Aperçu de la saison de Serie A avec Matteo Bonetti de CBS

Dans la dernière édition du podcast World Soccer Talk, épisode 1439, l’animateur Kyle Fansler parle de tout ce qui concerne la Serie A avec un expert de la ligue. Matteo Bonetti est l’analyste principal de la Serie A pour CBS Sports et Paramount+. De plus, il est un co-commentateur fréquent aux côtés de Dre Cordero pour les diffusions de jeux.

Bonetti, fan de longue date et analyste de la couverture de la Serie A aux États-Unis, présente ce qui devrait être une campagne de Serie A extrêmement divertissante. Milan et l’Inter entrent avec de grands espoirs, les Rossoneri ayant remporté le Scudetto la saison dernière. Les autres grands noms traditionnels de la Serie A sont difficiles à prévoir. Bonetti passe également en bas de tableau. Là-bas, il pourrait être difficile pour certains des nouveaux venus dans la ligue de rester en place. Un club, cependant, semble meilleur que les autres et pourrait très bien conserver son statut dans l’élite et même plus.

La saison de Serie A débutera le samedi 13 août, avec les défenseurs du titre Milan affrontant l’Udinese. La couverture des 10 jeux ce week-end est exclusive à Paramount + aux États-Unis.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète.

