vie amoureuse s’est déroulée ces dernières années.

Que ce soit dans les films ou dans les webséries, ce réalisateur-scénariste-acteur-producteur aux multiples talents n’a jamais cessé de nous balayer. Après avoir généré des séries Web populaires et passionnantes comme Inside edge, Mirzapur, Made in Heaven, Farhan a laissé une marque tout aussi indélébile en tant que producteur.

De plus, cet acteur influent a attiré l’attention non seulement pour ses activités créatives ou ses réalisations, mais aussi pour sa présence sur les réseaux sociaux. Père de deux enfants, Farhan a continué à avoir une présence assez importante dans les médias sociaux. Sortant avec l’acteur de VJ Shibani Dandekar, Farhan n’a jamais hésité à exprimer son amour, ses liens profonds sur les réseaux sociaux. Jetons un coup d’œil à la vie amoureuse de Farhan à travers certaines de ses adorables photos de vacances avec le magnifique Shibani:

Partageant une vidéo de retour de Shibani de leur voyage, Farhan l’a sous-titrée comme « Caught ». Révélant leur charme amusant et sans effort, cette vidéo nous donne un aperçu de leur vie amoureuse enchanteresse.

S’adressant à Instagram, le beau mec avait partagé cette magnifique photo de ses vacances à Koh Samui en la sous-titrant avec amour comme « À, par et à vos côtés ». Les tourtereaux forment une paire incroyable.

Farhan a laissé tomber cette photo colorée et légère sous-titrée avec humour «Beach bums». Les deux pouvaient être vus sourire béatement pendant qu’ils profitaient de leurs vacances.

Tout en profitant du soleil sur une plage du Mexique, Farhan avait posté cette photo «À quatre pieds du paradis». Le sable blanc, l’eau turquoise faisaient un enfer d’un cadre pittoresque.

Sous-titrée «My happy place», cette photo résume à merveille la vie amoureuse du couple. Ici, on pouvait voir les deux se détendre dans la piscine tout en profitant du coucher de soleil à l’horizon. Ils sont comme deux pois dans une cosse.

Ici, il pouvait être vu joyeusement absorbé dans le brouillage avec sa femme amoureuse, Shibani. Avec l’air cool dans un bandeau comme une rockstar, l’acteur a sous-titré le message vidéo comme « Garder le blues de verrouillage à l’écart … »

Le toofan de Rakesh Omprakash Mehra sera la prochaine aventure de Farhan.