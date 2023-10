Les Louisiana Tech Bulldogs tenteront de mettre fin à leur séquence de trois défaites consécutives alors qu’ils se rendront à Liberty Mountain pour affronter les Liberty Flames ce samedi.

Les Flames et les Bulldogs s’affronteront au Williams Stadium de Lynchburg, en Virginie, le 4 novembre à 18 heures. Le match sera diffusé sur CBSSN et LFSN Radio (The Journey 88.3 FM). Ce samedi sera le premier match des Flames depuis septembre.

Louisiana Tech a une fiche de 2-3 en Conference USA et de 3-6 au total cette saison. La semaine dernière, les Bulldogs ont perdu 27-24 à domicile contre l’État du Nouveau-Mexique. Dans cinq des huit matchs des Bulldogs cette saison, le vainqueur n’a gagné que par un seul score.

Les programmes des Flames et des Bulldogs n’ont jamais joué auparavant. Depuis la création du sondage AP, les Flames ont été classés pendant dix semaines au total tandis que les Bulldogs ont été présentés pendant six semaines.

Les Bulldogs ont terminé la saison dernière avec une fiche de 3-9. Depuis qu’ils ont rejoint la Conference USA en 2013, les Bulldogs ont remporté la division Conference USA West à deux reprises et ont terminé à égalité une fois. Les Bulldogs ont une fiche de 70-65 depuis la saison 2013.

L’entraîneur-chef Sonny Cumbie en est à sa deuxième saison avec Louisiana Tech. Cumbie a passé une grande partie de sa carrière de footballeur au Texas, où il a joué au football au lycée et a continué à Texas Tech. Après quelques années passées à rebondir entre les équipes d’entraînement de la NFL et les équipes de football d’arène, Cumbie est retourné à Texas Tech pour commencer une carrière d’entraîneur.

Avant de commencer comme entraîneur-chef, Cumbie s’est spécialisé dans l’entraînement de postes offensifs pour Texas Tech et TCU de 2009 à 2021. Cumbie a 6-15 ans avec les Bulldogs et 4-9 en Conference USA.

Louisiana Tech compte deux quarts qui ont enregistré plus de 1 000 verges par la passe chacun cette saison. L’ancien quart-arrière de Boise State, Hank Bachmeier, était le titulaire de l’équipe au début de la saison, a raté quelques matchs en raison d’une blessure, mais est revenu récemment. Pendant que Bachmeier était absent, Jack Turner a pris la plupart des clichés offensifs de l’équipe.

Louisiana Tech a réalisé en moyenne 242,6 verges par la passe et 140,2 verges au sol par match cette saison. La défense des Bulldogs a également provoqué sept revirements cette saison, contrastant avec les dix-neuf retraits défensifs des Flames.

Entre les quarts Turner et Bachmeier, les Bulldogs ont été limogés 21 fois cette saison. Bachmeier à lui seul a été limogé 17 fois et précipité 39 fois pour un total de -7 verges cette saison.

Trois joueurs à surveiller

QB #19 – Hank Bachmeier est un senior de Murrieta, en Californie. Bachmeier a lancé 157 fois pour 1 172 verges, 7 touchés et 2 interceptions cette saison.

WR #6 – Smoke Harris a réalisé 62 réceptions cette saison pour 637 yards et 3 touchés. Harris est classé 23erd au total en verges sur réception pour tous les joueurs FBS cette saison.

DB #1 – Willie Roberts DB a déjà enregistré 33 plaqués, 24 plaqués en solo, 10 défenses contre la passe, 1 interception et 1 échappé forcé cette saison. Au cours de sa carrière universitaire, Roberts a provoqué à lui seul 13 revirements.

Jeux à venir

4 novembre – Louisiana Tech @ Liberty

11 novembre – Louisiana Tech contre Sam Houston

18 novembre – Louisiana Tech @ Jacksonville State