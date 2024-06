Aperçu de l’Euro 2024 : Groupes A et B… y compris les hôtes, l’Allemagne – Football Weekly | Football

Le plus : vos questions ont été répondues et un autre auditeur rencontre un animal mortel en écoutant le pod.

Ensuite, tournons notre attention vers le groupe de la mort : le groupe B. L’Espagne et l’Italie sont toutes les deux présentes, mais l’une ou l’autre est-elle bonne ? Ensuite, il y a une équipe de Croatie qui doit être fatiguée maintenant et une équipe d’Albanie qui, nous le soupçonnons, pourrait être simplement heureuse d’être impliquée.

Sur le podcast aujourd’hui ; nous commençons par le Groupe A. Dans quel état se trouve l’Allemagne, hôte, sous la direction de Julian Nagelsmann ? Le pays s’y attend-il ? Kai Havertz mènera-t-il la ligne ? Et qu’en est-il de l’Écosse ? Peuvent-ils créer la surprise et franchir la phase de groupes d’un tournoi majeur pour la première fois de leur histoire ? La Hongrie et la Suisse seront également sur leur chemin.

