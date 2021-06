Aperçu de la série Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks

Les finales de la Conférence de l’Est sont fixées avec les Atlanta Hawks qui battent les Philadelphia 76ers lors du septième match pour affronter les Milwaukee Bucks, qui ont émergé dans un thriller du septième match contre les Brooklyn Nets. Les Hawks, tête de série n ° 5, disputent leur première finale de conférence depuis 2015, tandis que les Bucks reviennent pour une chance aux finales de la NBA, avec leur dernière apparition en finale de conférence en 2019, où ils ont laissé une avance de 2-0 aux Raptors de Toronto. en 2019.

Giannis Antetokounmpo peut-il faire passer son équipe sur la bosse ? Ou la course de conte de fées de Trae Young et des Hawks continuera-t-elle?

Young a été la vedette des séries éliminatoires, menant les jeunes Hawks aux finales de conférence lors de sa première campagne en séries éliminatoires.

Le joueur de 22 ans a été électrique à la fois contre les Knicks de New York au premier tour et les 76ers de Philadelphie au deuxième tour, avec une moyenne de 29,1 points, 10,4 passes décisives et 1,3 interceptions sur 41,3% au tir et 33,0% sur la ligne des 3 points. .

Malgré une mauvaise performance aux trois quarts du match 7 contre les 76ers, Young a montré beaucoup de métal dans la dernière ligne droite, marquant 10 de ses 21 points au quatrième quart, intensifiant la saison en jeu, malgré l’attention défensive reçue de Ben Simmons et Matise Thybulle.

Les Bucks étaient l’équipe défensive n ° 1 en saison régulière et ont de nombreuses options à lancer contre Young, dans le membre de la première équipe All-Defensive Jrue Holiday, Khris Middleton et PJ Tucker, avec son rythme élevé capable de les mettre sur le pied arrière alors qu’il pénètre facilement dans la voie.

Pendant ce temps, Antetokounmpo et Brook Lopez devront être sur leurs gardes sur les commutateurs et sur la jante. Alors que ses passes et ses tirs à 3 points sont les principales menaces, le flotteur de Young est rapidement devenu l’une de ses armes les plus dangereuses et sa principale source d’infraction, se connectant à 49,4% (41 sur 83) tout au long de cette série éliminatoire.

Il donne le ton aux Hawks en attaque et plus les Bucks pourront exercer de pression sur le périmètre forcera le casting de soutien à abattre les tirs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici