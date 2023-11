Aperçu de la série : Virginia Tech contre Boston College

Virginia Tech et Boston College se rencontrent sur le terrain de football pour la 32e fois samedi, revisitant une rivalité qui remonte à la Big East Conference et comprend deux matchs de championnat de l’ACC.

Lors du dernier affrontement entre Tech et Boston College, les Hokies ont gagné 27-10 au Lane Stadium le 10 septembre 2022. La défense des Hokies a limité les Eagles à 155 verges totales en attaque, limogeant le quart-arrière Phil Jurkovec à six reprises. Revenir Roi Keshawn s’est précipité sur 65 mètres pour un touché et le quart-arrière Grant Wells a lancé 140 verges et un touché dans la victoire.

Les Hokies détiennent un avantage de tous les temps de 20-11 sur les Eagles. Les équipes ont joué au moins une fois par saison depuis 1993, à l’exclusion de la saison 2004 où le Boston College n’avait pas encore rejoint l’ACC. Tech a une fiche de 2-0 lors des matchs de championnat de l’ACC contre la Colombie-Britannique, remportant deux années consécutives en 2007 et 2008.

Pour un examen plus approfondi de l’histoire des deux, lisez ci-dessous les informations techniques. Aperçu de la sérieporté par AAA.