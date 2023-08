Aperçu de la saison de Serie A : qui remportera la plus compétitive des cinq meilleures ligues européennes ?

C’est notre aperçu de la saison de Serie A – et cela s’annonce comme une autre campagne passionnante dans le football italien.

Napoli a remporté le titre l’année dernière en jouant une marque de football scintillante – et ils n’étaient pas seuls avec leur éclat. L’Inter Milan a atteint la finale de la Ligue des champions, la Roma a atteint la pièce maîtresse de la Ligue Europa et la Fiorentina a atteint la finale de la Ligue de conférence Europa.

Le football italien est-il vraiment de retour ? Alasdair McKenzie analyse à quoi s’attendre au cours des prochains mois…

Alors, quoi de neuf en Serie A ?

Depuis que la mainmise de la Juventus a été brisée, la Serie A est devenue l’une des ligues ouvertes les plus excitantes d’Europe. Napoli a mis fin à une attente de 33 ans pour remporter son troisième Scudetto la saison dernière, devenant ainsi le quatrième champion différent en quatre ans.

Mais le départ du cerveau Luciano Spalletti – et le choix décevant de Rudi Garcia comme son successeur – ont jeté le doute sur leur capacité à lancer une solide défense du titre. Certains noms familiers sont de retour après que Gênes et Cagliari ont rebondi directement de la Serie B, tandis que Frosinone est prêt pour une autre fissure au grand moment.

Au début de l’année, nous avons également la nouveauté de la première Supercoppa des « quatre finales » à attendre avec impatience – Napoli, Lazio, Inter et Fiorentina se battront en, euh, Arabie Saoudite.

Principaux scénarios

L’Inter Milan cherche à concourir une fois de plus au sommet du football italien (Crédit image : Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Aucun expert n’a fait pencher Napoli pour le titre la saison dernière – peu les ont même placés dans le top quatre. Avec peu de choses pour séparer les meilleures équipes sur papier, et toutes se dirigent vers cette campagne avec des défauts évidents, tout le monde devine comment les choses vont se passer.

Simone Inzaghi et Stefano Pioli viseront respectivement le titre avec l’Inter et Milan, mais pourraient se retrouver sous pression s’ils commencent lentement, alors qu’il sera intéressant de voir si Jose Mourinho peut enfin amener une certaine cohérence à la Roma. La direction de la Juventus sera également fascinante, après une controverse hors du terrain et avec Max Allegri toujours dans la pirogue, malgré les critiques féroces sur les performances misérables des Bianconeri.

Et comment les Italiens s’en sortiront-ils en Europe ? Après avoir compté trois finalistes la saison dernière, peuvent-ils montrer que le succès n’était pas ponctuel ?

Arrivées d’étoiles

Timothy Weah et Christian Pulisic sont nouveaux dans le football italien (Crédit image : Michael Janosz/ISI Photos/Getty Images)

À l’âge de 71 ans, Claudio Ranieri revient en Serie A, après avoir guidé avec émotion Cagliari dans le grand temps via les barrages – il a d’abord entraîné le club de 1988 à 1991, lorsqu’il les a emmenés de la Serie C à l’élite. Cette fois, il a rejoint au tournant de l’année avec Cagliari 14e en Serie B – cue un autre miracle de Claudio. Dilly ding, dilly dong.

Sur le terrain, la Roma a pris des mesures au début de l’été pour signer Houssem Aouar et Evan Ndicka sur les libres, tandis que la Juventus a finalement ramené un Weah en Serie A – 23 ans après le départ du vainqueur du Ballon d’Or George de Milan, son fils Tim a déménagé à Turin de Lille.

L’Inter a également recruté le fils d’un père célèbre : Marcus, le garçon de Lilian Thuram, du Borussia Mönchengladbach, après avoir perdu Milan Skriniar et Marcelo Brozovic, ce dernier rejoignant Cristiano Ronaldo au club saoudien d’Al Nassr.

Potentiel de surprise

La Lazio pourrait-elle être prête pour une photo-finish la saison prochaine ? (Crédit image : Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Le titre de Naples et le manque apparent de force dominante dans la nouvelle campagne ont laissé beaucoup de gens se demander qui pourrait être le prochain cheval noir. Peut-être le Latium ? Maurizio Sarri a guidé l’Aquile vers une impressionnante deuxième saison dernière, mais on ne sait pas s’ils peuvent jongler avec la Ligue des champions avec une poussée pour le titre.

La Roma a du talent, tandis que l’Atalanta ne peut jamais être exclue sous Gian Piero Gasperini. Ailleurs, Monza pourrait viser l’Europe en hommage au défunt propriétaire Silvio Berlusconi, après une arrivée en milieu de tableau lors de ses débuts en Serie A. Ce sera absorbant de voir comment se déroule la première saison complète de Thiago Motta à Bologne, après avoir guidé le Rossoblu à la neuvième saison dernière.

Attention à…

L’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, devrait à nouveau fournir des étincelles sur la ligne de touche (Crédit image : Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Lorsque Gênes, le plus ancien club d’Italie, a été relégué il y a un an, c’était un désastre qui avait mis du temps à venir, mais ils ont rebondi directement sous le patron Alberto Gilardino et reviennent avec une vigueur renouvelée. Si Torino peut empocher un attaquant clinique, la vision de l’astucieux Ivan Juric pourrait également porter ses fruits.

Mais comme toujours en Serie A, les lignes de touche pourraient offrir le plus grand divertissement – ​​malgré son interdiction européenne de quatre matches pour des bouffonneries idiotes lors de la finale de la Ligue Europa, attendez-vous à plus de dramatiques de Jose en particulier.

