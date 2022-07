Aperçu de l’Euro féminin : la France affronte la Belgique avec l’Italie en action contre l’Islande | Nouvelles du football

L’Italie a besoin d’un résultat positif pour conserver ses espoirs de qualification, tandis que la France peut s’assurer la première place du Groupe D en battant la Belgique au New York Stadium.

Italie vs Islande : Bertolini espère que l’Italie pourra “apprendre de ses erreurs”

La course à la deuxième place du Groupe D reste grande ouverte, la France semblant bien placée pour décrocher la première place. L’Italie et l’Islande continueront d’imaginer leurs chances de se qualifier et considéreront la rencontre de la deuxième journée comme leur meilleure opportunité d’exercer un certain contrôle sur les procédures de groupe.

L’Italie, qui a subi une défaite sévère contre la France lors de son match d’ouverture, peut s’appuyer sur une performance bien meilleure en seconde période, bien que le résultat soit bien au-delà d’elle à la mi-temps. L’Islande considérera à juste titre ce match comme son match le plus gagnable avant d’affronter la France le 18 juillet.

L’entraîneur-chef de l’Italie, Milena Bertolini, a déclaré : “Nous savions qu’une victoire ou même un match nul contre la France serait difficile, donc nous nous concentrons maintenant sur les deux prochains matchs.

“La réponse en seconde période contre la France a été bonne. Nous devons comprendre ce qui n’a pas fonctionné, apprendre de nos erreurs, travailler dur et regarder vers l’avenir – les deux prochains matchs sont cruciaux.”

L’entraîneur-chef de l’Islande, Thorsteinn Halldorsson, a déclaré : “L’équipe italienne est très organisée, surtout défensivement. Elle ne marque pas nécessairement beaucoup de buts, mais elle est très disciplinée et n’hésite pas à renverser la situation et à attaquer avec force.

“Nous avons toujours l’avenir entre nos mains et c’est la situation dans laquelle nous voulons être. Nous sommes ravis de jouer demain et nous sommes bien préparés.”

France vs Belgique: la France déterminée à livrer, dit Diacre

Grace Geyoro du Paris Saint-Germain a réussi un triplé en première mi-temps alors que la France a fait un début de rêve pour l’Euro 2022 en battant l’Italie 5-1 lors de son match d’ouverture au stade de Rotherham à New York – ils occupent désormais une position dominante dans le groupe D.

L’entraîneur-chef Corinne Diacre a déclaré que ses joueurs restaient “concentrés et déterminés”, bien qu’ils n’aient mis que 45 minutes pour démanteler Le Azzurre dimanche.

Les Bleues ont la possibilité de se qualifier avec un match à perdre si elles sortent victorieuses de la Belgique jeudi, qui se trouve être le 14 juillet.

Diacre a déclaré: “Nous sommes prêts à tout. Nous avons travaillé sur plusieurs choses. Nous y travaillons depuis un moment car nous avons affronté des équipes comme la Belgique lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

« Nous sommes comme à la veille du premier match : concentrées, déterminées. Après le match contre l’Italie, je n’ai pas eu besoin de beaucoup parler. Les filles savent ce qu’elles ont à faire. dis n’importe quoi.”

L’entraîneur belge Ives Serneels a déclaré: “Nous devrons tirer le meilleur parti des quelques occasions que nous aurons [against France]. On pense pouvoir leur faire mal dans certaines situations, mais il faudra défendre en bloc face à cette équipe de France.

“Allons-nous jouer avec un défenseur supplémentaire? C’est une option, mais si nous défendons trop profondément, nous allons nous retrouver complètement piégés devant notre propre but et je veux aussi que mon équipe offre quelque chose en attaque aussi. Pouvons-nous causer un bouleversement? Nous devons le croire.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley