Aperçu de la semaine 11 du football universitaire : jeux clés, clés de chacun

Finebaum : Big Ten doit être prudent avant d’infliger une punition au Michigan Paul Finebaum explique pourquoi le Big Ten doit faire preuve de prudence dans sa gestion des allégations contre Jim Harbaugh et le Michigan.

La semaine 11 est arrivée et avec elle un adversaire classé pour le Michigan. Les Wolverines ont mis leur saison parfaite – sur le terrain en tout cas – en jeu contre une défaite à Penn State.

Le match est également important pour Penn State et l’entraîneur James Franklin, qui n’a qu’une fiche de 3-16 contre des adversaires du top 10. Une autre saison de défaites contre le Michigan et l’Ohio State soulèvera de plus grandes questions sur l’orientation de Penn State.

Les autres matchs clés samedi incluent Ole Miss en Géorgie, Miami à Florida State, Utah à Washington et USC à Oregon.

Nos rédacteurs fournissent trois clés pour chacun de ces jeux, ainsi que la manière dont la semaine 11 peut aider les candidats Heisman à construire leurs dossiers et leurs citations de la semaine.

Semaine 11 : Trois clés des jeux clés

JJ McCarthy et le Michigan affrontent leur plus gros test jusqu’à présent samedi à Penn State. AP Photo/Al Goldis

(midi HE, Fox)

Après une autre semaine de drames hors du terrain, le Michigan connaîtra son plus grand test sur le terrain à Penn State, qui a remporté sept victoires consécutives à domicile et possède la défense n°1 du pays contre la course.

Distractions du Michigan : Le Michigan attend toujours une éventuelle discipline de la part du Big Ten, qui, selon des sources, envisage une suspension de plusieurs matchs pour l’entraîneur Jim Harbaugh. Les distractions sont là, mais le Michigan les a incroyablement bien gérées, même bien avant l’enquête de la NCAA. Les Wolverines ont disputé leurs trois premiers matchs sans Harbaugh et ont utilisé la controverse et les critiques autour de leur programme comme force galvanisante.

Défense contre la course de Penn State : Pour que Penn State batte le Michigan, les Lions auront besoin de leur défense d’élite contre la course (seulement 60,3 verges par match) pour résister bien mieux qu’en 2022, lorsque Donovan Edwards et Blake Corum ont mené l’attaque précipitée des Wolverines qui ont accumulé 418 verges et quatre touchés. Franklin m’a dit que la profondeur de la ligne défensive de l’équipe était nettement meilleure et que le groupe pourrait retrouver Chop Robinson et Amin Vanover blessés.

QB du Michigan : La défense contre la course de Penn State est la priorité, mais elle doit également être consciente du quart-arrière du Michigan JJ McCarthy, qui pourrait enflammer sa candidature au trophée Heisman avec une grosse performance. Franklin a noté les qualités athlétiques de McCarthy et sa capacité à maintenir l’offensive du Michigan « dans les délais », évitant ainsi « des pressions exotiques sur des transmissions évidentes ». — Adam Rittenberg

(19 h HE, ESPN)

La Géorgie a une chance de remporter à nouveau la SEC Est si elle parvient à vaincre les Rebels n°9 à domicile. Les Bulldogs n°2 peuvent remporter la division si le Missouri n°14 bat le Tennessee n°13 plus tôt dans la journée. Indépendamment de ce qui se passe lors de ce dernier match, la Géorgie remporte la SEC Est avec une autre victoire contre les Rebels. La Géorgie a remporté 10 des 11 derniers matchs de la série ; Ole Miss a remporté la dernière rencontre 45-14 à Oxford, Mississippi, en 2016. Remarquablement, les Rebels effectuent leur premier déplacement au stade de Sanford depuis une défaite 37-10 en 2012.

Ralentissez le jeu de course : Les Bulldogs sont à égalité au deuxième rang de la SEC en défense contre la course, accordant 100 verges par match. Mais la Géorgie a été étonnamment poreuse lors de la victoire 30-21 de la semaine dernière contre le Missouri, permettant à Cody Schrader de parcourir 112 verges avec un seul score en 22 courses. Le quart-arrière des Tigers, Brady Cook, a ajouté 39 verges supplémentaires au sol. Les Bulldogs seront confrontés à une menace bidirectionnelle similaire avec le défenseur des Rebels Quinshon Judkins, cinquième de la ligue avec 88,1 verges par match, et le quart-arrière Jaxson Dart, qui totalise 334 verges au sol avec sept scores.

Branchez le milieu : La Géorgie sera probablement privée du secondeur junior Jamon Dumas-Johnson, qui s’est fracturé l’avant-bras gauche contre le Missouri. Le All-American portait un plâtre et une écharpe après le match. L’entraîneur géorgien Kirby Smart a déclaré plus tôt cette semaine que Dumas-Johnson cherchait des « façons innovantes » de continuer à jouer, mais il serait surprenant de le voir sur le terrain contre les Rebels. Les étudiants de deuxième année Jalon Walker et Xavian Sorey Jr. et l’étudiant de première année CJ Allen seront probablement davantage dans la rotation des secondeurs internes en l’absence de Dumas-Johnson.

Protégez cette maison : Les Rebels feront pression pour que le Kentucky contrarie d’une manière ou d’une autre l’Alabama samedi pour rester dans la chasse à la SEC West. Ils auront beaucoup de mal à battre la Géorgie à domicile. Les Bulldogs ont égalé un record scolaire en remportant 24 matchs consécutifs à domicile. Ils ont remporté 12 victoires consécutives au stade de Sanford contre des équipes classées dans le sondage AP. — Marc Schlabach

(15 h 30 HE, ABC)

Le calendrier restant des Seminoles suggère qu’ils termineront invaincus avant le match de championnat de l’ACC. Miami est la prochaine étape.

Quart-arrière de Miami : L’entraîneur des Hurricanes, Mario Cristobal, était maman cette semaine lorsqu’on lui a demandé si Tyler Van Dyke débuterait dans l’État de Floride, affirmant que de telles décisions en matière de personnel restaient en interne. Le fait que Cristobal ait laissé un doute est révélateur, au-delà du fait qu’il y a un esprit de jeu impliqué dans un grand jeu de rivalité. Van Dyke a lancé 10 interceptions au cours de ses quatre derniers matchs. Depuis qu’il a raté le match de Clemson en raison d’une blessure non divulguée, il a connu encore plus de difficultés, sans passes de touché, cinq interceptions et une note QB inférieure à 36. L’étudiant de première année Emory Williams a mené les Hurricanes à la victoire contre les Tigers et pourrait être une meilleure option si Van Dyke souffre toujours d’une blessure.

Keon Coleman, Johnny Wilson : L’entraîneur de l’État de Floride, Mike Norvell, est également resté assez silencieux sur le statut des deux meilleurs receveurs des Seminoles, qui ont tous deux raté la semaine dernière contre Pitt en raison d’une blessure. Il en a été de même pour les remplaçants Hykeem Williams et Deuce Spann. Sans eux, Ja’Khi Douglas a intensifié son jeu avec un jeu de 100 verges, mais il a été difficile pour les Seminoles de pousser le ballon sur le terrain avec leurs receveurs. Norvell a déclaré: “Je pense que nous sommes dans une bien meilleure situation.”

Les tranchées : Miami a considérablement amélioré ses lignes offensives et défensives par rapport à il y a un an, et la façon dont ces affrontements se déroulent pourrait donner le ton. Les Hurricanes ont en moyenne plus de verges au sol (176,5 à 164,4 par match) et plus de verges par course (5,2 à 5,0) que l’État de Floride. Avec l’incertitude du quart-arrière, les Hurricanes pourraient choisir de frapper le ballon sur une défense contre la course de l’État de Floride qui a permis sa part de gros matchs cette saison. Bien sûr, l’État de Floride fera très probablement pression sur Miami pour qu’il confie le jeu au quart-arrière. — Andrea Adelson

(15 h 30 HE, Fox)

L’Utah se rendra à Seattle dans une situation incontournable s’il veut garder ses espoirs de remporter trois titres consécutifs du Pac-12, tandis que les Huskies tentent de garder intact leur record d’invaincu.

