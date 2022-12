Aperçu de l’International Hurdle: Epatante et First Street de Nicky Henderson se préparent pour la bataille de Cheltenham | Nouvelles de la course

Nicky Henderson pense que l’Unibet International Hurdle de samedi à Cheltenham est la course évidente pour Epatante et First Street.

Sa gagnante du Champion Hurdle 2020 Epatante a déjà eu un affrontement avec son compagnon d’écurie Constitution Hill dans le Fighting Fifth, où elle n’a prouvé aucun match pour lui, donc, plutôt que de se revoir, Henderson l’a redirigée ici.

Un autre détenu de Seven Barrows, First Street, a remporté le Gerry Feilden Hurdle à Newbury la dernière fois et fait un pas en avant en classe pour ce concours de deuxième année.

“Tous en bonne forme, très bonne forme. Ils reviennent tous les deux à moins de quinze jours d’une course, donc ça revient un peu vite et nous sommes très contents d’eux tous les deux”, a déclaré Henderson. “C’est l’endroit évident où venir si Constitution Hill va à Kempton [for the Christmas Hurdle].

“C’est une belle course et un petit peloton et nous espérons qu’ils se feront tous les deux justice.”

Donner du poids à tous est Knappers Hill de Paul Nicholls, qui a remporté neuf de ses 12 courses à ce jour et a réalisé un record en carrière la dernière fois en remportant l’Elite Hurdle à Wincanton.

Image:

Knappers Hill a remporté ses quatre derniers départs pour Paul Nicholls





I Like To Move It, formé par Nigel Twiston-Davies, a remporté le Greatwood Hurdle à Cheltenham avec le poids le plus élevé pour la première fois.

Twiston-Davies a déclaré: “Il est de retour sur sa piste préférée et est en bonne forme. Il a augmenté de 10 livres, mais ce n’est pas un handicap, donc cela n’a pas d’importance.

“Il s’est amélioré tout le temps et nous espérons qu’il continuera à le faire. Nous l’attendons avec impatience.

“Il n’y a pas de problèmes au sol – tant qu’il n’y a pas de gel là-dedans. Tous les systèmes fonctionnent.

“Il a très bien sauté la dernière fois et il semble aimer l’air à Cheltenham. Il semble courir ses meilleures courses ici et s’il donne quelque chose comme sa course la dernière fois, j’espère qu’il nous gardera tous heureux.”