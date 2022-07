Aperçu de l’Euro féminin: l’Italie, la Belgique et l’Islande se battent pour rejoindre la France en quarts de finale de l’Euro 2022 | Nouvelles du football

Alors que la victoire de la France dans le Groupe D est déjà cousue, la lutte pour les rejoindre en quart de finale fait rage entre l’Italie, l’Islande et la Belgique alors que la phase de groupes touche à sa fin.

Islande vs France, Rotherham, coup d’envoi à 20h

La France peut métaphoriquement coller la bouilloire – pas trop loin de la maison du Yorkshire Tea – après avoir assuré sa place en tant que vainqueur du groupe D avec deux victoires sur deux avant son dernier match de groupe avec l’Islande à Rotherham.

Mais la série de 16 victoires remportées par Corianne Diacre n’a pas été construite sans le genre de mentalité de gagnant qui ne laissera pas cela se produire, même contre une équipe islandaise qui a désespérément besoin d’un résultat pour progresser.

Les Bleus de Diacre ont impressionné jusqu’ici et avant un quart de finale garanti avec les Pays-Bas vendredi, voudront continuer leur rôle de favoris extérieurs du tournoi en se préparant bien pour affronter les champions en titre.

Image:

La Française Marie-Antoinette Katoto a quitté en boitant le match du groupe D de l’Euro féminin 2022 contre la Belgique et ne jouera plus dans le tournoi





Apprendre à vivre sans Marie-Antoinette Katoto après la blessure de fin de tournoi qu’elle a contractée contre la Belgique sera d’une importance majeure pour Diacre, dont l’équipe est apparue instable lors de cette victoire 2-1 après la perte de l’attaquant du PSG, qui a marqué 28 buts. en 32 sélections internationales.

“Je crois que nous pouvons faire quelque chose de grand”, était le message de l’entraîneur islandais Thorsteinn Halldorsson lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’Islande faisant déjà mieux que son Euro 2017 en récoltant un point contre l’Italie la dernière fois.

L’objectif principal de la nation vairon à l’Euro 2022 était de gagner un match – et bien qu’ils aient mené contre la Belgique et l’Italie, ils ne l’ont pas encore fait. Un point – voire une défaite d’un but – peut serait suffisant lundi pour les faire passer, mais compterait également sur les deux autres équipes du groupe pour faire match nul.

Peut-être que le milieu de terrain Dagny Brynjarsdottir a le mieux résumé la situation en disant : “C’est le football. Tout peut arriver.”

Italie vs Belgique, Manchester (City Academy Stadium), coup d’envoi à 20h

Ce n’est pas loin que le vainqueur remporte le tout au Manchester City Academy Stadium lundi soir. Trois points pour l’Italie ou la Belgique les placeront probablement dans les huit derniers, pour affronter la Suède, tant que la France ne perdra pas face à l’Islande. Un match nul pourrait le faire aussi, parallèlement à une victoire de la France.

Ces deux équipes entrent dans leur dernier match de groupe après avoir fait match nul avec l’Islande et perdu contre la France, bien que l’humiliation 5-1 de l’Italie par les vainqueurs du groupe ait été plutôt plus complète que le revers 2-1 de la Belgique jeudi.

Alors que l’entraîneur italien Milena Bertolini a cherché à soulager la pression de son côté et a déclaré avoir affronté des matchs plus “importants” dans le passé, son homologue Ives Serneels a été moins prudent avec son langage.

“Nous pouvons vraiment débuter dans ce tournoi. Ce sera une journée historique pour le football féminin belge. Et je vais être honnête, si nous ne nous qualifions pas pour le prochain tour, je serai très déçu”, a-t-il déclaré aux journalistes.

La Belgique n’avait jamais atteint les huitièmes de finale des Championnats d’Europe auparavant, tandis que l’Italie était quart de finaliste en 2009 et 2013 avant de s’effondrer à ce stade lors du dernier tournoi il y a cinq ans.

Si l’une ou l’autre des équipes réussit l’exploit de franchir les phases de groupes cette fois-ci, un défi monumental les attend dans les huit derniers, sous la forme des champions en titre des Pays-Bas.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre – Espagne – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne – Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède v Deuxième groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France v Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley

Que s’est-il passé jusqu’à présent…

Phase de groupes:

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A : Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie1-1 Islande

Groupe D : France 2-1 Belgique

vendredi 15 juillet

Groupe A: Irlande du Nord 0-5 Angleterre

Groupe A : Autriche 1-0 Norvège

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande 0-3 Allemagne

Groupe B : Danemark 0-1 Espagne

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse 1-4 Pays-Bas

Groupe C : Suède 5-0 Portugal

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium