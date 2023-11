Aperçu de Louisville contre Chattanooga – Card Chronicle

Cardinals de Louisville (1-0) contre Chattanooga Mocs (1-0)

Temps de jeu: 19h

Emplacement: KFC Yum Center : Louisville, Kentucky.

Télévision: Réseau ACC supplémentaire

Annonceurs : Kent Taylor (play-by-play) et Jody Demling (analyste)

Préféré: Louisville par 4

Série: À égalité 5-5

Dernière réunion : Louisville a gagné 102-65 le 22 novembre 2010 à Louisville (Global Sports Shootout)

Historique de la série :

Compositions de départ projetées :

Louisville

G Skyy Clark (6-3, 205, donc.)

G Tre White (6-7, 205, donc.)

G/F Mike James (6-5, 200, R-So.)

F JJ Traynor (6-8, 190, Sr.)

C Dennis Evans (7-1, 215, Fr.)

Chattanooga

G Honor Huff (5-10, 162, donc.)

G Myles Che (6-2, 190, Fr.)

G/F Demetrius Davis (6-9, 195, Sr.)

F Jan Zidek (6-9, 240, Gr.)

F Sam Alexis (6-9, 230, donc.)

Statistiques:

À propos de Chattanooga :

Un an après avoir participé au tournoi de la NCAA et avoir presque éliminé l’Illinois au premier tour, Chattanooga était en quelque sorte en mode reconstruction en 2022-2023.







Ils ont accueilli un nouvel entraîneur (Dan Earl) après le départ de Lamont Paris pour la Caroline du Sud, leur transfert vedette (Honneur Huff) a été contraint de s’absenter de la saison en raison des règles obsolètes de transfert intra-conférence de la SoCon, et leur centre vedette s’est cassé la main au milieu de l’année. Malgré tout cela, les Mocs ont quand même réussi à se qualifier pour le match de championnat du tournoi SoCon en tant que têtes de série 7 et ont terminé l’année avec un bilan de victoires (18-17).

Une tonne de joueurs ont obtenu leur diplôme ou ont été transférés de l’équipe de l’année dernière, laissant Earl dans une position où il a neuf boursiers qui n’ont pas joué une minute pour les Mocs la saison dernière. Pourtant, Chattanooga était le choix de pré-saison pour terminer à une cinquième place respectable dans la Conférence Sud à 10 équipes. Ils ont même reçu un seul vote pour la première place.

Une grande partie de la raison pour laquelle les gens ont confiance dans les Mocs est Earl, qui a été entraîneur-chef du VMI pendant sept saisons avant de prendre le poste à Chattanooga. Earl est l’un des meilleurs entraîneurs du pays lorsqu’il s’agit d’étendre le terrain et de militariser le tir à trois points. Le coach appelle sa philosophie « Voir, Partager, Tirer ».

Les Mocs étaient n°1 au pays la saison dernière avec un taux de trois points, tirant au-delà de l’arc sur un énorme 52,1 % de leurs tentatives de placement (sa dernière équipe VMI s’est classée n°1 dans la même catégorie l’année précédente).

Pour une équipe de Louisville qui vient de permettre à l’UMBC de tirer à distance 11 sur 21 lundi soir, c’est évidemment un sujet de préoccupation.

Huff est venu avec Earl du VMI et est le joueur idéal pour diriger son attaque. Il a tiré 37,7 pour cent sur trois pour les Keydets il y a deux saisons, et a eu toute la saison dernière pour s’acclimater encore plus à l’offensive alors qu’il portait une chemise rouge.

Jan Zidek, un transfert de 6’9 de Pepperdine qui est né et a grandi à Prague, a été la plus grande arme de l’équipe lors de sa victoire d’ouverture de la saison contre Covenant College, une école de Division III. Zidek a réussi 11 tirs sur 13, dont 3 sur 4 au-delà de l’arc, en route vers un sommet de 25 points.

