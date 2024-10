Aperçu de la saison des Canucks : prévisions pour la saison 2024-25

Les experts et les analystes sont d’accord : les Canucks termineront probablement deuxièmes dans la division Pacifique.

Les experts, les pronostiqueurs et les analystes prédisent la saison 2024-25 des Canucks

Personne n’a vu venir les Canucks de Vancouver l’an dernier.

À l’approche de la saison 2023-24 de la LNH, les Canucks n’étaient le choix de personne pour remporter la division Pacifique. Bon sang, la plupart des experts et des modèles analytiques pensaient qu’ils auraient de la chance de réussir 90 points. La grande majorité des gens prédisaient que les Canucks termineraient sixièmes dans le Pacifique, devant seulement les tristes Ducks d’Anaheim et les Sharks de San Jose.

Un seul modèle a donné aux Canucks plus de 50 % de chances de participer aux séries éliminatoires : le modèle de Dom Luszczyszyn chez The Athletic a prédit 92,4 points pour les Canucks et 52 % de chances d’accéder aux séries éliminatoires.

Les Canucks ont fait exploser tous ces pronostics, terminant la saison avec 50 victoires et 109 points, terminant cinq points d’avance sur les Oilers d’Edmonton au premier rang dans le Pacifique, troisième dans la Conférence Ouest et sixième dans la LNH.

Ce fut une saison exceptionnelle qui a surpris beaucoup de monde. Cette année, ils n’auront pas l’élément de surprise de leur côté.

« Ça va devenir plus difficile », a déclaré Rick Tocchet à Darren Millard pendant l’intersaison. «Ça va devenir vraiment difficile. Nous avons élevé la barre. Nous étions une équipe bulle et il y avait beaucoup de bruit à Vancouver – ils n’ont pas gagné, il y a beaucoup de négativité et pas beaucoup de confiance.

« Mais maintenant, nous n’allons surprendre personne », a-t-il ajouté. « Ils disent : ‘D’accord, ils ont gagné la division Pacifique.’ Il n’y a pas de matchs faciles pour nous et ça va devenir plus difficile.

Les experts prédisent une saison de haut niveau des Canucks

En plus de passer du statut de chasseur à celui de chassé, les attentes ont été accrues à l’égard des Canucks à l’approche de la saison 2024-2025, tant de la part des fans des Canucks que du monde du hockey dans son ensemble.

Là où les Canucks étaient auparavant considérés comme un tirage au sort pour accéder aux séries éliminatoires, ils sont désormais considérés comme un verrou, de nombreux pronostiqueurs prédisant une autre saison de plus de 100 points.

Jetons un coup d’œil à certaines des prédictions des experts, des experts et des modèles analytiques.

Même si ces prédictions étaient loin d’être exactes pour les Canucks la saison dernière, les fans pourraient espérer qu’elles seront un peu plus précises cette saison.

La grande majorité considère les Canucks comme la deuxième meilleure équipe de la division Pacifique derrière les Oilers d’Edmonton, ce qui est assez juste étant donné qu’ils ont battu les Canucks en séries éliminatoires et sont passés à un match de remporter la Coupe Stanley.

Pour les publications et modèles qui prédisent les points, les Canucks projettent en moyenne 101,5 points. C’est certainement un pas en arrière par rapport aux 109 points de la saison dernière, mais cela reste confortable en séries éliminatoires et assez juste compte tenu de tout ce qui s’est bien passé pour les Canucks la saison dernière.

L’annuaire des nouvelles du hockey est le plus bas parmi les Canucks, mais prédit tout de même une troisième place dans le Pacifique derrière les Oilers et les Golden Knights de Vegas. Ils donnent aux Canucks une chance de 22/1 de remporter la Coupe, ce qui équivaut à 4,3 % de chances.

Adam Proteau de Hockey News, cependant, ne veut pas parier contre les Canucks après avoir pris d’assaut le sommet du Pacifique l’année dernière. Il prédit que les Canucks termineront premiers dans le Pacifique.

« Une seule autre équipe de la Conférence Ouest – les Oilers d’Edmonton – possède l’excellence globale de Vancouver », a déclaré Proteau, « et nous dirions que les Canucks ont un meilleur groupe en défense et entre les poteaux. »

Les experts de USA Today sont haut sur les chances des Canucksprojetant une fiche de 47-26-9 pour 103 points, bien devant les Golden Knights avec 96 points. Ils appellent cependant à la prudence.

« Les Canucks pourraient chuter en fonction de la durée de l’absence du gardien Thatcher Demko, blessé », a déclaré Mike Brehm de USA Today. « Arturs Silovs devra jouer comme il l’a fait lors des séries éliminatoires. »

Enfin, l’équipe de The Hockey Writers anticipez une saison de 105 points pour les Canucks – à peine un pas en arrière par rapport à la saison dernière.

