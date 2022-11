Aperçu de l’équipe de la Coupe du monde d’Argentine

L’Argentine rêve de récupérer le trophée de la Coupe du monde pour la troisième fois de sa grande histoire. Le poids du monde repose sur les épaules de Lionel Messi pour assurer le succès de l’équipe nationale argentine. Même pour le plus grand joueur de l’histoire du football, le fardeau est lourd à porter. Au cours des dix dernières années, les joueurs de La Seleccion ont ressenti l’angoisse et le désespoir après de nombreux échecs sur les plus grandes scènes du monde.

Le revirement de l’Argentine

L’été dernier, Messi et toute l’Argentine ont ressenti le sentiment tant attendu de gloire et d’accomplissement après avoir remporté la Copa América 2022. C’était une belle scène. Au coup de sifflet final, toute l’équipe a envahi Messi en liesse. L’Argentine a connu une incroyable séquence de 35 matchs sans défaite depuis la 3e place de la Copa America 2019. Ils ont terminé deuxièmes des qualifications pour la Coupe du monde de la Conmebol avec une fiche de 11-6-0. C’est passionnant de se replonger dans le parcours de l’Albiceleste. Ils sont passés d’une équipe perdue de direction, d’une porte tournante de managers défaillants et d’un Messi qui prend sa retraite, à maintenant l’équipe avec sans doute le meilleur esprit et la meilleure unité de toute équipe entrant dans la Coupe du monde. Sans aucun doute, Luis Scolani mérite une tonne de crédit pour avoir transformé l’équipe depuis qu’il a pris les rênes en 2018. Messi se retrouve maintenant avec des guerriers à ses côtés. Ils aident à porter le fardeau de l’ombre persistante de Maradona et des grandes équipes argentines d’antan.

Groupe C

L’Argentine est un mélange intéressant de joueurs individuels car ils forment une équipe à bien des égards sans beaucoup de grands noms, mais aussi avec la plus grande superstar de l’histoire du football parsemée au sommet. L’Argentine a atterri dans le groupe C, avec notamment l’Arabie saoudite (51e classée par la FIFA), le Mexique (13) et la Pologne (26). Découvrez ce que les autres écrivains de World Soccer Talk pensent du groupe C. Ce n’est en aucun cas un groupe facile, mais on s’attendrait à ce que l’Argentine soit en tête. Il y a beaucoup de grandes nations en Coupe du monde que l’Argentine devra vaincre pour réaliser ses rêves.

Joueurs Individuels vs Équipe Collective

Quand on regarde les feuilles d’équipe des autres nations, c’est un spectacle intimidant du point de vue argentin. Il y a d’autres pays avec beaucoup plus de meilleurs joueurs de clubs européens en Premier League, en Liga et en Ligue des champions que l’Argentine n’en a dans son équipe. La question sera de savoir si l’unité collective et l’esprit d’équipe de l’Argentine, associés à l’éclat individuel de Lionel Messi, peuvent surmonter le talent individuel cumulé des meilleures nations comme la France, le Brésil et la Belgique ? Ce sera un énorme défi, mais si l’Argentine continue à jouer à son niveau sans défaite, elle peut battre n’importe qui. Ils ont l’opportunité d’un conte de fées concluant la carrière du petit génie, Lionel Messi.

Regarder l’Argentine

Vérifiez quand et où regarder comment se déroule l’histoire de la Coupe du monde de l’Argentine et de Messi.