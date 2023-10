L’équipe de football de Virginia Tech prend la route pour affronter le n°15 Louisville à 15 h 30 HE samedi, après deux victoires cruciales à domicile à Blacksburg.

Le match de Tech avec Louisville sera la première rencontre entre les deux écoles depuis 2020 et marquera la neuvième fois que les équipes se rencontreront sur le terrain de football. Les Hokies mènent la série 6-2 contre les Cardinals.

Lisez ci-dessous pour un aperçu plus approfondi de l’histoire des deux avec Tech’s Aperçu de la sérieporté par AAA.

Match le plus récent

Virginia Tech est sortie victorieuse au L&N Federal Credit Union Stadium, remportant sa première victoire au Kentucky depuis 1979 en battant Louisville 42-35. Le quart-arrière des Hokies, Hendon Hooker, a livré une performance remarquable, complétant ses 10 tentatives de passes pour 183 verges et se précipitant pour trois touchés. Hooker a terminé avec un sommet en carrière de 19 tentatives au sol pour 68 verges, en plus des 51 tentatives au sol des Hokies. Le porteur de ballon Khalil Herbert a mené l’équipe au chapitre des verges au sol, gagnant 150 verges, dont un touché de 24 verges. Tayvion Robinson a terminé deuxième pour les verges sur réception, accumulant 42 verges sur une capture de Hooker. Du côté défensif du ballon, l’équipe a été excitée sur la touche après le limogeage par le joueur de ligne défensive Justus Reed du quart-arrière de Louisville Malik Cunningham lors du premier jeu du match. Le cornerback Devin Taylor a intercepté une passe au premier quart, gagnant 12 verges, ce qui a permis l’un des touchés de Hooker. De plus, demi défensif Chamarri Conner et le secondeur Divine Diablo a enregistré deux autres interceptions.

Khalil Herbert passe devant un défenseur du Cardinal. Tre Turner célèbre après avoir marqué.

Hendon Hooker sort de la poche.

Bol alligator

2 janvier 2006 – n° 12 Virginia Tech 35, n° 15 Louisville 24 – (Jacksonville, Floride)

Lors du Gator Bowl 2006, Tech a organisé un retour pour vaincre le n°15 de Louisville, assurant ainsi une autre victoire au bowl. Le quart-arrière des Hokies, Marcus Vick, a lancé deux passes de touché, dont une de 33 verges au receveur large Justin Harper. Contribuant à 69 verges sur réception, son compatriote receveur David Clowney a réussi un impressionnant attrapé de 54 verges par Vick, préparant le touché de 24 verges du porteur de ballon Cedric Humes lors du jeu suivant. Humes a mené l’équipe au chapitre des verges au sol, totalisant 119 verges. La défense de Tech a excellé avec trois interceptions, provenant du secondeur James Anderson ainsi que des cornerbacks Roland Minor et Brandon Flowers.