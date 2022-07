Aperçu de l’Euro féminin 2022 : l’Espagne et l’Allemagne commencent leurs campagnes dans le groupe B | Nouvelles du football

Deux des favorites du tournoi – l’Espagne et l’Allemagne – débuteront leur campagne pour l’Euro féminin vendredi alors que le groupe B démarre.

Espagne vs Finlande : Restez calme et faites sans Putellas

L’entraîneur espagnol Jorge Vilda a révélé que son équipe avait reçu un “énorme choc” en perdant Alexia Putellas sur blessure juste avant leur Euro 2022 – mais avait “fait la promesse” d’être plus forte sans elle.

Le vainqueur du Ballon D’Or, Putellas, s’est blessé au LCA mardi, quatre jours seulement avant le début de la campagne de l’Euro 2022.

Vilda, dont l’équipe est l’une des favorites pour remporter tout le tournoi, a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match avant l’ouverture du tournoi avec la Finlande qu’une réunion spéciale avait eu lieu pour essayer de passer à autre chose sans le milieu de terrain de Barcelone.

“La journée d’avant-hier n’a pas été la meilleure”, a déclaré Vilda jeudi. “Ça a été un grand choc, un coup dur pour tout le monde : pour l’équipe et pour [Putellas]en pensant à ce qu’elle va manquer.

“Mais le lendemain, 48 heures avant notre premier match, l’équipe s’est rencontrée, elle s’est réunie, s’est unie et a fait une promesse. Nous ne pouvons pas laisser la tristesse et la colère face à ce qui s’est passé [affect us]. Il n’y a pas d’autre choix que de se rassembler, d’être plus fort et de se battre encore plus. Elle est toujours avec nous, un capitaine et un exemple pour nous tous. Maintenant, nous voulons juste que la balle roule.

“Ce n’est pas seulement le football, c’est aussi le groupe. C’est une absence que nous ressentons. Mais je veux montrer une confiance totale dans les 23 joueurs que nous avons : il y a des alternatives et pas mal de joueurs qui peuvent jouer à l’intérieur gauche du milieu de terrain . Notre philosophie passe avant tout et nous avons 23 joueurs qui peuvent parfaitement jouer de cette façon.”

Allemagne vs Danemark: Harder Hopes Bond porte la nation à travers un groupe difficile

Pernille Harder espère que le lien et les “connaissances tactiques” de son équipe du Danemark pourront booster leur fortune à l’Euro 2022 alors qu’ils se préparent pour leur match d’ouverture du groupe B contre l’Allemagne vendredi.

Harder dirigera son équipe en tant que capitaine du Danemark au Brentford Community Stadium alors qu’elle vise à s’améliorer, après avoir été finaliste en 2017.

“Il y a tellement de bonnes équipes qui jouent dans ce Championnat d’Europe, et l’Allemagne et l’Espagne sont deux des meilleures, peut-être deux des favorites”, a déclaré Harder à propos du groupe du Danemark.

“Nous savons que sur le papier, nous ne sommes peut-être pas aussi bons qu’eux, mais ce que nous avons – le lien d’équipe et les connaissances tactiques – peut peut-être nous mener loin.”

La Finlande, quant à elle, espère impressionner lors de son retour à la compétition après avoir échoué à se qualifier pour l’édition précédente en 2017 – et Nora Heroum pense que son équipe est prête.

“Je suis très excitée”, a-t-elle déclaré. “Ce sera un tournoi très incroyable, l’un des plus grands, je suppose.

“Nous avons un bon groupe solide, donc nous avons de bons matchs à venir. Je sens que nous sommes prêts. Cela fait un an que nous attendons cela, alors, enfin, ça commence.”

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A : Angleterre 1-0 Autriche – Old Trafford

jeudi 7 juillet

Groupe A : Norvège 4-1 Irlande du Nord – St Mary’s

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley