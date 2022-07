Aperçu de l’Euro féminin: Vivianne Miedema absente pour les Pays-Bas avec Covid tandis que la Suisse jongle avec une épidémie de maladie avant le match contre la Suède | Nouvelles du football

Vivianne Miedema a été exclue pour le deuxième match de groupe de l’Euro des Pays-Bas contre le Portugal après avoir été testée positive pour Covid, la Suisse jonglant avec une épidémie de maladie avant son match contre la Suède.

Suède vs Suisse : Comment les maux d’estomac affecteront-ils les Suisses ?

La Suisse entame son deuxième match de groupe alors que son équipe a été ravagée par un mal d’estomac au cours des derniers jours. Ils ont dû annuler l’entraînement lundi avec huit joueurs absents pour cause de maladie.

Les Suisses devraient pouvoir aligner une équipe contre la Suède mercredi soir, mais l’entraîneur-chef Nils Nielsen et son équipe devront gérer leurs joueurs.

Parler à UEFA.comil a déclaré: “Certains d’entre eux ne se sentent pas encore bien, donc c’est très douteux. Mais d’autres n’ont pas été si durement touchés qu’ils pourraient être prêts pour demain.”

Image:

La Suisse a été touchée par un virus, affectant sa préparation pour son match contre la Suède





“Ce n’est pas du tout une situation idéale mais nous nous préparons toujours du mieux que nous pouvons et nous veillons à ce que les filles aient toutes les chances de se préparer théoriquement. Et puis nous devons voir quelle puissance nous avons dans les jambes pour l’exécuter.

“Avec toutes ces choses, bien sûr, cela devient plus difficile, mais ce n’est pas impossible. Si nous pouvons mettre 11 joueurs sur le terrain, nous pouvons toujours les battre. C’est juste que les chances de les battre diminuent tout le temps si les choses ne vont pas. ne commence pas notre chemin.

“Si vous avez été vraiment malade et que vous n’avez pas pu manger du tout, vous ne vous sentirez peut-être pas prêt pour ce match. Nous ne pouvons pas encore le savoir. Je croise les doigts.”

Image:

Ramona Bachmann a expliqué comment la Suisse s’est préparée ces derniers jours





Ramona Bachmann a également donné un aperçu de la façon dont la Suisse s’est préparée tout en essayant de contenir une épidémie.

“Surtout à l’intérieur, [she has been] dans ma chambre”, a-t-elle ajouté UEFA.com. “Nous étions isolés les uns des autres, nous n’avions pas le droit de nous entraîner, nous n’avions pas non plus le droit de manger ensemble, alors on nous a servi de la nourriture dans nos chambres.

“C’était un peu ennuyeux pour être honnête. Mais c’est ce que vous devez faire pour vous assurer de ne pas le répandre.

“[Switzerland prepared] avec des vidéos, surtout, puisque nous n’étions pas autorisés à sortir de la salle. Nous avons donc eu des appels vidéo et nous avons parcouru les vidéos comme nous le faisons habituellement.”

Pays-Bas vs Portugal : Miedema absent avec le Covid

L’attaquant néerlandais Miedema a été testé positif au Covid et s’est isolé avant son deuxième match de groupe du Championnat d’Europe contre le Portugal.

Miedema a mené les Pays-Bas au titre après avoir marqué quatre buts lors de l’édition 2017, dont un doublé en finale. Le joueur de 25 ans a marqué 94 buts en 112 matches internationaux.

“Vivianne Miedema a malheureusement été testée positive au COVID-19 et va donc se mettre en isolement dans les prochains jours”, a annoncé mardi l’équipe néerlandaise. “Quand elle n’aura plus de symptômes et que les tests seront négatifs, elle pourra rejoindre l’équipe.”

Image:

Sari van Veenendaal s’est blessé lors du match nul 1-1 de samedi contre la Suède





C’est un autre casse-tête d’absence pour Mark Parsons et les Pays-Bas, qui sont déjà privés du gardien Sari van Veenendaal pour le reste de l’Euro en raison d’une blessure à l’épaule.

Daphne van Domselaar, 20 ans, devrait prendre sa place alors que les Pays-Bas visent leur première victoire dans la défense de leur titre, entrant dans le match en tant que grands favoris.

L’entraîneur-chef Parsons a déclaré: “Ils vont être prêts, ils vont être très difficiles.

“Depuis que je suis ici, nous avons disputé plusieurs fois des qualifications pour la Coupe du monde lorsque vous disiez : ‘OK, les Pays-Bas devraient être favoris.’ Le football féminin continue de monter et il faut respecter tout le monde, il faut être très concentré et branché.

“Pas de complaisance, nous devons être à notre meilleur à chaque instant.”

Bien qu’il soit considéré comme l’outsider, le Portugal est sur une série de cinq matches sans défaite et a fait preuve d’une superbe détermination à se remettre d’un 2-0 pour prendre un point contre la Suisse.

Image:

Diana Gomes a déclenché un retour du Portugal au début de la seconde période





L’entraîneur-chef Francisco Neto a déclaré: “Nous devons commencer à nous concentrer sur notre travail. À ce niveau, les erreurs seront punies.

“Contre des équipes expérimentées, habituées à ces matchs, avec des joueurs avec un énorme talent, nous devons être pleinement concentrés et essayer de nier les talents offensifs des Pays-Bas.

“Il n’y a qu’une seule façon de le faire : avoir le ballon et le garder. C’est notre mission. Nous avons frappé au-dessus de notre poids pendant des années. Nous devons être plus unis, mieux organisés défensivement et éviter de perdre le ballon quand nous avons ce.”

