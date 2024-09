Aperçu de l’automne : un guide des films, émissions de télévision, théâtres, musiques et plus encore les plus prometteurs

Galeries et musées

Ouvrir cette photo dans la galerie : Illustration de Tiffany Chin

Si la vie vous donne des citrons, faites de nécessité vertu et cousez un sac en soie à partir d’une oreille de cochon. La COVID et les considérations climatiques ont remis en question la sagesse de faire voler des caisses d’œuvres d’art coûteuses à travers le monde – ou de les transporter par camion à travers le continent. Au lieu de compter sur des expositions itinérantes internationales ou des prêts de grande valeur, de nombreux musées d’art canadiens s’occupent de faire de la limonade avec leurs collections permanentes, en trouvant de nouvelles expositions et de nouvelles idées directement dans leurs propres coffres.Kate Taylor

Théâtre

Alors que les scènes des villes rouvrent à nouveau cet automne, la scène des arts de la scène canadienne poursuit sa reprise en dents de scie, s’adaptant à l’inflation et aux autres répercussions de la pandémie. Après avoir tenté de faire revenir le public et d’en attirer de nouveaux avec de grands changements ambitieux d’abord, puis avec des spectacles plus conservateurs destinés au public, les théâtres proposent désormais un mélange de spectacles dans tout le pays. -J. Kelly Nestruck

Musique en direct

Bruce Springsteen a reporté à plusieurs reprises les concerts de la tournée actuelle du E Street Band en raison de problèmes vocaux et d’un ulcère gastroduodénal. Le mois dernier, Aerosmith a non seulement annulé sa tournée, mais s’est complètement retiré de la route après que le chanteur Steven Tyler n’ait pas réussi à se remettre d’une fracture du larynx subie en 2023. Les tournées des Black Keys et de Jennifer Lopez ont été annulées en raison de faibles ventes de billets. Raison de plus pour apprécier les concerts qui ont lieu, notamment les concerts très attendus suivants qui promettent d’être parmi les meilleurs de la saison d’automne.Josh O’Kane et Brad Wheeler

Film

Après une saison cinématographique estivale en dents de scie, qui a commencé de manière instable en raison d’une absence de titres due à une grève, mais qui a finalement trouvé son équilibre grâce à Dead Pool, Carcajou et quelques autres piliers protégés par le droit d’auteur – cet automne semble ramener le public à la normalité d’avant la pandémie.

Il y a des blockbusters d’action, des drames sérieux récompensés par des prix, des aventures familiales qui plaisent au public et même quelques titres dont l’existence défie toute explication logique.Barry Hertz

Albums

Vous vous sentez réfléchi ? Expressif ? Collaboratif ? Prêt à danser ?

Ces nouvelles écoutes vous aideront à démarrer l’automne, quelle que soit votre humeur.

Télévision

La télévision ne part plus en vacances d’été, mais ses téléspectateurs le font toujours. L’automne reste donc une invitation à rentrer chez soi et à s’installer confortablement sur le canapé devant son écran préféré.

Alors que ceux qui sont submergés par le choix lorsqu’ils ouvrent leurs services de streaming peuvent trouver plus simple de se plonger dans de nouvelles saisons d’anciens favoris tels que Survivant (Global, 18 septembre), Quelqu’un quelque part (HBO et Crave, 27 octobre) ou Silo (Apple TV+, 15 novembre), il existe de nombreuses nouvelles émissions qui valent la peine d’être recherchées.-J. Kelly Nestruck

