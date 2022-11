Aperçu de “MTV Cribs” avec Adrienne Bailon et Israel Houghton

Adrienne Bailon et Israel Houghton ont mis ce bronzage pour compléter leur maison beige pour “MTV Cribs!”

Bon jeudi les gars ! Nous avons presque atteint le week-end et nous avons un aperçu pour votre plaisir de visionnement du prochain épisode de “MTV’s Cribs” mettant en vedette Adrienne Bailon & Israel Houghton, Michael Strahan, Charo, Don Benjamin & Laine et Yung Bleu diffusé ce soir jeudi 3 novembre à 21h00 HE / PT.

Le phénomène de la culture pop qui a révolutionné le genre des tournées à domicile des célébrités frappera à la porte des célébrités de premier plan pour un aperçu des modes de vie et des rituels quotidiens – et inattendus -. Chaque épisode de 30 minutes emmènera les téléspectateurs au-delà des barrières de sécurité pour passer du temps pour un regard de près et personnel – de ce qu’il y a à l’intérieur de leurs réfrigérateurs aux placards à couper le souffle et aux collections de voitures uniques – en laissant tomber encore plus légendaire moments pendant la visite tout accès.

Dans le clip de l’épisode de ce soir, Adrienne et Israel nous guident dans leur salon et Adrienne révèle qu’elle est une sorte de maniaque de la propreté qui aime que tout soit à sa place. Il y a aussi un moment mignon où elle jaillit de sa musique gospel en jouant les talents de son mari.

Découvrez le clip ci-dessous:

Les berceaux de MTV sont diffusés les jeudis à 21h00 HE / PT sur MTV