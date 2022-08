Aperçu de l’événement Apple iPhone 14 septembre 2022

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prononce un discours liminaire lors de la WWDC22 à Apple Park le 06 juin 2022 à Cupertino, en Californie. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a lancé la conférence annuelle des développeurs WWDC22. Justin Sullivan | Getty Images

Apple organise un événement de lancement à son siège social de Cupertino, en Californie, le 7 septembre. La société devrait annoncer de nouveaux modèles d’iPhone, comme elle le fait chaque mois de septembre depuis 2012. Apple utilise des vidéos préenregistrées pour ses événements de lancement depuis le début de 2020 grâce en partie aux restrictions de Covid, et ce sera le premier lancement d’iPhone avec un composant en personne depuis 2019. Apple diffuse l’événement de lancement en ligne sur son site Web et YouTube en en plus d’inviter certains médias sur son campus. Les lancements d’automne remplis de battage publicitaire d’Apple sont un événement phare pour Apple. Ils attirent généralement des millions de téléspectateurs simultanés sur YouTube. Ils attirent l’attention du monde entier et préparent le terrain pour un blitz marketing de vacances au cours des trois derniers mois de l’année, lorsque les ventes d’Apple sont les plus élevées. L’événement de cette année a pour slogan “loin”, qui pourrait faire référence à des fonctionnalités telles que la photographie du ciel nocturne, L’année dernière, Apple a lancé de nouveaux iPhones et montres Apple lors d’un événement en septembre, puis l’a suivi avec un lancement en octobre avec des iPad et des Mac. Voici ce qu’Apple est susceptible de lancer mercredi prochain, sur la base de rapports.

iPhone 14 : Quatre nouveaux modèles

Apple devrait sortir quatre nouveaux modèles d’iPhone. Si la convention de dénomination actuelle d’Apple tient le coup, ils s’appelleront l’iPhone 14. Cette année, Apple abandonnera probablement le modèle “mini” avec un écran de 4,7 pouces, selon les rapports. Au lieu de cela, Apple pourrait proposer deux tailles de téléphone, l’une avec un écran de 6,1 pouces et l’autre avec un écran de 6,7 pouces, chacune étant disponible dans un modèle standard et un modèle “Pro” plus cher. Les modèles Pro devraient obtenir plus de mises à niveau, selon les rapports de Bloomberg Nouvelles, Ming-Chi Kuo, analyste chez TFI Valeurs Mobilièreset autres analystes et observateurs Apple. Depuis 2017, les iPhones ont inclus un espace en haut de l’écran du téléphone avec un espace pour le système FaceID d’Apple, qui comprend plusieurs capteurs et un appareil photo. Les modèles Pro pourraient abandonner «l’encoche» d’Apple où il abrite la caméra FaceID pour une approche «pilule» ou «découpe» plus mince et plus rationalisée avec un espace plus petit qui doit rester vide, laissant de la place pour un encore plus grand Les modèles Pro devraient également recevoir des processeurs et des caméras A116 mis à niveau. La bosse de la caméra devrait s’agrandir. Apple pourrait publier un affichage permanent à l’écran pour afficher les notifications, comme certains téléphones Android le font depuis des années. Le logiciel bêta pour iPhone publié au cours de l’été a suggéré qu’Apple envisageait peut-être une fonctionnalité similaire en raison de nouveaux widgets indiquant la météo et la durée de vie de la batterie. L’une des plus grandes questions est de savoir comment Apple fixera le prix de ses iPhones dans une période d’inflation mondiale et d’incertitude macroéconomique dans certaines régions. D’autres appareils électroniques grand public, tels que la Playstation 5 de Sony, ont vu leurs prix baisser. Le modèle d’iPhone 13 le moins cher d’Apple est l’iPhone 13 Mini à 699 $, qui devrait être abandonné. Cela ferait de l’appareil principal d’Apple, qui est actuellement l’iPhone 13, le nouveau modèle le moins cher à 829 $, si son prix ne change pas. Certains analystes s’attendent également à ce qu’Apple augmente le prix de ses modèles Pro. Apple baisse généralement le prix des anciens modèles lorsqu’il en lance de nouveaux, offrant ainsi une option aux consommateurs plus sensibles au prix.

Montre Apple

Apple devrait présenter la 8e nouvelle version majeure de sa montre la semaine prochaine. L’année dernière, l’Apple Watch Series 7 a obtenu un écran légèrement plus grand, mais la refonte n’a pas modifié de manière significative l’apparence de l’appareil, qui est restée pratiquement la même depuis 2014. Attendez-vous également à plus d’évolution cette année. Apple envisage un capteur de température corporelle dans les nouveaux appareils, selon le Wall Street Journal, ce qui pourrait aider au suivi de la fertilité et du sommeil. D’autres fonctionnalités de suivi du sommeil pourraient inclure la capacité de détecter des schémas de sommeil avancés ou l’apnée. Mais la plus grande annonce d’Apple Watch Series 8 pourrait être un nouveau modèle “Pro” avec un écran plus grand et une finition plus durable. Apple a déjà publié des montres Apple avec des matériaux de boîtier coûteux tels que l’or, la céramique et le titane, et le nouveau modèle “Pro” décrit par Bloomberg et Kuo pourrait être l’une des premières montres Apple haut de gamme à bénéficier de fonctionnalités supplémentaires par rapport à ses moins chères. frères et sœurs. Également probable : une nouvelle version mise à jour de l’Apple Watch SE, son modèle de montre d’entrée de gamme à 329 $.

iOS16

Les propriétaires d’iPhone qui ne prévoient pas d’acheter de nouveaux équipements cet automne recevront toujours une mise à jour annuelle du logiciel iPhones, iOS 16, qui a été annoncé en juin et a été testé au cours de l’été. Le logiciel a plusieurs nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs remarqueront immédiatement. La plus grande fonctionnalité de bannière est la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPhone avec des widgets qui peuvent afficher les prévisions météo, les rendez-vous du calendrier et d’autres informations en un coup d’œil. Les utilisateurs peuvent également modifier la police de l’horloge de l’écran de verrouillage pour la première fois. iOS 16 vous permet également d’annuler ou de modifier des messages texte iMessage, à condition que vous les rattrapiez quelques minutes après l’envoi. iOS 16 introduira également des prêts à court terme d’Apple appelés Apple Pay Later. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’acheter des choses en ligne avec Apple Pay mais de payer l’article en quatre versements sans payer d’intérêts. Une fonctionnalité intéressante d’iOS 16 est que si un utilisateur possède à la fois un iPhone et un ordinateur portable ou de bureau Mac, il peut utiliser l’iPhone comme caméra Web très haute définition.

Après l’événement : iPads, Macs