Donner le ton : Comme l’Utah l’a montré contre l’Oregon – lorsqu’il a été éliminé 35-6 – ce n’est pas une équipe conçue pour jouer par derrière. Lorsque les Ducks ont commencé rapidement, la partie était pratiquement terminée. Ils peuvent se mélanger dans la passe et réussir, mais lorsqu’ils sont forcés de devenir unidimensionnels, cela ne fonctionnera tout simplement pas. C’est pourquoi il est important pour les Utes de rester proches ou de prendre une avance précoce et de rester dans leur zone de confort.

Moment Heisman : Comme nous le verrons ci-dessous, les électeurs de Heisman regarderont. Si Michael Penix Jr. est digne de Heisman, cela signifie de grosses performances dans ce type de jeux. Tous les regards seront tournés vers lui pour voir ce qu’il peut faire contre cette solide défense de l’Utah.

Infraction de l’Utah : La défense de l’Utah est aussi fiable que possible. L’offense ? Pas tellement. C’est là que la partie sera gagnée ou perdue : quand Utah aura le ballon. Une raclée 55-3 contre l’ASU la semaine dernière a montré que le potentiel est là, mais c’est une tout autre demande d’échanger des scores avec cette attaque de l’UW au Husky Stadium. — Kyle Bonagura

(22 h 30 HE, Fox)

L’Oregon accueille une équipe de l’USC meurtrie qui se retrouve désormais privée du coordinateur défensif Alex Grinch, qui a été licencié après la victoire 52-42 de Washington sur les Trojans. Techniquement, les deux équipes ont beaucoup à jouer (l’USC doit gagner pour avoir une chance au match pour le titre Pac-12), mais ce sont les Ducks qui espèrent une place au CFP.

Suivez Caleb Williams : Bien que cela n’ait pas été exactement la saison de rappel de Heisman que beaucoup attendaient de Williams, il est toujours assez bon pour surmonter de nombreuses lacunes de l’USC (sans parler du fait qu’il mène le pays en touchés). La défense des Ducks devra contenir Williams lorsqu’il sortira de la poche. Comme Dan Lanning l’a dit cette semaine, aucun quart-arrière ne conserve le ballon plus longtemps que Williams, et le limiter sera la clé d’une victoire.

Le facteur Bucky Irving : Le porteur de ballon des Ducks a été une force cette saison, totalisant 821 verges et neuf touchés avec une moyenne de près de 7 verges par course. La défense contre la course de l’USC, quant à elle, est l’une des pires du pays, accordant 186 verges au sol par match. Et tandis que les chevaux de Troie tenteront de trouver une étincelle à la suite du tir de Grinch, Irving pourrait être leur pire cauchemar.

Se battre pour rester en vie : L’USC, qui compte trois défaites au cours de ses quatre derniers matchs, se retrouve d’une manière ou d’une autre avec une chance extérieure de se qualifier pour le match pour le titre Pac-12. Malgré le lieu du match – le stade Autzen, toujours difficile – et le fait que les Ducks soient favoris, les Trojans devraient jouer avec une mentalité de « rien à perdre », ce qui pourrait en faire un match dangereux contre une équipe qui a de plus grandes aspirations. — Paolo Uggetti

Pleins feux sur l’espoir d’Heisman

Jordan Travis lance une passe TD à Markeston Douglas Jordan Travis frappe Markeston Douglas pour le TD afin de prolonger l’avance de Florida State sur Pittsburgh 17-7.

Jordan Travis, État de Floride : Le fait que Travis ait lancé 360 verges la semaine dernière sans ses deux meilleurs receveurs lors d’une victoire de 24-7 contre Pitt n’a probablement pas retenu autant d’attention qu’il le méritait. C’est peut-être parce que tout le monde s’attend à ce qu’il réalise une performance mondiale à chaque fois qu’il entre sur le terrain, et cela fait très probablement partie du problème lorsqu’il s’agit d’attirer davantage l’attention de Heisman. Il en va de même pour le fait qu’il y a des meneurs de jeu partout sur le terrain pour les Seminoles, et l’équilibre qu’ils ont en attaque signifie qu’il n’affiche pas les mêmes chiffres criards que les autres quarts. Mais ne vous y trompez pas, l’État de Floride est loin d’être à la hauteur de la conversation CFP sans Travis. — Adelson

Jayden Daniels, LSU :