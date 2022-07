Aperçu de l’Euro féminin: les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Suède sont tous en vue d’une naissance en quart de finale lors de la finale de la phase de groupes | Nouvelles du football

Le groupe C reste à gagner – ou à perdre – alors que les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Suède se disputent une place en quart de finale de l’Euro 2022 lors des derniers matchs du groupe dimanche.

Suisse vs Pays-Bas, Sheffield, coup d’envoi à 17h

Bien qu’ils puissent encore gagner le groupe, tout sauf une victoire fera sortir la Suisse de l’Euro 2022 en phase de groupes.

Un seul point lors de leurs deux premiers matchs leur a donné une tâche difficile contre les champions d’Europe en titre – et ils n’ont jamais battu les Pays-Bas dans un match compétitif.

“J’espère voir qu’ils apporteront tout ce qu’ils ont pour réaliser ce que nous voulons réaliser, et nous devrons voir ensuite si cela suffit”, a déclaré l’entraîneur-chef Nils Neilson, sachant que même la victoire pourrait ne pas faire passer la Suisse si la Suède perd contre le Portugal. .

Image:

La Suisse a perdu une avance de 2-0 pour faire match nul contre le Portugal avant de s’incliner contre la Suède la dernière fois





Jusqu’à présent, la maladie n’a pas été clémente pour l’un ou l’autre des camps tout au long du tournoi, avec le problème d’estomac de la Suisse apparemment derrière eux avec une équipe complète à choisir avant le match de dimanche.

On ne peut pas en dire autant des tenants du titre, qui avaient l’attaquant vedette Vivianne Miedema et le milieu de terrain Jackie Groenen absents pour la victoire contre le Portugal après que la paire a attrapé Covid-19, tandis qu’Aniek Nouwen était absente avec un problème à la cheville. Le manager Mark Parsons espère que les trois seront de retour pour affronter la Suisse.

Les Pays-Bas n’ont besoin que d’un point pour sceller la qualification, mais avec les vainqueurs du groupe C évitant un affrontement en quart de finale avec une équipe française prometteuse, la tête du classement sera une priorité pour Parsons et son équipe.

Suède vs Portugal, Leigh, coup d’envoi à 17h

Image:

Les performances de la Suède n’ont pas été à la hauteur de son classement mondial n ° 2, mais il ne lui manque qu’un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale





La Suède a atteint les phases à élimination directe des Championnats d’Europe lors de chacune de ses 10 apparitions dans la compétition – et sa tâche est simple de continuer ce record contre le Portugal dimanche.

L’équipe de Peter Gerhardsson n’a besoin que d’un match nul pour atteindre les quarts de finale, même si, comme mentionné ci-dessus, elle voudra éviter une rencontre en huitièmes de finale avec la France si elle termine deuxième. Améliorer le résultat des Pays-Bas contre la Suisse ferait exactement cela, tandis que si les deux équipes gagnent, les vainqueurs de groupe seront déterminés par la différence de buts.

Le Portugal n’envisageait même pas de participer à ce tournoi jusqu’à ce que l’UEFA les annonce comme remplaçants de la Russie en mai, mais il a gardé son rêve vivant jusqu’à son dernier match de groupe et a déjà fait ses preuves en tant qu’adversaire résistant bien qu’il n’ait obtenu qu’un seul point jusqu’à présent.

Image:

Le Portugal a battu deux fois le score de 2-0 en autant de matchs de ce tournoi, mais a été battu 3-2 par les Pays-Bas lors de leur dernier match.





Ils se sont battus 2-0 contre la Suisse pour faire match nul lors de leur match d’ouverture de la compétition et ont fait de même contre les Pays-Bas mercredi, pour tomber sous le coup de la gagnante de Danielle Van de Donk juste après l’heure de jeu dans une défaite 3-2.

Cette performance, espère l’entraîneur Francisco Neto, renforcera la confiance dans son équipe. Il a déclaré: “En affrontant une équipe comme les Pays-Bas, nous devenons plus forts, et cela continuera dans le [Sweden game]. Encore une fois, nous allons être compétitifs, et la façon dont les joueurs néerlandais ont célébré [their win against us] montre leur respect pour ce que nous avons fait.”

Le Portugal doit gagner, un match nul ou une victoire des Pays-Bas garantissant leur progression. Si le Portugal et la Suisse gagnent tous les deux, il y aura des têtes grattées pour déterminer qui est passé ou non, comme pour toutes les équipes sur une différence de buts de quatre points, les buts marqués puis les classements disciplinaires seraient utilisés pour tenter de les diviser.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie 1-1 Islande

Groupe D : France 2-1 Belgique

vendredi 15 juillet

Groupe A: Autriche 1-0 Norvège

Groupe A: Irlande du Nord 0-5 Angleterre

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley