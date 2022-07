Aperçu de l’Euro féminin 2022 : les Pays-Bas et la Suède s’affrontent dans le premier match du groupe C | Nouvelles du football

Vainqueurs du premier Euro féminin en 1984, la Suède reste parmi les favorites de la compétition 38 ans plus tard, tandis que les Pays-Bas, champions en titre, voudront également lancer leur tournoi avec un résultat positif.

Portugal vs Suisse: les outsiders du groupe visent les points au tableau

Le Portugal et la Suisse se dirigent vers le match de samedi en tant qu’outsiders du groupe C, et voudront calmer certains nerfs du tournoi avec leurs premiers points.

Le Portugal a fait le tournoi après que la Russie ait été expulsée après l’invasion de l’Ukraine. Il s’agit de leur deuxième tournoi majeur, ayant également participé à l’Euro 2017, le manager Francisco Neto visant une meilleure performance cette fois-ci.

“Notre objectif est de faire mieux qu’en 2017. Cela allait toujours être un début difficile pour nous dans ce groupe, peu importe contre qui nous affrontions lors du match d’ouverture”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que la Suisse est l’équipe la plus proche de nous dans le classement. Ils ont des joueurs qui exercent leur métier dans les meilleurs clubs d’Europe et c’est une équipe que nous respectons pleinement, mais nous savons que nous avons nos propres forces qui nous permettront de diriger dans le jeu plein de confiance, et nous pouvons rivaliser avec eux.

Le Portugal a atteint l’Euro après l’expulsion de la Russie du tournoi





“Une victoire nous donnerait un énorme coup de pouce et calmerait nos nerfs avant les autres matchs de groupe.”

La Suisse a été l’une des dernières équipes à se qualifier pour l’Euro 20222, réussissant de manière spectaculaire via une séance de tirs au but contre la République tchèque en avril 2021.

“Nous avons eu de nombreux matchs entre les deux, et maintenant ça commence à commencer”, a déclaré la défenseuse d’Arsenal et de la Suisse, Noelle Maritz. “Tout le monde donne tout à l’entraînement et nous ne pouvons pas attendre le premier match.”

La Suissesse Noelle Maritz attend avec impatience l’ouverture de l’Euro





L’entraîneur de la Suisse, Nils Nielsen, a ajouté : “C’est extrêmement important, surtout dans un groupe comme le nôtre, que le premier match nous donne au moins un point pour que nous soyons toujours dans le tournoi.

“Si nous perdons le premier match, ce sera une tâche très difficile de traverser le groupe.

“Ils vont nous attaquer, j’en suis à peu près sûr. Cela fait partie de leur jeu qu’ils peuvent rester bas et attaquer avec moins de joueurs que la plupart des autres équipes. C’est une qualité, mais cela peut aussi être un problème quand ils doivent changer leur stratégie pendant le match.”

Pays-Bas vs Suède: les anciens ennemis se retrouvent dans un affrontement chez les poids lourds

Vivianne Miedema (à droite) est la grande joueuse à surveiller pour les Pays-Bas





Comme on pouvait s’y attendre entre deux des géantes du football féminin, l’affrontement de samedi n’est pas la première fois que ces deux-là se rencontrent dans un tournoi majeur.

Ce sont les Pays-Bas qui se sont imposés ces dernières années, battant la Suède lors des huit derniers de l’Euro 2017 en route vers la victoire du tournoi, et en demi-finale de la Coupe du monde 2019.

Et la capitaine suédoise Magdalena Eriksson est prête à se venger en disant: “Pour moi, c’est un peu de carburant supplémentaire, je veux une petite revanche. Je veux un bon résultat contre les Pays-Bas pour de nombreuses raisons différentes, et cela ajoute un peu de carburant. au feu.”

Cependant, la milieu de terrain d’Arsenal Stina Blackstenius ne sera pas titulaire contre les Pays-Bas. L’entraîneur suédois Peter Gerhardsson a déclaré : “L’une de nos forces lors des tournois précédents a été l’équipe médicale. Ils me donnent le nombre exact de minutes qu’un joueur peut jouer, et nous verrons après le match d’aujourd’hui. [Friday’s] entraînement.

“Mais si je disais qu’elle commencerait, personne ne me croirait, donc c’est aussi bien que je dise comment c’est. Je pense que c’est aussi un peu alarmant pour les Pays-Bas de savoir qu’elle est là, mais de ne pas savoir à quel point elle va jouer ou quels dégâts elle peut faire.”

Stina Blackstenius ne débutera pas contre les Pays-Bas





Les Pays-Bas ont commencé leur préparation pré-Euros par une défaite 5-1 contre l’Angleterre, avant des victoires contre la Biélorussie et la Finlande, gardant des draps propres successifs.

L’entraîneur des Pays-Bas, Mark Parsons, a déclaré : “Nous ne commencerons pas le tournoi comme les meilleurs, et je pense que nous l’avons accepté. Mais nous croyons vraiment en nos qualités et que chaque minute et chaque match que nous affrontons ne fera que nous rendre plus forts.

“Ils connaissent la qualité de la Suède et ont un grand respect pour eux, mais nous voyons aussi beaucoup d’opportunités. La Suède était probablement la meilleure équipe des Jeux olympiques, même si elle n’a pas réussi, et elle a bien fait de continuer à avancer.

“C’est une équipe très expérimentée avec une excellente communication sur et en dehors du terrain. Nous devrons être à notre meilleur.

“Nous avons un ou deux joueurs sur lesquels nous allons nous renseigner [their fitness] aujourd’hui, mais les choses semblent positives. Nous devrons juste suivre l’entraînement. Nous sommes dans une position que nous aurions pu espérer il y a trois semaines et demie.”

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley