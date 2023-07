Aperçu de l’énorme écran immersif de 2,3 milliards de dollars MSG Sphere et des systèmes audio avancés

Regarde ça: Premier regard sur la technologie à l’intérieur de la sphère MSG de 2,3 milliards de dollars 04:54

Qu’il s’agisse d’illuminer la ligne d’horizon de Las Vegas ou de faire exploser les réseaux sociaux avec mèmes, la MSG Sphere sera difficile à manquer. Le premier lieu du genre ouvre ses portes cet automne et ses créateurs affirment qu’il vise à révolutionner les expériences de divertissement. Pour ce faire, ils ont développé de tout nouveaux systèmes audio, vidéo et caméra. J’ai eu l’occasion de visiter leur terrain d’essai de Burbank, appelé Big Dome, pour découvrir certaines de ces innovations.

Big Dome à Burbank, où la technologie à l’intérieur de la sphère MSG est développée et testée. Jesse Orrall/Crumpe

Leur développement le plus récent concerne le système audio de la Sphère. Acoustiquement, une sphère est à peu près aussi difficile que possible. Pour conquérir les échos, MSG Ventures s’est associé à une société appelée Holoplot, qui utilisait une technique appelée Wave Field Synthesis pour développer un système audio pour le système de métro echoey de Berlin.

Sphere Immersive Sound, propulsé par Holoplot. Divertissement Sphère

Le résultat est Sphere Immersive Sound, propulsé par Holoplot. Les démos fournies ont montré à quel point ce système de sonorisation pouvait être précis. Selon l’endroit où je me trouvais, je pouvais entendre le même dialogue dans trois langues différentes : anglais, chinois et arabe. Je pouvais entendre différents instruments mis en évidence dans la même chanson. Dans une dernière démo, ils ont joué l’audio d’un acteur, et c’était comme si l’acteur s’était approché et avait chuchoté à mon oreille.

Visualisation du système audio à formation de faisceaux de Sphere. Divertissement Sphère

Les membres de l’équipe de MSG Ventures expérimentent également d’autres sens. Ils ont fait la démonstration d’un canon à air qui pourrait être utilisé pour créer des effets de vent, et ont laissé entendre que des choses comme l’humidité, la température et même l’odeur pourraient être utilisées pour un effet artistique.

Pour conclure, nous avons pu découvrir un écran incurvé et immersif qui est un modèle à l’échelle un quart de la Vegas Sphere. La chose la plus proche à laquelle je peux le comparer est la réalité virtuelle. Je pouvais incliner complètement la tête sans atteindre le bout de l’écran. Quand ils nous jouaient différentes scènes, on avait l’impression d’être transportés. Certains des tests qu’ils ont montrés expérimentaient différents mouvements de caméra, dont certains semblaient plus naturels que d’autres. Un tir depuis le siège avant d’une montagne russe en particulier semblait étrangement réel et pouvait potentiellement causer le mal des transports.

Ces expériences ont aidé l’équipe MSG Sphere à se concentrer sur les types d’expériences visuelles qui fonctionnent le mieux compte tenu de la taille et de la forme uniques de l’écran. L’équipe a également inventé sa propre caméra, appelée Big Sky, pour produire du contenu pour l’écran géant.

La sphère MSG illumine l’horizon de Vegas. Getty Images

Le MSG Sphere de Las Vegas ouvre cet automne avec un concert de U2 suivi peu après d’une présentation cinématographique de Darren Aronofsky intitulée Postcard From Earth. Les billets sur le site Web de Sphere coûtent entre 49 $ et 199 $. Pour voir la Sphère en action, regardez la vidéo dans cet article.