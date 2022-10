Aperçu de la saison de LaLiga avec Mark Donaldson d’ESPN

Dans cette édition du podcast World Soccer Talk, épisode 1438, Kyle Fansler interviewe Mark Donaldson. La paire a un aperçu de la prochaine saison de LaLiga, notamment les changements à Barcelone et le vainqueur de la ligue en titre et de la Ligue des champions, le Real Madrid. Donaldson, l’un des commentateurs d’ESPN pour LaLiga, discute des meilleures équipes de LaLiga. Cependant, il est le plus […]

Dans cette édition du podcast World Soccer Talk, épisode 1438, Kyle Fansler interviewe Mark Donaldson. La paire a un aperçu de la prochaine saison de LaLiga, notamment les changements à Barcelone et le vainqueur de la ligue en titre et de la Ligue des champions, le Real Madrid.

Donaldson, l’un des commentateurs d’ESPN pour LaLiga, discute des meilleures équipes de LaLiga. Cependant, il est très fasciné d’apprendre comment une équipe en particulier s’en tirera après un été de changement. De plus, il donne son avis sur la façon dont la bataille de relégation pourrait se dérouler tout au long de la saison dans l’élite espagnole. Enfin, il donne son choix pour le Pichichi pour le meilleur buteur de la ligue et quelle équipe termine en tête.

La saison de LaLiga débutera le samedi 13 août. Mark Donaldson sera à l’appel pour le match de lundi après-midi entre Getafe et l’Atlético Madrid. La couverture de la compétition tout au long de la saison est disponible sur ESPN +, avec une pincée de jeux sur d’autres chaînes ESPN tout au long de la campagne.

