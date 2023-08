Aperçu de la saison Bundesliga 2023/24: le Bayern en chasse une douzaine

Si la Supercoupe d’Allemagne 2023 était un aperçu, la saison de Bundesliga 2023/24 pourrait surprendre quelques personnes. Le RB Leipzig est entré dans le stade Allianz et a démantelé le club qui a remporté 11 titres consécutifs de Bundesliga. La saison dernière, le Borussia Dortmund a failli renverser le Bayern Munich, mais des feux d’artifice tardifs ont assuré une autre couronne bavaroise.

Cette saison, la ligue est peut-être plus ouverte que jamais.

Le Bayern reste le roi allemand

Le Bayern Munich cherchera à étendre sa séquence record à 12 titres de champion consécutifs. Cependant, cette équipe du Bayern a connu des bouleversements majeurs. Thomas Tuchel a remplacé Julian Nagelsmann vers la fin de la saison dernière. Après avoir remplacé une paire de cadres, le Bayern a dépensé gros pour réorganiser l’équipe.

Les géants allemands ont finalement obtenu la signature de Harry Kane pour mener l’attaque. Les buts de Kane seront cruciaux pour les espoirs du Bayern, car l’absence de Robert Lewandowski a parfois été durement ressentie la saison dernière. Pendant ce temps, les ajouts de Kim Min-jae en défense et de Konrad Laimer au milieu de terrain renforcent les besoins. Tuchel doit rapidement façonner ce nouveau Bayern en une unité cohérente. Deux clubs attendent pour pousser le Bayern à briser son hégémonie.

Dortmund et Leipzig donnent un aperçu du défi de la saison de Bundesliga

Dortmund a poussé le Bayern jusqu’au bout la saison dernière. Il semble faire mieux cette fois sous la direction d’Edin Terzic. La perte du talisman du milieu de terrain Jude Bellingham est un coup dur. Cependant, les nouvelles recrues Felix Nmecha et Marcel Sabitzer apportent énergie et qualité dans la salle des machines. Dortmund possède également une récolte passionnante de jeunes attaquants, dont Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi et Gio Reyna. Terzic devra faire en sorte que ces adolescents talentueux cliquent sur une saison complète. Ils peuvent s’associer à ces stars expérimentées Marco Reus ou Mats Hummels. La qualité est là pour reprendre la course au titre sur le fil.

Le RB Leipzig nourrit également l’ambition d’un véritable défi pour le titre après une deuxième moitié impressionnante de la saison dernière. Leipzig a bien investi pour remplacer des stars partantes comme Christopher Nkunku et Konrad Laimer. À leur place, l’attaquant Lois Openda et le milieu de terrain Nicolas Seiwald, entre autres. Le maintien du milieu de terrain Dani Olmo est également un atout majeur. L’expérimentée Rose a façonné une équipe talentueuse qui joue un football passionnant et énergique. Six victoires lors des six derniers matchs de la saison en témoignent. C’est ce qui a aidé Leipzig à son deuxième DFB-Pokal. Le RB Leipzig pourrait devenir un prétendant surprise à une toute première couronne de Bundesliga.

Les prétendants à la Ligue des Champions

Plus bas, il y aura une bataille intrigante pour la place de la Ligue des champions derrière les trois premiers. Union Berlin tentera d’équilibrer les engagements nationaux et européens dans leur remarquable ascension sous Urs Fischer. Des ajouts utiles comme Lucas Tousart et devraient aider leur poussée. Bayer Leverkusen, redynamisé sous l’entraîneur Xabi Alonso la saison dernière, a bien recruté, en signant l’attaquant Victor Boniface et Granit Xhaka. Leurs talents offensifs comme Moussa Diaby et Patrik Schick en font une menace. Pendant ce temps, cohérent Fribourg et l’entraîneur Christian Streich ne peut être écarté après une autre solide place dans le top six la dernière fois. Le trio a tous de véritables espoirs de revenir en Ligue des champions la saison prochaine si l’un des favoris faiblit.

Milieu de peloton et bataille de relégation serrée

Dans la moitié inférieure, il y aura probablement une bataille de relégation tendue impliquant plusieurs clubs. Côté promu 1. FC Heidenheim pourrait faire face à un retour immédiat au deuxième niveau, avec des goûts de VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, FC Augsbourg, VfL Bochum et SV Darmstadt 98. Les difficultés de Stuttgart ces dernières saisons les rendent vulnérables, tandis que Heidenheim et Darmstadt pourraient trouver la montée en puissance difficile. Des équipes établies comme Hoffenheim, Augsbourg et Bochum seront également désespérées d’éviter la chute, ce qui en fera un combat nerveux pour la survie au pied de la table.

Parmi les équipes non mentionnées, Mayence, Cologne, Gladbach, Francfort, Wolfsburg et Brême semblent destinées à la médiocrité en milieu de tableau. Ils peuvent offrir un résultat surprise étrange, mais n’ont finalement pas la qualité pour atteindre les échelons supérieurs ou se laisser entraîner dans une bataille de sous-sol. Attendez-vous à ce qu’ils fournissent des matchs divertissants, mais finissent en toute sécurité au milieu quand tout est dit et fait.

Si l’on se fie aux campagnes précédentes, ce devrait être une saison à savourer pour les fans de football allemands. Aux États-Unis, tous les matchs seront disponibles sur ESPN + avec des matchs sélectionnés sur ESPN, ESPN2 ainsi que sur le réseau ABC.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon