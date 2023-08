Aperçu de la saison de football IHSA 2023 – Shaw Local

Joliet Catholique

Record 2022 : 8-3, 3-0 Orange

Entraîneur: Jake Jaworski

À noter: Joliet Catholic retourne huit partants offensifs de l’équipe de la saison dernière qui a perdu au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 4A contre Providence. Malgré une équipe relativement inexpérimentée, Jaworski est ravi de l’expérience qu’il revient. Les Hilltoppers tenteront de remporter leur 16e titre d’État et leur troisième depuis que Jaworski a pris le relais en 2017. … Le senior HJ Grigsby revient au poste de porteur de ballon après avoir remporté les honneurs du joueur offensif orange CCL / ESCC de l’année l’année dernière. Il s’est précipité pour 1 362 verges et 16 touchés et est prêt à jouer davantage un rôle de leader. … Le senior Andy Munoz obtiendra la première place au poste de quart-arrière, mais le deuxième Lucas Simulick pourrait voir du temps cet automne. Ils lanceront aux seniors Drew Wills et Adrian Washington, qui ont un potentiel de gros jeu. … Le senior Brady McKeon et le junior Cameron Juricich mèneront une ligne offensive qui commencera quatre juniors. … Le joueur de ligne défensif senior Dillon Johnson, qui est engagé dans le Wisconsin et un lutteur dominant, sera un retourneur clé au milieu de la ligne. Le senior Max Hrvatin et les juniors Daniel Rouse et Griffin Alessio ramèneront de l’expérience au milieu tandis que le senior Tai Sesta devrait assurer le secondaire. … Senior Patrick Durkin sera de retour en tant que botteur de trois ans. … Les Hilltoppers voyageront vers l’ouest pour commencer la saison contre Iowa City le 25 août.

Mariste

Record 2022 : 7-4, 1-2 Bleu

Entraîneur: Ron Dawczak

À noter: Marist renvoie quatre partants de l’équipe de la saison dernière qui a perdu contre York au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 8A. Dawczak est ravi de voir comment les RedHawks se développent malgré le moins d’expérience au cours de son mandat. Les RedHawks ont atteint les demi-finales de classe 8A pendant trois séries éliminatoires consécutives avant leur sortie au deuxième tour l’an dernier. … Dontrell Jackson prend la relève en tant que coordinateur offensif après avoir passé du temps dans l’équipe d’entraîneurs maristes depuis 2020. Jackson était auparavant l’entraîneur-chef de Thornton. … Le porteur de ballon senior Marc Coy sera un leader offensif de retour clé qui s’est précipité pour 478 verges et 10 touchés en neuf matchs. Coy a travaillé sur son jeu de jambes cette intersaison et devrait créer de longues courses avec sa vision. … Senior Owen Winters prend la relève en tant que quart-arrière partant après que Dermot Smyth a lancé pour 1 924 verges et 14 touchés l’an dernier. Winters a complété une de ses deux tentatives l’an dernier pour sept verges. … La défense devra remplacer les talents diplômés de la Division I par les joueurs de ligne défensive Jamel Howard (Wisconsin) et John Nestor (Iowa). Le secondeur senior Duke White revient après avoir apporté un signal clé l’an dernier avec 85 plaqués au total, sept pour une défaite, tandis que le joueur de ligne défensif junior Brad Fitzgibbon a obtenu des offres des écoles du MAC. … Les RedHawks affronteront deux champions en titre – Loyola (8A) et IC Catholic (3A) – et deux demi-finalistes – Glenbard West (8A) et St. Ignatius (6A).

Nils Notre-Dame

Record 2022 : 8-4, 1-2 Vert

Entraîneur: Michel Hennessy

À noter: Niles Notre Dame est revenu aux séries éliminatoires la saison dernière, atteignant les quarts de finale de classe 6A dans une défaite contre St. Ignatius. Les Dons se sont qualifiés pour les séries éliminatoires 14 des 16 dernières opportunités et ont atteint les demi-finales 6A en 2018. Notre Dame tentera de tirer parti du succès des séries éliminatoires après avoir atteint le championnat Prep Bowl en 2021 et les quarts de finale de la saison dernière. … Notre Dame aura une ligne offensive expérimentée. Les seniors Jimmy Donnelly, Ryan Losik, Ricky Russ et Max Cerrado sont tous de retour et devraient maintenir le rythme pour une attaque qui a récolté en moyenne 20,8 points par match. … Senior Leo Fraterrigo et sophomore Luke Dickey se battront pour la place de quart partant. Hennessey est confiant dans les deux quarts et a déclaré que les deux auront du temps de jeu tout au long de l’année. … Les Dons retournent le talent d’une défense qui a accordé une moyenne de 16,2 points par match. Les joueurs de ligne défensifs seniors Luiz Freitas et Eduardo Pescatore fournissent de la vitesse à l’avant, les secondeurs seniors Carter Roberts et Daniel Sherry devraient sécuriser le milieu tandis que la sécurité junior Ryder Raya et Fraterrigo assureront le secondaire. … Notre Dame est la seule équipe de retour dans les Verts après le réalignement CCL/ESCC. Les Dons raviveront d’anciennes rivalités avec Marist et Joliet Catholic et en entameront une nouvelle avec St. Ignatius après avoir perdu contre le Wolfpack en séries éliminatoires.

