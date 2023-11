Aperçu de la semaine 10 des Raiders-Jets : domaines de préoccupation

Antonio Pierce est un retour en arrière et pour un match, il était ce dont les Raiders de Las Vegas avaient besoin d’un entraîneur-chef par intérim. Pourtant, jouer un football inspiré et avoir la conviction du nouvel homme à la tête d’un match est une chose. Maintenir cette détermination et cet élan à l’avenir est une tout autre chose.







Et ainsi, les Silver & Black ont ​​une autre occasion de montrer leur équipe différente sous Pierce et sous les lumières des heures de grande écoute de dimanche soir, rien de moins, contre le Jets de New York.

Pierce, qui vient de remporter une victoire convaincante de 30-6 contre le Géants de New York, n’a pas caché ce qu’il voulait voir de ses Raiders dimanche prochain. Et, sans surprise, c’est défensif.

Qui s’attendrait à quelque chose de moins de la part de l’ancien secondeur et entraîneur des secondeurs de la NFL ?

« Courez en défense », a déclaré Pierce sans cligner des yeux, lorsqu’on lui a demandé dans quels domaines il souhaitait en voir davantage, lors de sa disponibilité médiatique en milieu de semaine. «C’était génial d’obtenir huit sacs. Ce n’est pas cool d’abandonner 100 mètres. Ce n’est pas cool. Ce qui est cool, c’est d’être autoritaire, dominant à l’avant, ce qui rend une équipe unidimensionnelle. Peu importe dans quelle équipe, dans quelle année de football nous sommes, vous arrêtez la course. Il faut être costaud à l’avant, il faut avoir la main lourde, les secondeurs doivent être des marteaux. Les coins doivent sortir et être des joueurs de soutien secondaires, et notre arrière doit descendre et apporter ce bruit sourd. Et tant que vous n’aurez pas vraiment établi cela, vous ne pourrez pas être la défense que nous voulons vraiment être.

L’entraîneur-chef par intérim des Raiders de Las Vegas, Antonio Pierce, n’était pas content que le porteur de ballon des Giants de New York, Saquon Barkley, ait parcouru 90 verges avec une relative aisance contre les Silver & Black dimanche dernier.

Photo par Ethan Miller/Getty Images

Ce qui nous amène au principal sujet de préoccupation des Raiders (4-5 au total) en ce qui concerne les Jets entrants (4-4) : Breece Hall.

Le 6 pieds 1 pouce et 220 livres État de l’Iowa Le produit est un arrière qui a retenu toute l’attention de Pierce et du coordinateur défensif des Raiders, Patrick Graham. Hall a galopé pour 493 verges et deux touchés sur 94 courses (une solide moyenne de 5,2 verges par course) et même s’il a peut-être été limité par le Chargeurs de Los Angeles défense lundi dernier à 50 verges en 16 courses, sa puissance et sa vitesse étaient évidentes. Il a traversé une autre équipe de l’AFC Ouest, la Broncos de Denver, comme un couteau chaud dans le beurre il y a quatre matchs avec un effort de 177 verges et un touché en 22 courses. C’est une inclinaison qui l’a vu courir pendant une saison de 72 verges.

«Je veux dire, les courses explosives qu’il réalise, des courses de 60 à 70 mètres. Il peut aller à l’extérieur, c’est un coureur très patient », a déclaré Pierce à propos de Hall. « En fait, j’ai essayé de le recruter en dehors de l’université. M’a dit non tout de suite, je me suis dit : ‘D’accord, cool, pas de problème.’ Mais c’est une situation différente en arrière, cela va être un défi pour nous dès le départ. Nous comprenons cela. Ils ne le cachent pas lorsqu’ils veulent s’enfuir. Nous savons qu’ils veulent se présenter ; nous savons qu’ils veulent être durs et réussir après le match de course, et c’est un grand défi pour nous cette semaine.

« Je dirais qu’avec Hall, le problème est que tout le monde est au point d’attaque. Peu importe où le jeu est conçu, il peut aller n’importe où avec le ballon », a ajouté Graham.

Wilson à Wilson

Bien que l’offensive des Jets soit dans la lie jusqu’à présent, ils disposent d’armes puissantes.

Un autre est le receveur large Garrett Wilson, une autre option jeune et en amélioration pour Gang Green. Le joueur de 23 ans n’est peut-être pas le plus grand avec ses 6 pieds et 192 livres, mais il est constant car il parcourt les itinéraires avec précision et vitesse. Au cours de l’année, il a réussi 46 passes pour 549 verges et deux touchés.

« Juste en termes de combinaison de vitesse, de rapidité et de capacité à attraper le ballon sous tous les types d’angles. Son rayon de capture est assez dynamique, à mon avis, et il présente de nombreux défis », a déclaré Graham à propos de Wilson. “Et ils font du bon travail en le déplaçant et en trouvant des moyens de lui donner le ballon.”

Bien que le quart-arrière partant Zach Wilson ait connu de grandes difficultés dans l’ensemble, il n’a aucun problème à rechercher et à lancer Garrett Wilson aussi souvent qu’il le peut.

Ruée équilibrée

Il n’y a pas un seul joueur remarquable ou un passeur de marque sur la défense des Jets, mais ce n’est pas une chose préjudiciable pour New York. La course aux passes de l’équipe est équilibrée et la production est étalée, même si son équipe dispose d’un plaqueur défensif dominant au milieu de la ligne, Quinnen Williams. Exemple concret : il a réussi 12 sacs la saison dernière et seulement 0,5 cette année.

Mais un total de 10 défenseurs différents des Jets ont décroché un sac, Bryce Huff étant en tête du groupe avec cinq. Il est suivi de Jermaine Johnson II et Quinton Jefferson avec 4,5 chacun.

New York peut attaquer sous différents angles et mettra véritablement Las Vegas à l’épreuve ce dimanche soir.

“C’est une bonne équipe de football, c’est vraiment le cas”, a déclaré le coordinateur offensif par intérim des Raiders, Bo Hardegree. “Ils sont très explosifs et nous devons faire un très bon travail pour frapper nos touches et ce en quoi nous croyons va nous aider à gagner le match de football, et nous développerons notre plan autour de cela.”

