Aperçu de la saison de football IHSA 2023 – Shaw Local

Lac de Zurich

Record 2022 : 11-2

Entraîneur: Ron Planz

À noter: Les Bears sont de retour après avoir remporté le NSC et se sont qualifiés pour les demi-finales des éliminatoires de l’État. Les meilleurs partants de retour incluent le joueur de ligne senior de toutes les conférences Lincoln Adams (89 plaqués, 1 sac, 1 interception), le choix honorable junior de mention-tout-NSC Jackson Piggott (WR, 27 attrapés, 469 verges, 4 TD), la mention honorable senior all- Le demi offensif du NSC Chris Pirrone (584 verges, 7 touchés) et le joueur de ligne défensif junior Nate Snep (26 plaqués, 2 sacs). Les joueurs en petits groupes potentiels incluent l’ailier serré senior Cason Gwizdala (6-2, 215) et les juniors Jacob Wilk (OL, 6-6, 300) et Max Maj (OL, 6-3, 240). Planz répertorie les points forts de l’équipe comme l’athlétisme et la vitesse. « C’est l’une des équipes les plus athlétiques et les plus rapides que nous ayons eues depuis que je suis ici », a-t-il déclaré. La taille sur la ligne offensive est un plus. « Nous avons une ligne offensive de bonne taille et des bouts serrés », a déclaré Planz. « Je pense que c’est quelque chose que nous n’avons pas eu depuis 2019. » Planz a déclaré que la défensive des Bears sera rapide et physique. « La vitesse de notre équipe en défense est très bonne », a-t-il déclaré. Planz a déclaré que Wilk sur la ligne offensive a de la taille et de l’agilité et sera une recrue de Division I, tandis que son compagnon de ligne Maj a de la ténacité et de la taille, a noté l’entraîneur. Planz est également élevé sur Gwizdala et le joueur de ligne bidirectionnel senior Logan Cunningham. « Cason a de la ténacité et de l’athlétisme », a-t-il déclaré. « Je suis très excité de voir ce qu’il peut faire cette année. Logan sera un démarreur à double sens pour nous. Planz a déclaré que les équipes à surveiller au sein du NSC comprennent Warren, Stevenson, Libertyville et Lake Forest. « Nous avons une conférence difficile », a-t-il déclaré.

Libertyville

Record 2022 : 5-5

Entraîneur: Mike Jones

À noter: Les meilleurs retours pour les Cats incluent le quart-arrière junior Quinn Schambow (110 pour 187, 1 579 verges, 16 TD, 8 Int), le joueur de ligne offensif senior Jake Richter, le secondeur senior de toutes les conférences Charlie Clark (31 plaqués, 2 sacs) et senior receveur large Luka Nikolich (25 attrapés, 450 yards, 3 TD). Les nouveaux venus incluent les juniors Caleb Baczek (LB) et Mason Strader (DB), ainsi que les étudiants de deuxième année Blaise LaVista (WR-DB) et Rhett VanBoening (OL-DL, 6-3, 265). « J’aime notre vitesse et notre enthousiasme », a déclaré Jones. Offensivement, Jones aime les chances de Libertyville d’être une attaque explosive. « Nous avons des meneurs de jeu », a-t-il déclaré. À travers le ballon, Jones aime la vitesse et l’intensité avec lesquelles l’unité défensive joue. Jones appelle LaVista un compétiteur très habile et coriace, tandis que Baczek, un qualificatif d’État en lutte, apporte de la physique au poste de secondeur. Hayden Koonce aidera également la défense. « Hayden est une sécurité percutante et un quart-arrière de la défense », a déclaré Jones. Jones a déclaré que le NSC continuera d’être un hachoir à viande, comme par le passé. « Chaque match sera difficile dans notre conférence », a-t-il déclaré. « Nous jouons dans l’une des meilleures conférences de l’État, vous devez donc être au top de votre forme chaque semaine. »

