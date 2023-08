C’est notre aperçu de la saison de Bundesliga – et celle-ci pourrait être la meilleure saison en Allemagne depuis des années.

Le Bayern Munich a remporté la ligue la saison dernière, mais seulement en un rien de temps. Un travail de bouteille au Borussia Dortmund a donné aux Bavarois un autre bouclier dans les braises mourantes de la saison, les dieux du football allemand faisant des ravages tout au long d’une saison au cours de laquelle tout pouvait – et arrivait – arriver.

Alors était-ce un coup rare pour Mourir pourri? Un one-off avant business as usual ce trimestre ? Permettre FFT L’expert allemand du football Ed McCambridge pour disséquer une autre saison en Bundesliga.

Alors quoi de neuf en Bundesliga ?

La Bundesliga a son propre conte de fées Luton-esque, alors que les ménés Heidenheim font leur révérence de haut vol en août.

Il a fallu 177 ans – le club de sport lui-même a été formé en 1846 – plus un vainqueur à la 99e minute le dernier jour de la saison dernière, empêchant de manière spectaculaire les géants de Hambourg d’obtenir une promotion, mais ils sont finalement arrivés ici. L’entraîneur Frank Schmidt a pris ses fonctions en 2007, menant son groupe hétéroclite depuis le cinquième niveau. Les autres élévateurs de Darmstadt sont également de retour en Bundesliga pour la première fois depuis 2016-17.

Ailleurs, Thomas Tuchel entame sa première saison complète en tant que gaffer du Bayern Munich. L’ancien patron de Chelsea et du PSG a été parachuté en Bavière en mars pour remplacer Julian Nagelsmann, avant de mener son équipe au titre – bien que juste, grâce au but de Jamal Musiala à la 89e minute lors de la dernière journée. C’est maintenant sa chance de façonner les géants allemands à sa propre image épineuse.

Principaux scénarios

Comme toujours, les fans vont être décisifs en Bundesliga (Crédit image : Joris Verwijst/Agence BSR/Getty Images)

Empêcher le Bayern de réclamer un *sort les doigts pour compter, bientôt à court de doigts* La 12e Meisterschale consécutive est, comme toujours, l’objectif de ceux qui les poursuivent. Le moral collectif sera au plus bas après que le Borussia Dortmund ait raté une occasion en or de sceller le titre la saison dernière, faisant match nul à domicile contre Mayence le dernier jour.

Leur revanche devra être tracée sans Jude Bellingham – la façon dont ils le remplaceront sera cruciale. Les vainqueurs consécutifs de la coupe RB Leipzig, Fribourg et Union Berlin, qui se sont qualifiés pour la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire, à peine quatre ans après leur première promotion dans l’élite, offriront une compétition supplémentaire.

Comme toujours, cependant, ce sont les fans de ce qui pourrait être la ligue la plus politiquement engagée au monde qui fourniront la part du lion du contenu des médias sociaux. Qu’il s’agisse de faire du sportswashing, d’abuser de propriétaires peu scrupuleux ou de s’opposer à des hausses minimes du prix de leurs billets, les supporters de la Bundesliga seront les vedettes du spectacle du début à la fin.

Arrivées d’étoiles

Fabio Carvalho a atterri en Bundesliga (Crédit image : Stefan Matzke – sampics/Corbis via Getty Images)

Comme si pincer le titre à Dortmund ne suffisait pas, le Bayern a également attrapé Raphael Guerreiro – la star en fin de contrat a déménagé à l’Allianz, suivant les traces de Robert Lewandowski et de plusieurs autres avant lui.

Les champions ont également signé Konrad Laimer du RB Leipzig, qui a perdu Christopher Nkunku et Dominik Szoboszlai, mais a prêté Fabio Carvalho de Liverpool et recruté Christoph Baumgartner de Hoffenheim pour 20 millions de livres sterling. Il y a 11 mois, ils ont convenu du même tarif pour un autre joueur arrivant cet été, l’attaquant slovène de 20 ans Benjamin Sesko… en provenance du Red Bull Salzburg, bien sûr.

Dortmund a également ajouté l’ancien attaquant de Manchester City – et le prêteur de Preston North End – Lukas Nmecha de Wolfsburg pour 26 millions de livres sterling.

Potentiel de surprise

Jusqu’où Xabi Alonso pourrait-il emmener Leverkusen ? (Crédit image : Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images)

La transformation de Xabi Alonso de maestro du milieu de terrain en entraîneur calculateur n’est peut-être pas un choc, mais l’impact de l’Espagnol au Bayer Leverkusen la saison dernière était à couper le souffle. L’ancien tireur de ficelles de Liverpool n’avait entraîné que les réserves de la Real Sociedad avant de prendre en charge l’avant-dernier Leverkusen en octobre, mais a mené Die Werkself à la septième place et aux demi-finales de la Ligue Europa. Les fans sont ravis de voir ce qu’il est capable de réaliser cette fois-ci – avec Alonso dans la pirogue et un groupe d’enfants impressionnants dirigés par le superbe Florian Wirtz, Leverkusen est peut-être un cheval noir.

Attention à…

Jamie Bynoe-Gittens pourrait être sur le point d’exploser (Crédit image : Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images)

Bellingham a peut-être suivi Jadon Sancho par la porte de sortie de la Bundesliga, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas encore un jeune très vanté battant le drapeau anglais en Bundesliga. Le Londonien Jamie Bynoe-Gittens a connu une saison décisive pour Dortmund la saison dernière, marquant trois buts (dont deux vainqueurs) en 15 matches de championnat. Doté d’un rythme effréné, d’un tir féroce et capable de jouer sur les deux ailes, l’international anglais des moins de 19 ans – anciennement de Man City, comme le nouveau garçon du BVB Nmecha – pourrait devenir la prochaine grande vedette de la vallée de la Ruhr.

