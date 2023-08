Aperçu de la saison des Forest Green Rovers 2023/24: comment les Rovers se remettront d’une triste campagne de League One

L’aperçu de la saison 2023/24 des Forest Green Rovers signale une reconstruction, après leur lamentable campagne de League One.

Une touche douce en Ligue 1 la saison dernière, les Forest Green Rovers planifient leur reconstruction autour de l’athlétisme et de la physique: le défenseur signataire Ryan Inniss et l’ancien prêté de Crawley Town Teddy Jenks devraient aider l’équipe à devenir des clients plus coriaces, mais ce sentiment de perte est difficile à ébranler.

S’ils veulent faire une sorte de récupération en Ligue 2, ils devront se mettre au travail.

Aperçu de la saison Forest Green Rovers 2023/24, le point de vue des fans : Chris Latham (@achrislatham)

La saison dernière était difficile à regarder. La relégation a toujours été possible, mais nous aurions dû être plus compétitifs. La grande question est de savoir si nous avons tiré les leçons de la saison dernière pour nous rendre meilleurs à plus long terme.

Cette saison sera différente car nous avons un nouveau directeur du football, Allan Steele. Il me rappelle un peu Rob Edwards – très aimable, bien informé et passionné – alors espérons qu’il contribuera à nous apporter le même succès.

Notre acteur clé sera Ryan Innis. La première signature de Duncan Ferguson cet été, avant qu’il ne soit limogé. Inniss ajoutera un combat bien nécessaire à l’arrière.

Notre joueur le plus sous-estimé est le polyvalent Kyle McAllister, qui s’est beaucoup amélioré tout au long de la saison dernière.

Ryan Inniss a signé de Charlton (Crédit image : Getty Images)

Le joueur que je conduirais avec plaisir dans un autre club est David Davis. Il est l’un de nos joueurs les mieux payés mais n’a pas eu l’impact que nous espérions.

Ce que mon club réussit vraiment, c’est son programme d’ambassadeurs auprès des écoles locales, amenant une nouvelle génération de fans.

Le seul changement que je ferais serait pour que le club investisse davantage dans son équipe féminine.

Attention à Le milieu de terrain de 20 ans Harvey Bunker – il a fait son entrée dans l’équipe vers la fin de la saison dernière, mais je pense que le diplômé de l’académie fera sa place de titulaire en 2023/24.

Le joueur actif que j’aimerais retrouver est Christian Doidge, si vous demandez mon cœur. Ma tête dit Ethan Pinnock.

David Horseman est le nouveau directeur de Forest Green, suite au limogeage de Duncan Ferguson (Crédit image : Getty Images)

J’ai moins hâte de jouer Mansfield. Je ne sais pas pourquoi.

Nous finirons 12e – Je prendrais ça maintenant, même si les play-offs seraient sympas.

Les aperçus de la saison pour la Premier League, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont tous disponibles ICI

Abonnez-vous à FourFourTwo dès aujourd’hui ! Garantissez les meilleures histoires et interviews de football à votre porte chaque mois

Le numéro FourFourTwo Season Preview est maintenant disponible dans les magasins. Cliquez ici pour commander le vôtre avec livraison gratuite