Mundelein

Record 2022 : 3-6

Entraîneur: Vince DeFrancesco

À noter: Les Mustangs ont beaucoup de talents de retour chez les seniors Lucas Dickey (RB-DB), Adam Alkhatib (RB-DL), Adam Bogenski (TE-DL), Julian Rivas (RB-LB), Vinny Rogalski (DB-WR), Brandon Hansen (OL-DL, 6-6, 330), Braelon Grant (OL-DL, 6-2, 250), Brendan Raciak (OL, 6-2, 265), Vito Romanos (OL) et Griffin Troha (QB) , ainsi que les juniors Jake Junia (RB-LB) et D. Broeker (QB). Les nouveaux arrivants clés incluent les seniors Wyatt Soudan (WR), Trey Thompson (athlète), Braden Carmen (athlète), Finn O’Malley (athlète) et Danny McNelly (QB), ainsi que les juniors Carson Cooper (WR), Ian Murray (LB ), Maddux Hermestroff (DB), William Vilchynskyy (LB), Dylan Coe (DL) et Brody Paluch (athlète). Hansen, Dickey et Junia reviennent tous les joueurs de la conférence, tandis que Hansen était également un choix de mention honorable dans tous les États et une sélection dans toutes les régions. « La force de cette équipe est le leadership vétéran de notre ligne offensive », a déclaré DeFrancesco. « Ce groupe revient avec quatre partants de l’année dernière et a passé les quatre dernières années ensemble. Ils s’entraînent ensemble, traînent ensemble et ont développé un lien très étroit. Jumelée à des joueurs talentueux en position de compétence, cette équipe a un excellent équilibre. DeFrancesco a ajouté que les Mustangs retournent un noyau solide en défense, « et nous sommes vraiment ravis de la croissance que nous avons vue de ce groupe », a-t-il déclaré. « Notre défensive a fait preuve d’une grande énergie et d’efforts tout au long de l’été. Ils sont fiers d’avoir obtenu 11 chapeaux au bal. Nous avons hâte de voir cela cette saison. Hansen est titulaire depuis trois ans au tacle. « C’est notre leader à l’avant », a déclaré l’entraîneur. « Il est très physique au point d’attaque et sera un contributeur à notre défense. » Bogenski est maintenant titulaire depuis deux ans chez H-back. « Adam est devenu le package complet », a déclaré DeFrancesco. « Que ce soit dans le jeu de passes ou le schéma de blocage, Bogie fait un excellent travail. » Un autre vétéran est Rogalski, qui est titulaire depuis trois ans dans le champ arrière défensif. « Quelle que soit la position qu’il occupe dans le champ défensif, Vinny fait un excellent travail », a déclaré DeFrancesco. « Il est intelligent avec de grands instincts. Il sera un facteur à la fois du côté offensif et défensif du ballon. Rivas est également un partant de trois ans pour Mundelein. « Julian a un QI de football élevé avec un excellent moteur et un bon nez pour le ballon », a déclaré DeFrancesco. « Il sera partout sur le terrain pour nous cet automne. » DeFrancesco a ajouté que Soudan est un athlète dynamique et a la capacité d’avoir un impact sur le jeu sur n’importe quel jeu donné. Au niveau de la conférence ? « Une fois de plus, le NSC sera une ligue difficile », a déclaré DeFrancesco. « Année après année, il y a toujours une ou deux équipes qui font une course profonde dans les séries éliminatoires de l’IHSA. Je m’attends à ce que cette année ne soit pas différente.

