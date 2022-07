Aperçu de l’Euro féminin 2022: l’Allemagne affronte l’Espagne dans un éventuel décideur du groupe B tandis que le Danemark affronte la Finlande | Nouvelles du football

L’Allemagne et l’Espagne s’affrontent lors du match phare du deuxième tour de l’Euro féminin, tandis que le Danemark et la Finlande se battent pour la troisième place du groupe B.

Allemagne vs Espagne: les meilleurs prétendants se battent pour la première place

L’Allemagne et l’Espagne sont l’un des matchs les plus attendus des phases de groupes et pourraient avoir une importance pour l’Angleterre, car le résultat pourrait décider des adversaires des Lionnes en quart de finale.

Vainqueur record à huit reprises, l’Allemagne a pris un bon départ dans le tournoi en battant le Danemark 4-0 au Brentford Community Stadium. Pendant ce temps, les favoris espagnols ont été tout aussi impressionnants lors de leur première rencontre, en battant la Finlande 4-1, malgré un but encaissé tôt.

L’Espagne a battu la Finlande 4-1 la dernière fois





Il serait imprudent de s’attendre à une répétition de chaque côté contre une opposition beaucoup plus coriace – en effet l’Allemagne était l’une des deux seules équipes, avec l’Angleterre, à ouvrir avec une feuille blanche – mais le match à Brentford est toujours sûr d’être un match nul majeur.

L’Espagne n’a jamais battu l’Allemagne, mais s’est rapprochée lors de la Coupe Arnold Clark en février, faisant match nul 1-1.

Nouvelles de l’équipe : L’attaquante allemande Lea Schuller a été exclue du match contre l’Espagne à Brentford après avoir été testée positive pour Covid.

Lea Schueller a marqué pour l’Allemagne contre le Danemark





L’entraîneur espagnol Jorge Vilda doutait que l’absence de Schuller soit un facteur majeur.

“L’Allemagne ne dépend d’aucun joueur en particulier, elle a une équipe de premier ordre”, a-t-il déclaré aux journalistes avant une séance d’entraînement. “Je ne pense pas que cela changera le match. Ils ont beaucoup d’options.”

L’Espagne reste sans milieu de terrain et vainqueur du Ballon d’Or Alexia Putellas après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur à la veille du tournoi, ce qui l’a exclue de l’Euro.

Le trio allemand Marina Hegering, Lena Oberdorf et Felicitas Rauch sont à un avertissement d’une suspension, tandis que l’Espagnole Irene Paredes manquera également le prochain match si elle écope d’un carton jaune.

Danemark vs Finlande : les Underdogs se battent pour la troisième place

Le Danemark n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes en 2009





Le Danemark et la Finlande joueront probablement la troisième place après de lourdes défaites lors de leurs premiers matches du groupe B.

Les Danois devront trouver un moyen de dépasser les Finlandais Tinja-Riikka Korpela, qui ont réalisé neuf arrêts lors du match d’ouverture, plus que tout autre gardien.

Le Danemark, qui était finaliste de la finale de l’Euro 2017, a besoin d’une victoire pour garder l’espoir d’éviter de ne pas passer la phase de groupes pour la première fois depuis 2009.

Nouvelles de l’équipe : Kathrine Moller Kuhl n’est pas disponible pour le Danemark car elle est suspendue après avoir reçu un carton rouge lors de leur défaite 4-0 contre l’Allemagne. Le joueur de 19 ans devrait être remplacé au milieu de terrain par Sanne Troelsgaard.

