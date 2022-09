Aperçu de la saison des Rockets de Kelowna – Kelowna Capital News

C’est un groupe de vétérans des Rockets de Kelowna qui frappent la glace en noir, blanc, rouge et bleu sarcelle cette saison.

Après une fiche exceptionnelle de 42-20-1-5, il a terminé deuxième de la division Colombie-Britannique et cinquième de la Conférence de l’Ouest. Malheureusement, l’équipe a subi une sortie au premier tour contre les Thunderbirds de Seattle, qui ont fini par perdre contre Edmonton en finale de la WHL.

Beaucoup des mêmes visages font partie de l’équipe de cette année car ils cherchent à s’améliorer par rapport à la saison dernière.

Attaquants

Le groupe d’attaquants dynamique est dirigé par Andrew Cristall et Colton Dach. Cristall a une saison recrue incroyable pour les Rockets, terminant 69 points (28 buts, 41 passes) en 61 matchs. Il était l’un des six joueurs de 16 ans de la ligue à terminer avec plus de 60 points. Cristall, ainsi que le défenseur Caden Price et l’entraîneur-chef Kris Mallette ont remporté la médaille d’or à la Coupe Hlinka Gretzky avec Équipe Canada au début d’août, récoltant six points (un but, cinq passes) en cinq matchs. Le joueur maintenant âgé de 17 ans est éligible au repêchage de la LNH et de nombreux écrivains de hockey projettent Cristall comme un choix tardif de première ronde.

Dach, qui a mené les Rockets au chapitre des points la saison dernière (29 buts, 50 passes, 79 points en 61 matchs) ne débutera pas la saison avec l’équipe puisqu’il est actuellement au camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago. Il a été repêché au deuxième tour ( 62e au total) par Chicago lors du repêchage 2021 de la LNH.

Adam Kydd vise également une autre grosse saison après avoir inscrit 52 points (18 buts, 34 passes) en 69 matchs la saison dernière. 33 de ses 52 points sont survenus en 39 matchs avec les Rockets, qui l’ont récupéré dans un échange avec Calgary.

Malheureusement, l’équipe sera privée de l’attaquant Pavel Novak, qui s’est éloigné du hockey pour le moment après avoir reçu un diagnostic de cancer à la fin juin.

L’équipe cherche ses nouveaux attaquants à remplacer et à produire tout au long de la saison. Quatre nouveaux attaquants ont rejoint l’équipe : Grady Lenton, Will Munro, Ethan Neutens et Logan Peskett.

Ligne bleue

Des sept défenseurs de la saison dernière, cinq sont de retour et l’équipe accueille trois nouveaux membres à l’arrière.

Menés par Price, les d-men de retour incluent également John Babcock, Jackson DeSouza, Elias Carmichael et Noah Dorey. Parmi les cinq de retour, Babcock les a menés avec 23 points en 57 matchs la saison dernière et a mené l’équipe avec un différentiel de +28. Il a continué là où il s’était arrêté dans la pré-saison, enregistrant un but, trois passes et une note de +5 en cinq matchs de pré-saison.

Les trois nouveaux membres cherchent à solidifier la ligne bleue et à donner un coup de poing offensif à l’arrière. Ismail Abougouche, originaire de Lac La Biche, en Alberta, a récolté 23 points en 34 matchs pour l’équipe U16 des Rangers de Fort Saskatchewan l’an dernier et a été repêché par les Rockets lors du repêchage 2021 de la WHL.

Logan Dochuk et Jackson Romeril, d’Edmonton et de Calgary respectivement, terminent le défenseur.

Dans le pli

Le partant de la saison dernière, Tayln Boyko, ne commencera pas la saison avec l’équipe puisqu’il est au camp d’entraînement des Rangers de New York. On ne sait pas quand il sera de retour avec l’équipe. Les Rockets ont acquis Boyko lors d’un échange en début de saison avec les Américains de Tri-City l’année dernière. Entre les deux équipes, il a disputé 54 matchs, terminant avec une fiche de 29-18-5 et une moyenne de buts alloués (GAA) de 3,03.

Jari Kykkanen, le gardien remplaçant de la saison dernière, est de retour avec l’équipe. Il est allé 8-3 en 13 apparitions avec une moyenne de 2,75.

L’équipe a également ramené Nicholas Cristano dans le giron, qui a joué pour les Thunderbirds de Fraser Valley la saison dernière. Il était le troisième gardien des Rockets lors de la saison pandémique 2020-21.

——

Les Rockets lancent la saison régulière à Prospera Place samedi soir (24 septembre) lorsqu’ils accueillent les Winterhawks de Portland en ville. La mise au jeu est à 19 h 05 et les billets sont disponibles ici.

