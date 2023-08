Aperçu de la saison de la Liga : Sera-ce Barcelone ou le Real Madrid pour le titre espagnol ce trimestre ?

C’est notre aperçu de la saison de la Liga, avec le football espagnol prêt à vivre encore quelques mois d’excitation.

La dernière fois, c’est Barcelone qui a volé la couronne au Real Madrid et les deux équipes semblent à nouveau prêtes pour une autre grande année. Mais bien sûr, ce n’est que la pointe de l’iceberg avec plusieurs autres géants espagnols puissants prêts à déchirer le scénario cette fois-ci.

À quoi pouvons-nous nous attendre ? Michael Yokin examine de plus près ce qui s’annonce comme une aventure passionnante dans le football espagnol.

Alors, quoi de neuf en Liga ?

Eh bien, Barcelone est le nouveau champion en titre et maintenant l’équipe à battre.

Juste au moment où il semblait que le Real Madrid dominerait pendant au moins quelques années, après avoir remporté le titre de Liga et la Ligue des champions en 2022, les Catalans en difficulté financière ont rugi pour remporter la ligue avec une marge de 10 points, ne concédant que 20 buts – un record du club pour une saison de 38 matchs. Le Barça est le troisième champion différent en trois ans, après le triomphe de l’Atletico Madrid en 2021. Une telle imprévisibilité a rendu la Liga intrigante, même si le niveau de jeu n’est plus tout à fait ce qu’il était.

Pendant ce temps, Grenade, Las Palmas et Alaves ont été promus du deuxième niveau – ce dernier grâce à un penalty à la 129e minute, accordé après un contrôle VAR lors du match retour de leur finale des barrages contre Levante. Eesh.

Principaux scénarios

L’ancienne génération continue de quitter la ligue – les deux rivaux du Clasico ont perdu des stars majeures qui semblaient éternelles. Gerard Pique a pris sa retraite en novembre, avant que Barcelone ne fasse également ses adieux à Sergio Busquets et Jordi Alba en mai. Karim Benzema a étonnamment quitté le Real Madrid pour l’Arabie saoudite un an avant l’expiration de son contrat cet été, alors que les espoirs du retour de Lionel Messi ne se sont pas concrétisés non plus – l’Argentin a rejoint l’Inter Miami, incapable de retourner au Barça en raison de ses restrictions financières. .

Tout cela signifie que peu de héros de la décennie précédente restent – et la façon dont chaque club s’adaptera sera cruciale. Alejandro Balde a déjà remplacé Alba au Camp Nou, tandis que Vinicius est devenu la star principale du Bernabeu après la sortie de Benzema. Los Blancos a également rapidement recruté Joselu, 33 ans, prêté par l’Espanyol – autrefois un attaquant assez décevant pour Stoke et Newcastle (avec 10 buts en 68 matches de Premier League), maintenant un habitué espagnol qui a marqué trois fois en quatre. matchs depuis ses débuts internationaux en mars.

Si les deux premiers de la saison dernière échouent, l’Atletico Madrid pourrait bondir : Antoine Griezmann était sans doute le meilleur joueur de la ligue en 2022/23, avec 15 buts et 16 passes décisives. Remarquablement, le Français n’a jamais remporté le titre de champion – pourrait-il mener les troupes de Diego Simeone vers un autre triomphe sensationnel ? À l’autre bout, Valence espère une saison d’amélioration – ils ont survécu à un combat fou à six pour éviter la relégation le dernier jour de la saison dernière, tout comme le Celta Vigo, qui a recruté Rafa Benitez comme patron après la sortie estivale. de Carlos Carvalhal.

Arrivées d’étoiles

Jude Bellingham semble être la recrue la plus importante de la Liga cet été, après que le Real Madrid a combattu une concurrence intense pour le milieu de terrain de 20 ans qui pourrait devenir un leader pour Los Blancos presque instantanément. La nouvelle star du milieu de terrain de Barcelone est beaucoup plus âgée, mais Ilkay Gundogan, 32 ans, pourrait s’avérer tout aussi clé. Peu de joueurs choisissent de quitter Manchester City alors qu’ils sont toujours recherchés par Pep Guardiola – sa décision sera-t-elle payante ?

Potentiel de surprise

Villarreal a terminé la saison dernière en beauté, remportant 10 de ses 16 derniers matches sous la direction astucieuse de l’entraîneur à l’esprit offensif Quique Setien, anciennement de Barcelone. Le sous-marin jaune a deux magnifiques prodiges de l’académie locale sous la forme d’Alex Baena, 22 ans, et de Yeremy Pino, 20 ans – le ciel est la limite du potentiel de Villarreal… s’ils parviennent à empêcher le démantèlement des clubs les plus riches d’Espagne leur équipe

Attention à…

Caglar Soyuncu était autrefois considéré comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux d’Europe à Fribourg puis à Leicester, mais sa réputation a pris un coup en quelques années difficiles. Après la relégation des Foxes, cependant, le Turc de 27 ans a rejoint l’Atletico Madrid sur un transfert gratuit cet été, visant la rédemption.

