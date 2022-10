Aperçu de la saison de Premier League, deuxième partie – Podcast WST

Nous prévoyons les équipes de Premier League qui termineront 15e à 10e lors de la saison 2022/23. Nous examinons également de plus près l’une des équipes promues du championnat, dont l’ancien champion de Premier League pourrait avoir du mal cette saison, et dont l’ancien attaquant de Manchester United devrait briller cette année. L’épisode 1434 est […]

Nous prévoyons les équipes de Premier League qui termineront 15e à 10e lors de la saison 2022/23. Nous examinons également de plus près l’une des équipes promues du championnat, dont l’ancien champion de Premier League pourrait avoir du mal cette saison, et dont l’ancien attaquant de Manchester United devrait briller cette année.

L’épisode 1434 est animé par Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer.

