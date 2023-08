Aperçu de la saison de Manchester United 2023/24 : pourquoi United peut oser rêver

L’aperçu de la saison de Manchester United 2023/24 se concentre sur l’amélioration, et beaucoup.

Une inclinaison au titre sera l’objectif officiel de Manchester United en 2023/24, même si la refonte de la machine de Manchester City semble fantaisiste si tôt dans le projet Erik ten Hag. Les fans se contenteraient probablement de toute amélioration par rapport au combo troisième place plus Coupe de la Ligue du dernier trimestre, tandis qu’une performance décente en Ligue des champions serait également la bienvenue – les Red Devils n’ont pas dépassé les huit derniers depuis 2011.

Ten Hag doit également augmenter la menace de but de United. Un décompte de 58 la saison dernière était le plus bas des six premiers, et à égalité avec Brentford, neuvième, en raison d’un blocage créatif lors de la mise à pied de Christian Eriksen, d’une mauvaise finition de quiconque ne s’appelait pas Marcus et du moins de buts sur coup de pied arrêté de l’élite. Lisandro Martinez et Casemiro ont renforcé la défense avec un record de 17 draps propres : desserrez les chaînes, Erik. QuatreQuatreDeux présente la saison de Premier League de Manchester United.

Aperçu de la saison de Manchester United 2023/24 : la leçon de l’année dernière

Il est utile de pouvoir aligner un attaquant spécialisé capable a) d’appuyer et b) de marquer des buts. La saison dernière, le département n ° 9 de United était initialement dirigé par Cristiano Ronaldo, qui savait exactement où se trouvait le but mais a montré toute la mobilité d’un canapé Chesterfield.

Après que le vétéran portugais ait boudé son chemin vers l’Arabie saoudite, son remplaçant était le prêté Wout Weghorst, qui a pressé fébrilement mais n’a pas pu frapper une porte de grange : 17 apparitions en Premier League, 797 minutes jouées, 14 tirs réussis, zéro but.

Anthony Martial était trop sujet aux blessures et incohérent pour offrir une véritable alternative, tandis que Rashford est plus à l’aise sur l’aile gauche. Signer un bon attaquant pourrait faire de Manchester United une bête différente cette saison, en particulier avec Mason Mount ajoutant aux intrigues de Bruno Fernandes et Eriksen.

L’entraîneur : Erik ten Hag

Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United (Crédit image : Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

Erik ten Hag est devenu le premier manager de United depuis 1921 à perdre ses deux premiers matches, puis seulement le cinquième à terminer dans le top quatre lors de sa première campagne. Après un départ chancelant, le Néerlandais a rajeuni l’équipe et séduit les fans avec son franc-parler, notamment dans son appel au bluff de Cristiano Ronaldo.

Joueur clé : Marcus Rashford

Marcus Rashford, star de Manchester United (Crédit image : Tom Purslow/Manchester United via Getty Images)

Parler de Marcus Rashford voulant quitter Old Trafford s’est dissipé au cours d’une année sublime pour le club et le pays. La saison dernière, le joueur de 25 ans a marqué 30 fois dans toutes les compétitions, dont 17 en Premier League après 10 matchs et 10 buts de décembre à février. Quand il est dessus, United menace toujours.

L’ambiance autour de Manchester United

Bien que les améliorations sur le terrain aient été satisfaisantes après des années de sous-performance, tout ne va pas bien dans l’État de Manchester. Dix-huit saisons de propriété de la famille Glazer ont aliéné les fans, le stade est dans un état de grave négligence et les voisins bruyants ont remporté le triplé.

Seuls de grands changements dans la salle de réunion et une oscillation des droits de vantardise locaux rallieront vraiment les supporters des Reds. Ramer sur un nouveau contrat avec David de Gea n’était pas beau non plus.

Un à regarder

Alejandro Garnacho célèbre son vainqueur tardif pour Manchester United contre Fulham (Crédit image : Getty Images)

L’ailier adolescent Alejandro Garnacho a volé le cœur des fans ainsi que les gros titres la saison dernière avec quelques camées héroïques, dont un décisif à la 94e minute à Fulham et un autre vainqueur à la Real Sociedad. L’Argentin est en avance sur les plus grands noms de la hiérarchie de Ten Hag, et son stock ne fait que croître.

Le plus susceptible d…

Se retrouvent en train de se faire virer dans les arrière-cours de leurs plus grands rivaux. Les voyages à l’Etihad et à Anfield la saison dernière se sont respectivement soldés par des effondrements de 6-3 et 7-0. Les fans de retour peuvent nécessiter des peaux épaisses.

Le moins susceptible de…

Soyez tout à fait si loquace sur la propriété controversée de leurs rivaux de la ville tout d’un coup – potentiellement, de toute façon. Le derby de Manchester pourrait encore être Abu Dhabi vs Qatar…

L’avis du fan : Jamie Ward (@ jamie_ward84)

La saison dernière était mieux que prévu, avec un premier trophée en six ans et une place parmi les quatre premiers – une première campagne acceptable pour Erik ten Hag.

Le gros sujet de discussion est la prise de contrôle. Il semble que le moment soit enfin venu pour Manchester United de se débarrasser de la mainmise de Glazer.

Notre acteur clé sera Marcus Rashford. Il a marqué 30 buts en une saison pour la première fois de sa carrière, et je m’attends à ce qu’il s’appuie sur cela.

Notre joueur le plus sous-estimé est Luke Shaw – le meilleur arrière gauche de la Premier League, et pas une once de reconnaissance de la part des médias.

Attention à Facundo Pellistri – ayant montré des aperçus de son talent dans la poignée d’apparitions qui lui ont été données, il pourrait et devrait jouer un rôle plus central maintenant.

Le joueur actif que j’aimerais revenir est Chris Smalling, qui prouve en Serie A qu’il est toujours un défenseur de qualité, et ajouterait une couverture décente. Il n’aurait jamais dû être vendu.

Le seul changement que je ferais serait pour réparer le stade, qui s’effondre après des années de négligence et qui a cruellement besoin d’améliorations. Heureusement, il semble que cela figure en bonne place dans l’agenda du club pour l’avenir.

Les fans pensent que nos propriétaires sont parasites, et plus tôt ils disparaissent, mieux c’est.

L’opinion des fans sur le gaffer est un véritable optimisme qu’il est la bonne personne pour ramener le club au sommet du football anglais.

S’il partait, il devrait être remplacé par Eddie Howe – Ten Hag ne partira pas, cependant.

J’ai moins hâte de jouer Liverpool. Toujours Liverpool. Jouer à Manchester United est leur finale de coupe et ils semblent souvent avoir leurs meilleurs matchs de la saison.

Nous finirons 2ème, même si Manchester City s’en tirera probablement vers le mois d’avril.

