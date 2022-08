Jake Bartelson et Josh Welge sont de retour avec leur premier podcast de la saison. Qui est le nouvel entraîneur et quart partant de St. Charles East? Le quart-arrière de deuxième année Ethan Plumb commencera-t-il pour St. Charles North? À quoi ressemblent Plano, Glenbard West, Wheaton North et bien d’autres ?

[ Subscribe to us here in Apple Podcasts ]

[ Subscribe to us on Spotify ]