Saint Ignace

Record 2022 : 10-3, 3-0 Blanc

Entraîneur: Matt Miller

À noter: Le Wolfpack connaîtra de nombreux changements après une saison historique. St. Ignatius s’est qualifié pour les demi-finales de classe 6A pour la première fois l’an dernier et a perdu dans les dernières secondes contre Prairie Ridge sur un panier. Le Wolfpack devra remplacer 31 diplômés seniors et passer à la classe 8A après des saisons historiques consécutives. … St. Ignatius renvoie le prospect n ° 1 classé en 2024 dans l’Illinois, Justin Scott. L’engagement de l’État de l’Ohio jouera sur la ligne des deux côtés du ballon après avoir remporté les honneurs All-State de l’Illinois High School Football Coaches Association (IHSFCA) et CCL / ESCC White Lineman of the Year. … Le junior Jack Wanzung et le senior David Zmora se battront pour le poste de quart partant. Le diplômé senior Jake Petrow a lancé pour 623 verges par la passe et six touchés. … St. Ignatius devra remplacer le demi offensif / secondeur All-State Vinny Rugai, qui a établi deux records de course au programme la saison dernière. Junior Joe Toney tentera de prendre la place de Rugai en tant que rusher après avoir acquis de l’expérience l’année dernière. … Le Wolfpack n’aura que deux joueurs de retour du côté défensif. Le secondeur junior Emmett Callahan rejoindra Scott en tant que retourneur et devrait être un leader cette saison. … Sept des adversaires du Wolfpack ont ​​participé aux séries éliminatoires l’an dernier.

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Justin Scott, St. Ignatius, DL/OL, sr. : Le joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et 310 livres sera une force des deux côtés du ballon.

Le joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et 310 livres sera une force des deux côtés du ballon. Dillon Johnson, catholique Joliet, DL, sr. : Les talents de lutteur de Johnson rendront difficile pour les joueurs de ligne offensive de l’empêcher d’atteindre le quart-arrière.

Les talents de lutteur de Johnson rendront difficile pour les joueurs de ligne offensive de l’empêcher d’atteindre le quart-arrière. Marc Coy, Mariste, RB, sr. : Coy a travaillé sur ses pieds et sa vitesse cette intersaison, ce qui devrait faire de lui l’un des meilleurs porteurs de ballon de la conférence.

Coy a travaillé sur ses pieds et sa vitesse cette intersaison, ce qui devrait faire de lui l’un des meilleurs porteurs de ballon de la conférence. Leo Fraterrigo, Niles Notre Dame, QB/S, sr. : Le joueur à double sens jouera un grand rôle pour les Dons.

Le joueur à double sens jouera un grand rôle pour les Dons. HJ Grigsby, Joliet Catholic, RB, sr. : Grigsby est sur le point de couronner une solide carrière au lycée après une année junior impressionnante.

DES HORAIRES

Joliet Catholique Mariste Nils Notre-Dame Saint Ignace Semaine 1 @ ville d’Iowa ; 18 h, 25 août @ Glenbard Ouest; 13h30, 26 août contre Willowbrook; 19h30, 25 août contre Saint-Patrick ; 19h30, 25 août Semaine 2 contre la Providence ; 19h30, 1er septembre contre frère Rice ; 18h30, 1er septembre @ Saint Patrick; 19h30, 1er septembre contre Fenwick; 19h30, 1er septembre Semaine 3 contre Sainte Rita; 19 h 30, 8 septembre contre Loyola ; 18h30, 8 septembre contre le mont Carmel ; 19 h 30, 8 septembre contre frère Rice ; 19 h 30, 8 septembre Semaine 4 contre Niles Notre Dame; 19h30, 15 septembre @ Saint Ignace; 19h30, 15 septembre @ Joliet Catholique; 19h30, 15 septembre vs Mariste; 19h30, 15 septembre Semaine 5 @ Wheaton St. Francis; 19h30, 22 septembre @ IC Catholique; 19h30, 22 septembre @Fenwick; 19h30, 22 septembre @Nazareth; 19h30, 22 septembre Semaine 6 @ Mariste; 18h30, 29 septembre contre Joliet Catholique; 18h30, 29 septembre contre saint Ignace ; 19 h 30, 29 septembre @ Niles Notre Dame; 19 h 30, 29 septembre Semaine 7 contre Lion ; 19 h 30, 6 octobre contre De La Salle; 18h30, 6 octobre contre DePaul ; 19 h 30, 6 octobre vs catholique marial; 19 h 30, 6 octobre Semaine 8 @Marmion; 19 h 30, 13 octobre @ Saint Patrick; 19 h 30, 13 octobre @Carmel; 19 h 30, 13 octobre @ Saint Viateur; 19 h 30, 13 octobre Semaine 9 contre saint Ignace ; 19 h 30, 20 octobre @ Niles Notre Dame; 19 h 30, 20 octobre vs Mariste; 19 h 30, 20 octobre @ Joliet Catholique; 19 h 30, 20 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 1 – Mariste à Glenbard West : Ces deux-là ont joué un thriller pour commencer la saison en 2022 et 2023 ne devrait pas être différent.

Semaine 2 – Fenwick à St. Ignatius : Les rivaux de la division Old White se rencontrent dans un match croisé qui met en vedette deux espoirs hautement classés dans le Wolfpack’s Scott et le Friars’ Nathaniel Marshall.

Semaine 2 – Providence à Joliet Catholic : La guerre sainte déçoit rarement et le match de cette année ne devrait pas être différent alors que les Hilltoppers cherchent à se venger.

Semaine 6 – Joliet Catholique chez Mariste : Ces rivaux de longue date de l’ESCC s’affrontent pour la première fois depuis 2018.

Semaine 9 – Mariste à Niles Notre Dame : Les RedHawks et Dons renouvellent leur rivalité ESCC dans un match qui pourrait décider de la couronne de division.