Aperçu de la saison Inside the Huddle : entretiens avec Patrick Mahomes, Justin Jefferson, Brock Purdy et plus | Nouvelles de la NFL

Dans une édition spéciale d’Inside the Huddle, Neil Reynolds s’entretient avec certains des plus grands noms de la ligue avant le début de la saison 2023.

Nous entendons parler de certains des jeunes quarts étoiles qui tentent de laisser leur marque dans la ligue, notamment Kenny Pickett et Brock Purdy.

Patrick Mahomes, Travis Kelce et Andy Reid discutent quant à eux de l’attaque à haut indice d’octane des Chiefs de Kansas City, avant que l’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, et le demi de coin Sauce Gardner ne partagent leurs réflexions sur l’arrivée d’Aaron Rodgers.

Les Dolphins peuvent-ils être des prétendants cette année ? Écoutez le quart-arrière Tua Tagovailoa et l’entraîneur-chef Mike McDaniel dans leur tentative de mener Miami au Super Bowl.

Tout cela, ainsi que les conseils de certaines des stars des Ravens de Baltimore, des Vikings du Minnesota et des Eagles de Philadelphie.

Écoutez Inside the Huddle avec Neil Reynolds et Jeff Reinebold tout au long de la saison alors qu’ils détaillent les plus grandes histoires de la ligue.