Stevenson

Record 2022 : 7-3

Entraîneur: Brent Becker

À noter: Le senior Ethan Aghakhan (6-2, 245) est de retour sur les deux lignes pour les Patriots, qui se sont qualifiés pour les éliminatoires de l’État il y a un an. Les autres joueurs à surveiller pour l’équipe de Becker incluent les seniors Armand Burris (WR-DB), Ben Fawcett (QB-DB), Isiah Hall (WR-DB), Kendrick Kenning (WR-DB), Will Kerksick (WR-DB), Ben Owens (OL-DL) et Veer Patel (WR-DB), ainsi que les juniors Alex Drabczak (RB-LB), Zach Hersh (QB-DB), Albert Murillo (OL-DL, 6-3, 240), Luke Nelson (WR-LB), Thomas Simmons (WR-DB), Griffin Suren (WR-LB) et Andrew Timmons (OL-DL, 6-0, 245). Agakhan a totalisé 55 plaqués, 10,5 sacs, forcé 3 échappés et 1 interception. Stevenson ouvre la saison avec une paire de matchs contre des équipes de la Chicago Public League (Bradford et Taft) avant de plonger directement dans le calendrier du NSC lors de la semaine 3 contre le champion en titre du lac de Zurich.

Garenne

Record 2022 : 10-2

Entraîneur: Bryan McNulty

À noter: De retour pour les Blue Devils, les seniors Aidan Porreca (DL-TE, 6-3, 240), Jaivin Young (OL, 6-1, 280), Donovan McNeal (LB-RB), Liam Wiley (LB-TE), Joey Devries (OL), Dajhir Gordon (DB-WR) et Jeremiah Hixson (DL), ainsi que les juniors David O’Connell (OL, 6-4, 230), Anthony Soto (FB) et Nate Brock (DL-FB), avec Antonio Williams-Johnson (DL). « La force de notre équipe ne sera que cela, la force », a déclaré McNulty. « Nous sommes plus petits que par le passé, mais livre pour livre, c’est l’équipe la plus forte que nous ayons eue. Les enfants ont fait un excellent travail pendant l’intersaison. McNulty a déclaré que la polyvalence aidera Warren en attaque. « Nous avons la capacité de bien faire beaucoup de choses en tant qu’unité », a-t-il déclaré. McNulty appelle la ligne défensive de Warren le point culminant du camp, « tout comme notre vitesse défensive globale », a-t-il déclaré. Parmi les autres noms à surveiller pour Warren, citons le quart-arrière senior Nate Foster, les juniors Jack Wolf (WR-QB), Evan Spillman (WR), le juge Humpereys (DB-RB) et Antonio Moore (DB-WR), ainsi que les étudiants de deuxième année. Aaron Stewart (RB), X’Zavion Montgomery (DB-WR) et Jordan Ellis (OL, 6-4, 275). McNulty a déclaré que le lac de Zurich était le favori de la ligue jusqu’à ce que quelqu’un dise le contraire. « Qui sera dur ? Jusqu’à nouvel ordre, le lac de Zurich est le champion du NSC », a-t-il déclaré. «Nous l’avons remporté quatre années de suite, mais le lac de Zurich l’a mérité l’année dernière, donc jusqu’à nouvel ordre, ils doivent être la meilleure équipe de pré-saison. Je pense aussi que Libertyville sera difficile et Stevenson est toujours bien entraîné et préparé. Mundelein a continué d’être un programme à la hausse et je crois que Lake Forest va rebondir et être extrêmement compétitif cette saison. Zion-Benton et Waukegan sont toujours des jokers et peuvent sauter et choisir une bonne équipe à tout moment.

Note de l’éditeur: N’ont pas répondu aux demandes d’information : Lake Forest, Waukegan et Zion-Benton.

