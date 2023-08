Aperçu de la saison de Ligue 1 : Est-ce la course au titre la plus française depuis des années ?

C’est notre aperçu de la saison de Ligue 1, la première division française commençant peut-être sur un pied d’égalité par rapport aux dernières saisons.

Le Paris Saint-Germain a été déchiré et repart sur une base très différente. Le projet du PSG n’a pas exactement été un succès retentissant – malgré la domination évidente au niveau national – et donc la saison prochaine ne commence pas avec d’autres équipes recroquevillées dans leur ombre considérable mais se demandant en fait si c’est le meilleur moment pour battre les géants de la capitale.

Mais est-ce que quelqu’un peut les évincer ? Voici James Eastham pour expliquer la situation dans laquelle se trouve le football français.

Alors, quoi de neuf en Ligue 1 ?

Pour la première fois en trois ans, l’élite française démarre sans Lionel Messi à son appel nominal – mais vous vous demandez si le champion du monde va même nous manquer.

Messi a affiché de solides statistiques avec le Paris Saint-Germain – 16 buts et 16 passes décisives la saison dernière – mais son mariage de convenance ne s’est jamais transformé en une histoire d’amour à part entière. Ailleurs, Le Havre et Metz ont été promus, remplaçant le quatuor d’Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers – pour la première fois depuis 2002, la Ligue 1 contiendra 18 équipes au lieu de 20 cette saison.

C’est en partie pour alléger la charge de travail nationale et garder les équipes plus fraîches pour les obligations en milieu de semaine en Europe.

Principaux scénarios

Kylian Mbappé fait toujours la une des journaux au PSG (Crédit image : Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images)

Kylian Mbappe quittera le PSG un jour – la seule question est de savoir quand. Le meilleur buteur et joueur de l’année de la Ligue 1 de la saison dernière a insisté en juin sur le fait qu’il resterait dans la capitale française pour 2023/24, bien que son club risque de le perdre pour rien à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Le PSG, Marseille et Monaco ont tous de nouveaux managers – l’OM a recruté Marcelino pour remplacer Igor Tudor ; leurs rivaux de la Riviera ont fait venir Adi Hutter. Nice a fait venir l’ancien doublure de Roberto De Zerbi à Benevento et Sassuolo, Francesco Farioli, qui s’est lié pour la première fois avec l’actuel patron de Brighton après avoir écrit un blog à son sujet – impressionné, De Zerbi lui a proposé un emploi.

Toulouse s’est également rafraîchi sous le président Damien Comolli, en promouvant l’assistant Carlos Martinez Novell après que le club ait limogé Philippe Montanier. Ce fut une fin malheureuse pour l’ancien entraîneur de Nottingham Forest, qui avait mené le club à un tout premier triomphe en Coupe de France en battant Nantes 5-1 en finale.

Arrivées d’étoiles

Lyon pourrait-il être de retour ? (Crédit image : Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Le PSG a remplacé le patron Christophe Galtier par Luis Enrique, l’ancien entraîneur triple vainqueur de Barcelone, qui a quitté le poste d’Espagne après la Coupe du monde et a ensuite été lié à Chelsea, Tottenham et Naples.

Lyon, quant à lui, a remporté sept titres consécutifs de Ligue 1 de 2002 à 2008, et les fans espèrent que les jours de gloire reviendront bientôt lors de la première saison complète du milliardaire américain John Textor en tant que propriétaire (via Eagle Football Holdings). Il pourrait devenir le nouveau visage le plus important du club depuis des années – cela prendra du temps, mais l’ambition ultime est de défier le PSG en tête du classement.

Potentiel de surprise

Patrick Vieira redevient manager dans le football français (Crédit image : FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images)

Le rachat de Strasbourg par la maison mère de Chelsea en juin a propulsé les Alsaciens dans une toute nouvelle ère. Le président de Strasbourg, Marc Keller, a conservé son poste et insiste sur le fait que l’équipe de Ligue 1 sera un club « frère » plutôt que « nourricier » pour ses partenaires de l’ouest de Londres, même si nous ne pouvons pas imaginer qu’ils vont bientôt signer Enzo Fernandez.

Ils ont embauché Patrick Vieira comme nouveau patron – après avoir évité de justesse la relégation la saison dernière, Le Racing vise une amélioration immédiate, puis un objectif à moyen terme de terminer régulièrement entre la quatrième et la huitième place.

Attention à…

L’entraîneur de Reims Will Still continue d’impressionner (Crédit image : Jean Catuffe/Getty Images)

Lorsqu’une vidéo du patron polyglotte de Reims Will Still cajolant (pour le dire poliment) ses joueurs en français et en anglais est devenue virale plus tôt cette année, le secret le mieux gardé de la Ligue 1 était sorti. Âgé d’à peine 30 ans et né à Braine-l’Alleud, en Belgique, de parents anglais, Still a fait de Reims une bien meilleure équipe après avoir pris ses fonctions en octobre, et est déjà considéré comme l’un des meilleurs jeunes patrons d’Europe.

Au milieu d’une compétition féroce, le milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery pourrait être l’adolescent le plus prometteur de France – même s’il devrait probablement s’appeler Warren République démocratique du Congo-Emery ces jours-ci… Agé de 17 ans, il a joué 1 115 minutes la saison dernière, surpassant souvent son lointain des coéquipiers plus illustres. Le PSG a été critiqué pour son incapacité à puiser dans les jeunes talents de la capitale – si Zaïre-Emery devient un pilier, c’est peut-être le signe que le club commence enfin à valoriser correctement son académie.

