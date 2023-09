Aperçu de l’AFC Sud 2023 avec Jaguars, Titans, Colts et Texans | NFL sur le podcast FOX

Détails de la vidéo

L’écrivain de FOX Sports Cowboys, Dave Helman, présente un aperçu de la division Sud de l’AFC avec les Jaguars de Jacksonville, les Titans du Tennessee, les Colts d’Indianapolis et les Texans de Houston. Comment les QB recrue Anthony Richardson et CJ Stroud se comporteront-ils pour les Colts et les Texans ? Les Titans peuvent-ils encore remporter la division ? Les Jaguars sont-ils désormais les nouveaux favoris ? Découvrez les prises de Helman ici !



IL Y A 2 HEURES・Ligue nationale de football・9:57