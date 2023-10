Aperçu de la série : Virginia Tech contre Wake Forest

Le football de Virginia Tech accueillera Wake Forest samedi à 15 h 30 HE pour le match de retrouvailles de cette année au Lane Stadium.

Le concours de samedi sera le jeu annuel Maroon Effect des Hokies. Les fans sont encouragés à porter l’équipement de leur équipe marron et peuvent commander celui de cette année. chemise officielle Maroon Effect en ligne. Les billets pour le match sont actuellement épuisés, mais les fans toujours intéressés à assister au match peuvent acheter des billets sur SeatGeekle marché secondaire officiel de Tech Athletics.

Les Hokies et les Demons Deacons ont une histoire qui remonte à 1916, les Hokies menant la série 25-13. Ce sera leur premier match à domicile depuis 2019.

Pour un aperçu approfondi de l’histoire des deux, lisez ci-dessous les informations techniques. Aperçu de la sérieporté par AAA.

Match à domicile le plus récent

9 novembre 2019 – Virginia Tech 36, Wake Forest 17 (Blacksburg, Virginie)

Dans un match passionnant de l’ACC, l’équipe de football de Virginia Tech a battu le n°22 Wake Forest 36-17, marquant sa première victoire à domicile contre un adversaire classé depuis 2009 contre Miami. Le quart-arrière Hendon Hooker a démontré ses capacités à double menace en complétant 15 des 24 passes pour 242 verges. Hooker a également couru 69 verges, dont un touché de 7 verges à 4:38, scellant ainsi la victoire des Hokies. Le demi offensif Deshawn McClease a été un autre artiste remarquable, trouvant la zone des buts sur des possessions consécutives au troisième quart, possédant 59 des 228 verges au sol des Hokies. Le receveur Tre Turner a amassé un sommet en carrière de 73 verges au sol en seulement quatre courses, dont une course de 57 verges tout au long de sa carrière. La défense de Virginia Tech a dominé le match, maintenant Wake Forest au plus bas de la saison en verges et en points. Les Hokies ont forcé deux revirements critiques, avec le joueur de ligne défensive Emmanuel Belmar et le demi défensif. Chamarri Conner faisant leur marque avec des sacs impressionnants.

Le secondeur Divine Deablo célèbre un arrêt défensif. L’ailier rapproché James Mitchell court après la capture.

Le botteur Brian Johnson tente un panier. « Le groupe de défense technique s’attaque à Wake Forest ».

Match à l’extérieur le plus récent







15 octobre 2011 – Virginia Tech 38, Wake Forest 17 (Winston-Salem, Caroline du Nord)

Sous le mandat du légendaire entraîneur Frank Beamer, l’équipe de football de Virginia Tech a remporté une victoire éclatante de 38-17 dans l’ACC contre Wake Forest au BB&T Field. Le quart-arrière Logan Thomas a démontré ses compétences en complétant 17 des 32 passes pour 280 verges, avec deux touchés à son actif. Thomas a joué un rôle central dans le match, totalisant quatre touchés, se connectant principalement avec Jarrett Boykin sur plusieurs disques. Boykin lui-même a réalisé une performance remarquable, amassant un sommet en carrière de 149 verges sur réception sur sept attrapés, dont un touché de 20 verges. Les Hokies ont également démontré leur domination dans le jeu de course, le demi offensif David Wilson amassant un impressionnant 136 verges en 17 courses tout en marquant un touché. Sur le front défensif, les Hokies ont limité l’offensive du Demon Deacon à un seul touché et ont obtenu une interception du secondeur Tariq Edwards.