Aperçu de l’Euro féminin: l’Espagne et le Danemark affrontent une confrontation cruciale dans le groupe B, tandis que l’Allemagne affronte la Finlande | Nouvelles du football

Le dernier tour du groupe B de l’Euro féminin verra l’Espagne et le Danemark s’affronter pour la dernière place de qualification à élimination directe, tandis que l’Allemagne, déjà qualifiée, affrontera la Finlande, la dernière du classement.

Espagne vs Danemark, Londres (Brentford), coup d’envoi 20h

L’Espagnole Mariona Caldentey a exhorté ses coéquipières à “avancer” à l’Euro 2022 en l’absence des joueuses vedettes Alexia Putellas et Jennifer Hermoso.

La Roja affrontera le Danemark au Brentford Community Stadium samedi dans une confrontation qui déterminera qui rejoindra l’Allemagne, leader du groupe B, en quarts de finale. L’Espagne occupe la deuxième place du classement avec une meilleure différence de buts que les Danois.

Hermoso, la meilleure buteuse espagnole, a été exclue du tournoi en raison d’une blessure au genou, tandis que la gagnante du Ballon d’Or, Putellas, s’est déchirée le ligament croisé antérieur à l’entraînement, trois jours avant le match d’ouverture contre la Finlande.

Mariona Caldentey espère une meilleure performance de l’Espagne samedi





L’attaquant de Barcelone Caldentey a déclaré : “Il est évident que perdre Jenni et Ale a été un coup dur pour nous en termes de buts en raison de leurs statistiques et de la confiance de l’équipe.

“Ce sont deux des capitaines et deux joueurs clés. Cependant, nous devons avancer et prendre de nouvelles responsabilités.”

Allemagne vs Finlande, Milton Keynes, coup d’envoi à 20h

L’Allemagne vise une troisième victoire consécutive après avoir battu le Danemark et l’Espagne 4-0 et 2-0 respectivement, et la milieu de terrain Svenja Huth a clairement exprimé les intentions de son équipe lors de son dernier match de groupe contre la Finlande à Milton Keynes.

La Finlande est sans point après une défaite 4-1 contre l’Espagne lors de son match d’ouverture et une défaite 1-0 contre le Danemark, mais Huth a déclaré : “Ce ne sera pas un match facile.

Svenja Huth (à gauche) ne tient pas pour acquis le dernier match de groupe de l’Allemagne





“Le match contre l’Espagne en particulier a montré que (la Finlande) est très forte dans les transitions, donc pour nous, il s’agira d’être bon en contre-pression, d’être vigilant et d’essayer ensuite de jouer notre propre jeu.

“Si nous le faisons – comme c’est notre objectif – nous nous qualifierons pour les quarts de finale en tant que vainqueurs de groupe avec neuf points et aucun but encaissé, mais nous savons que nous devons nous concentrer de la première seconde à la dernière.”

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie 1-1 Islande

Groupe D : France 2-1 Belgique

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley