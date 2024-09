Aperçu de la saison des Sénateurs : Ullmark est la clé pour un retour en séries éliminatoires

RÉSUMÉ DE LA LISTE DES JOUEURS

Faire la coupe

La plus grosse bataille au camp semble se concentrer sur un poste vacant parmi les six derniers attaquants. Si les Sénateurs veulent du muscle supplémentaire, ils pourraient se tourner vers Zack MacEwen (6 pieds 4 pouces, 240 livres); s’ils choisissent de l’envoyer à Belleville dans la Ligue américaine de hockey, il devra passer le ballottage. Adam Gaudette, qui compte 220 matchs d’expérience dans la LNH, est une autre option. Parmi les joueurs plus jeunes, gardez un œil sur l’ailier gauche de 24 ans Angus Crookshank, qui a fait ses débuts dans la LNH la saison dernière et a récolté trois points (deux buts, une aide) en 13 matchs.

L’ajout le plus intrigant

Ullmark est le candidat évident ici, et à juste titre, mais l’ajout de l’attaquant vétéran David Perron pourrait également s’avérer une décision judicieuse. Le joueur de 36 ans a récolté 768 points (310 buts, 458 passes) en 1 131 matchs dans la LNH et rejoint son compatriote Claude Giroux comme l’un des joueurs les plus expérimentés d’une équipe relativement jeune. Non seulement Perron a marqué au moins 15 buts au cours de chacune des huit dernières saisons, mais il joue avec un esprit de compétition qui peut mettre ses adversaires à rude épreuve. Perron, qui a aidé les Blues de St. Louis à remporter la Coupe Stanley en 2019, a signé un contrat de deux ans de 8 millions de dollars (valeur annuelle moyenne de 4 millions de dollars) le 1er juillet.

La plus grande surprise potentielle

Est-ce la saison où le centre Josh Norris retrouvera sa forme ? Le joueur de 25 ans a signé un contrat de huit ans d’une valeur de 63,6 millions de dollars (7,95 millions de dollars par année) le 14 juillet 2022, après avoir établi des sommets en carrière dans la LNH au chapitre des buts (35), des aides (20) et des points (55) en 2021-22. Depuis, il a du mal à produire offensivement et à rester en santé ; il a joué 58 matchs au cours des deux dernières saisons, au cours desquelles il a récolté 33 points (18 buts, 15 aides). Il revient de la troisième opération à l’épaule de sa carrière dans la LNH, la dernière en mars, ce qui a soulevé des questions sur sa durabilité. En fin de compte, Norris est payé comme un attaquant de haut niveau, mais n’a pas produit comme tel. Il a maintenant l’occasion de montrer aux Sénateurs qu’ils peuvent tirer profit de leur confiance financière en lui.

Prêt à contribuer

Le défenseur Tyler Kleven continue de gravir les échelons de l’organisation et semble prêt à franchir une nouvelle étape cette saison. Le choix de deuxième ronde (44e) du repêchage de la LNH en 2020 a disputé 17 matchs dans la LNH au cours des deux dernières saisons et a récolté trois mentions d’aide. Il affiche également un différentiel de -2 au cours de cette période, un total respectable pour une équipe qui a connu des difficultés défensives pendant cette période. À 22 ans, il pourrait décrocher un rôle à temps plein dans la LNH cette saison et devrait bien s’adapter à la façon dont Green souhaite un jeu plus serré en zone défensive.

Dormeur fantastique

Jake Sanderson, D (position moyenne au repêchage : 135,0) – Sanderson a atteint 30 points à chacune de ses deux saisons dans la LNH et a le potentiel d’être une bonne recrue cette saison en fantasy. On s’attend à ce que Sanderson ait un rôle plus important à jouer avec Ottawa cette saison, notamment une place au sein de la meilleure unité de jeu de puissance. Les Sénateurs ont un potentiel offensif sournois; ils ont eu une moyenne de 31,7 tirs au but la saison dernière, 10e dans la LNH. –Anna Dua