DES HORAIRES

Lac Forêt Lac de Zurich Libertyville Mundelein Semaine 1 @ Des lacs; 19 h, 25 août @ Fremd ; 19h30, 25 août contre Lemont ; 19h30, 25 août @ Accorder; 19 h, 25 août Semaine 2 contre Carmel ; 19h30, 1er septembre contre Glenbrook Sud ; 19 h, 1er septembre contre Richards ; 19h30, 1er septembre contre Grayslake Nord ; 19 h, 1er septembre Semaine 3 @ Waukegan; 19 h 30, 8 septembre @Stevenson; 19 h, 8 septembre @ Warren; 19 h, 8 septembre contre Sion-Benton ; 19 h, 8 septembre Semaine 4 @ Libertyville; 19h30, 14 septembre @ Sion-Benton ; 19 h, 15 septembre contre Lake Forest; 19h30, 14 septembre contre Waukegan ; 18h30, 14 septembre Semaine 5 contre Sion-Benton ; 19h30, 22 septembre contre Warren; 19 h, 22 septembre @ Waukegan; 19 h, 22 septembre @Stevenson; 19 h, 22 septembre Semaine 6 contre Stevenson ; 19 h, 29 septembre contre Libertyville ; 19 h, 29 septembre @ Lac de Zurich; 19 h, 29 septembre @ Warren; 19 h, 29 septembre Semaine 7 @ Lac de Zurich; 19 h 30, 6 octobre contre Lake Forest; 19 h 30, 6 octobre contre Mundelein ; 19 h, 6 octobre @ Libertyville; 19 h, 6 octobre Semaine 8 @ Warren; 19 h 30, 13 octobre @Mondelein ; 19 h, 13 octobre @ Zion-Benton, 19 h, 13 octobre contre le lac de Zurich ; 19 h, 13 octobre Semaine 9 contre Mundelein ; 19 h, 20 octobre contre Waukegan ; 19 h, 20 octobre contre Stevenson ; 19 h 30, 20 octobre @ Lac Forêt ; 19 h, 20 octobre

Stevenson Garenne Waukegan Sion-Benton Semaine 1 contre Bradford, Wisconsin ; 19 h, 25 août @Barrington; 19h30, 25 août contre Round Lake ; 19 h, 25 août @Evanston ; 19 h, 25 août Semaine 2 @Taft; 19h30, 1er septembre contre Maine Sud ; 19 h, 31 août @ Maine Ouest ; 18h30, 1er septembre @ Antioche; 19 h, 1er septembre Semaine 3 contre le lac de Zurich ; 19 h, 8 septembre contre Libertyville ; 19 h, 8 septembre vs, forêt du lac ; 19 h 30, 8 septembre @Mondelein ; 19 h, 8 septembre Semaine 4 @ Warren; 19 h, 14 septembre contre Stevenson ; 19 h, 14 septembre @Mondelein ; 18h30, 14 septembre contre le lac de Zurich ; 19 h, 15 septembre Semaine 5 contre Mundelein ; 19 h, 22 septembre @ Lac de Zurich; 19 h, 22 septembre contre Libertyville ; 19 h, 22 septembre @ Lac Forêt ; 19h30, 22 septembre Semaine 6 @ Lac Forêt ; 19 h, 29 septembre contre Mundelein ; 19 h, 29 septembre @ Sion-Benton ; 19 h 30, 29 septembre contre Waukegan ; 19 h 30, 29 septembre Semaine 7 contre Sion-Benton ; 19 h, 6 octobre @ Waukegan; 19 h, 6 octobre contre Warren; 19 h, 6 octobre @Stevenson; 19 h, 6 octobre Semaine 8 @ Waukegan; 19 h, 13 octobre contre Lake Forest; 19 h 30, 13 octobre contre Stevenson ; 19 h, 13 octobre contre Libertyville ; 19 h, 13 octobre Semaine 9 @ Libertyville; 19 h 30, 20 octobre @ Sion-Benton ; 19 h, 20 octobre @ Lac de Zurich; 19 h, 20 octobre contre Warren; 19 h, 20 octobre

L’ARRIVÉE PRÉVUE DE STEVE SOUCIE

Équipe Enregistrer Garenne 8-1 Lac de Zurich 8-1 Stevenson 7-2 Libertyville 5-4 Lac Forêt 4-5 Mundelein 2-7 Waukegan 2-7 Sion-Benton 0-9

