Aperçu de la série : Virginia Tech contre Florida State

Le football de Virginia Tech affrontera le numéro 5 de l’État de Floride samedi à 15 h 30 HE sur ABC, marquant le deuxième match de l’ACC de Tech de la saison.

Les Hokies et les Seminoles ont une histoire qui remonte à 1955, cependant, ce sera le premier affrontement entre les équipes depuis 2018.

Lisez ci-dessous pour un aperçu plus approfondi de l’histoire des deux avec Tech’s Aperçu de la série, piloté par AAA.

Match le plus récent

Lors de son match d’ouverture de la saison contre le n°19 Florida State au Doak Campbell Stadium, le n°20 Virginia Tech a commencé sa saison en beauté, battant les ‘Noles par 21 points. Le match a été marqué par des contributions exceptionnelles des équipes spéciales des Hokies, avec le botté de dégagement de l’ailier rapproché Chris Cunningham qui a permis à Eric Kumah d’attraper la déviation et de sprinter de trois mètres dans la zone des buts, assurant ainsi le deuxième touché du match. Le quart-arrière Josh Jackson a occupé le devant de la scène, mettant le clou dans le cercueil de Virginia Tech à la fin du quatrième quart avec une impressionnante passe de touché de 49 verges à Kumah. Jackson a terminé avec 207 verges par la passe et deux touchés. La défense des Hokies a forcé cinq revirements et enregistré quatre sacs, limitant Florida State à seulement 94 verges et 3 points. Le cornerback Caleb Farley a intercepté deux passes et obtenu un sac à ses débuts universitaires, et l’ailier défensif Trevon Hill a terminé avec trois plaqués pour défaite et deux sacs.

Les Hokies célèbrent le touché du receveur Eric Kumah. Le joueur de ligne offensive Yoshua Nijman s’aligne contre la défense de l’État de Floride.

Le porteur de ballon Terius Wheatly se précipite pour un premier essai. Le receveur Hezekiah Grimsley échappe à la défense de l’État de Floride après avoir complété une passe de Josh Jackson.