« Les Canucks ont enregistré des pourcentages de PDO fous pour commencer la saison, mais ils constituaient une excellente équipe, et leurs mouvements hors saison devraient aider à bâtir sur cela », a déclaré Alex Chauvancy de The Hockey Writers.

C’est ce que les experts du hockey ont à dire sur les chances des Canucks cette saison ; et les chiffres ?

Les modèles analytiques sont optimistes quant à la saison 2024-25 des Canucks

Les différents modèles analytiques utilisés pour prédire le classement 2024-25 de la LNH peuvent différer sur les chiffres exacts, mais ils s’accordent tous sur une chose : les Canucks vont terminer deuxièmes dans le Pacifique.

Micah Blake McCurdy de HockeyViz a utilisé son modèle Magnus pour simuler la saison 2024-25 un million de fois. La prédiction de 94,9 points pour les Canucks est le résultat le plus probable de ces un million de simulations.

« La division dans le Pacifique se situe entre les deux équipes très faibles (Anaheim et San Jose) et le reste, mieux regroupé », a déclaré McCurdy. « Les Oilers restent la classe de la division (de l’Ouest, en fait) mais plusieurs équipes sont assez proches en termes de talent global. »

Une projection de 94,9 points est bien inférieure à celle des autres modèles, mais il convient de noter que les prévisions de HockeyViz sont globalement conservatrices, le total de points prévu le plus élevé étant de 101,8 points pour les Hurricanes de la Caroline.

L’écart type de ses simulations du modèle Magnus est de 8,6 points, ce qui est assez large : cela signifie que la plupart des résultats se situaient dans une fenêtre allant d’environ 86 points à 104 points.

Le modèle d’Evolving-Hockey, qui était assez faible chez les Canucks la saison dernière, est beaucoup plus haut dans l’équipe cette saisonprojetant 101,0 points et 87,9 % de chances de participer aux séries éliminatoires.

D’ailleurs, leur modèle ne croit absolument pas aux Golden Knights, projetant qu’ils terminent avec 88 points et atterrissent sixième dans le Pacifique. Bien sûr, ils prévoyaient que les Canucks termineraient sixièmes dans le Pacifique avec 89 points l’an dernier, alors peut-être que les Golden Knights feraient exactement ce que les Canucks ont fait et remporteraient la division.

Peter Tanner chez MoneyPuck exécute son modèle de prédiction de victoire simuler 100 000 fois la saison de la LNH pour faire ses pronostics. Cette année, son modèle aime les cotes des Canucks, leur donnant 80,4 % de chances de participer aux séries éliminatoires et 5,6 % de chances de remporter la Coupe Stanley – la septième meilleure cote de la ligue.

Dom Luszczyszyn de l’Athletic a suscité beaucoup de haine de la part des fans des Canucks pour avoir sous-estimé Quinn Hughes avant la saison dernière, classant l’éventuel vainqueur du trophée Norris parmi les joueurs de « niveau 3B ».

Le modèle de Luszczyszyn, cependant, était le plus proche de la correction pour les Canucks l’année dernière, même si les 92,4 points qu’il prévoyait étaient terriblement inférieurs aux résultats réels des Canucks. Cette saison, son modèle est encore une fois le plus optimiste à propos des Canucksleur donnant 95 % de chances de participer aux séries éliminatoires avec un score projeté de 105,4 points.

« Les talents haut de gamme au sommet de l’alignement de Vancouver sont l’un des moteurs de son succès », a déclaré Luszczyszyn. « Les Canucks ont des pierres angulaires de franchise avec des plafonds d’élite à chaque poste – Hughes en défense, Demko derrière le filet et Pettersson à l’avant. »

De plus, le modèle place les Canucks au quatrième rang des meilleures équipes de la LNH et leur donne 9 % de chances de remporter la Coupe Stanley, ce qui peut sembler peu, mais la plupart des partisans des Canucks prendraient environ 1 sur 1. 10 chances à la Coupe.

Enfin, il y a les cotes de jeu chez PlayNow, qui ont un intérêt financier à être exactes. Ils sont un peu conservateur sur les Canucksfixant le plus/moins à 99,5 points, ce qui est supérieur aux seules projections de HockeyViz.

Pourtant, PlayNow prédit une deuxième place dans le Pacifique pour les Canucks, 72,5 % de chances de participer aux séries éliminatoires et 5,9 % de chances de remporter la Coupe Stanley.

La prédiction moyenne de toutes ces sources est de 101,5 points pour que les Canucks terminent deuxièmes dans le Pacifique et septièmes dans la LNH, avec 81,2 % de chances de participer aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2025 et 6,2 % de chances de remporter la Coupe.

Et vous, fans des Canucks ? Pensez-vous que les pronostiqueurs ont raison ? Les Canucks termineront-ils deuxièmes dans le Pacifique ? Vont-ils participer aux séries éliminatoires ? Et gagneront-ils la Coupe Stanley ?