Tout le monde à Chattanooga peut tirer, et Earl aime espacer le terrain autant que n’importe quel entraîneur du pays, ce qui devrait présenter un énorme défi défensif pour les grands de Louisville.

Si Chattanooga joue parfois via le poste, ce sera via 6’9 sophomore Sam Alexis. Il est mince, mais il a bien joué vers la fin de la saison dernière, marquant notamment 26 points lors d’une victoire contre Mercer. Alexis a une tonne de potentiel et a récolté 13 rebonds, neuf points (aucun panier raté) et cinq blocs lors de la victoire contre Covenant.

Chattanooga ne s’est classé que 265e en termes d’efficacité défensive ajustée la saison dernière, mais il y a des raisons de croire que cela pourrait s’améliorer au cours de la deuxième année sous Earl. Ils devraient être plus athlétiques sur l’aile cette saison grâce à l’ajout du transfert Tyler Mullin et l’amélioration des conditions de retour Démétrius Davis.

Peut-être la meilleure nouvelle ce soir pour Louisville ? Chattanooga ne force tout simplement pas les revirements. Ils se classent parmi les 30 derniers au niveau national en termes de taux de roulement pendant trois saisons consécutives.

C’est un autre match où Louisville devrait être capable de marquer et devrait être capable de produire un nombre décent d’opportunités de seconde chance. De l’autre côté, Huff et Zidek peuvent absolument donner des crises aux Cardinals et jouer les co-héros toute la soirée. Si Louisville ne fait pas un meilleur travail pour localiser les tireurs sur le périmètre lundi et si Chattanooga tire presque aussi bien que l’UMBC, cela pourrait être une autre longue soirée.

Notable:

—Louisville cherche à commencer 2-0 pour la première fois depuis la saison 2020-21 influencée par COVID.

—Louisville a remporté cinq matchs consécutifs contre Chattanooga, une série qui a vu les Mocs remporter les cinq premiers matchs, tous disputés entre 1921 et 1931.

—Louisville a une fiche de 16-7 de tous les temps contre les membres actuels de la Conférence Sud, perdant récemment contre Furman (80-72, OT) lors de leur deuxième match de la saison 2021-22.

—Les équipes de Dan Earl, y compris l’équipe UTC de l’année dernière, ont terminé première ou deuxième de la Division I pour les trois points marqués par match au cours de chacune des trois dernières saisons (à l’exclusion de l’année COVID 2020-21).

—Les 60 points de Louisville dans la peinture contre l’UMBC étaient le plus grand nombre de points du programme dans un match depuis les 60 contre la Louisiane le 7 décembre 2013.

—Louisville renvoie 47,1 % de ses scores, 57,1 % de ses rebonds et 28,1 % de ses passes décisives de la saison dernière. Ils comptent huit nouveaux arrivants qui, ensemble, ont créé la sixième meilleure classe de recrutement du pays, selon 247Sports.

—Louisville a remporté 90 de ses 96 derniers matchs hors conférence au KFC Yum Center, une marque qui s’étend sur les 11 dernières saisons.

—Malgré une fiche de 2-5 la saison dernière, Louisville a remporté 92 de ses 101 derniers matchs hors conférence au KFC Yum Center, une marque qui s’étend sur les 11 dernières saisons.

—À l’intérieur du KFC Yum Center, Louisville a une fiche de 99-13 en matchs hors conférence.

—Louisville a une fiche de 220-14 au cours des 20 dernières saisons et de 17-2 au cours des trois dernières lorsqu’il marque 80 points ou plus. Les Cards ont marqué 94 points lors de leur victoire contre l’UMBC.

—Louisville a une fiche de 14-0 au cours des 10 dernières saisons en limitant ses adversaires à un maximum d’un panier à trois points.

—Depuis 2004, Louisville a une fiche de 128-0 lorsqu’elle mène de plus de 10 points à la mi-temps.

—Louisville a remporté 162 matchs consécutifs en détenant un adversaire de moins de 50 points.

Prédiction de Ken Pomeroy : Louisville 81, Chattanooga 74

