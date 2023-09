Aperçu de la saison 2023/24 de Super League féminine : comment VOTRE club se comportera cette saison

Après une Coupe du Monde passionnante, la saison nationale est enfin prête à démarrer. Les champions Chelsea ouvrent leur campagne à Stamford Bridge lors d’un derby de Londres contre Tottenham, Arsenal affronte Liverpool à l’Emirates Stadium et Aston Villa accueille Manchester United à Villa Park.

La finale de la Coupe du monde a eu lieu il y a un peu plus d’un mois et 94 joueurs ayant joué en Australie joueront dans la WSL cette saison.

Des joueurs comme Everton et Aston Villa cherchent à peser dans la course au titre et à défier le top quatre traditionnel des clubs de Chelsea, Arsenal et Manchester. Alors que la bataille pour rester dans la division élite sera tout aussi compétitive à l’autre bout du tableau.

Quatre des matchs de la première semaine devraient être organisés dans les stades principaux du club, tandis que Bristol City et Leicester se sont engagés à jouer tous leurs matchs à domicile à Ashton Gate et au King Power. Avec une fréquentation WSL en hausse de 170 % la saison dernière, 2023-24 promet d’être la plus grande et la meilleure jamais réalisée pour l’élite féminine en Angleterre.

Aperçu de la saison 2023/24 de Super League féminine

Arsenal

(Crédit image : Getty Images)

Les Gunners n’ont terminé que troisièmes la saison dernière, mais avec Beth Mead et Vivianne Miedema qui devraient revenir de blessure et quelques acquisitions clés, il y a des raisons d’être optimiste. La défenseure suédoise Amanda Ilestedt est arrivée du PSG, tandis que le départ d’Alessia Russo de Manchester United, sans contrat, a donné lieu à des informations selon lesquelles elle se dirigerait vers les Emirats après que les Gunners aient vu deux offres record du monde rejetées en janvier. Elle l’a fait début juillet ! Jonas Eidevall a entraîné Arsenal de manière impressionnante à travers la crise des blessures de la saison dernière, une première demi-finale de Ligue des champions depuis 2013 et un signe qu’ils reviendront plus forts.

JOUEUR CLÉ Frida Maanum

VERDICT FFT 2ème

Aston Villa

(Crédit image : Getty Images)

Neuvième en 2021-22, Villa a connu une superbe remontée la saison dernière pour terminer cinquième. L’entraîneur-chef Carla Ward a été intelligent dans son recrutement, faisant appel à des recrues clés telles que Rachel Daly, lauréate du Soulier d’Or avec 22 buts, et l’influente Kenza Dali, ainsi que Jordan Nobbs et Lucy Staniforth en janvier. Ils ont recruté la numéro un néerlandaise Daphné van Domselaar pour remplacer Hannah Hampton, et il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas être à nouveau « les meilleurs des autres » avec des signatures plus intelligentes. La villa ne semble aller que dans une seule direction. JOUEUR CLÉ Rachel Daly

VERDICT FFT 5ème

Brighton et Hove Albion

(Crédit image : Getty Images)

Les Mouettes ont besoin de stabilité. La 11e place de la saison dernière était trop serrée pour être confortable pour une équipe qui avait trois entraîneurs principaux permanents au cours d’une saison perturbée. Ils ont cependant de la qualité et un bon mélange de jeunesse et d’expérience – la recrue estivale Pauline Bremer, recrutée parmi les finalistes de la Ligue des champions Wolfsburg, est une buteuse confirmée qui a également joué pour Lyon et Manchester City. L’entraîneur-chef Melissa Phillips a fait forte impression au début et sera heureuse de garder la main sur l’Anglaise Katie Robinson.

JOUEUR CLÉ Katie Robinson VERDICT FFT 8ème

Ville de Bristol

(Crédit image : Getty Images)

De retour dans la WSL après deux saisons en deuxième division, Bristol City a rebondi en combattant les Lionesses de London City pour la promotion. Ce sera difficile, cela ne fait aucun doute – la dernière fois dans l’élite, ils ont perdu 9-0 à Chelsea et 8-1 à Manchester City – et le patron Lauren Smith ne se fera aucune illusion. Ils ont déjà perdu leur capitaine Aimee Palmer et devront bien recruter pour se donner une chance de survie.

JOUEUR CLÉ Abi Harrison VERDICT FFT 12ème

Chelsea

(Crédit image : Getty Images)

Il est peut-être ennuyeux de prédire que Chelsea sera champion pour ce qui serait la cinquième année consécutive, mais les Blues sont si difficiles à arrêter. Ce qui est inquiétant pour leurs rivaux, c’est qu’il y a un sentiment général que l’équipe d’Emma Hayes n’était pas à son meilleur la saison dernière – à part Guro Reiten, qui est en tête du classement des passes décisives de la WSL – car ils ont souffert de blessures en attaque, mais ont quand même remporté le titre en finale. jour, plus une troisième FA Cup consécutive. Bien que Magdalena Eriksson et Pernille Harder soient parties, elles n’ont pas tardé à faire des acquisitions avec la superstar américaine Catarina Macario arrivant de Lyon, ainsi que l’arrière latérale canadienne Ashley Lawrence du PSG, comptant 117 sélections, et l’arrière gauche Alejandra Bernabe de l’Atletico Madrid.

JOUEUR CLÉ Guro Reiten FFT VERDICT 1er

Everton

(Crédit image : Getty Images)

Nous avions dit la saison dernière qu’Everton avait besoin d’une campagne solide, sans fioritures, et c’est ce qu’ils ont obtenu sous la direction du nouvel entraîneur-chef Brian Sorensen, terminant sixième. Le Danois a supervisé une nouvelle équipe des Toffees qui a pris un bon départ avec une équipe remplie de jeunes joueurs passionnants, avant de s’effondrer vers la fin de la campagne. Le club espère que son recrutement continuera à le faire avancer, nécessaire après le départ à la retraite de l’ex-Lionne Izzy Christiansen.

JOUEUR CLÉ Gabby George VERDICT FFT 6ème

La ville de Leicester

(Crédit image : Getty Images)

Willie Kirk était l’une des histoires de 2022-23, sauvant Leicester d’une certaine relégation après avoir remplacé Lydia Bedford en novembre. Les Foxes étaient sans victoire et au dernier rang de la ligue, mais une victoire 3-0 contre Brighton en janvier a donné le coup d’envoi et a finalement conduit à leur survie. Certaines recrues intelligentes telles que la gardienne prêtée du Bayern Munich Janina Leitzig ont joué un rôle énorme – garder la main sur des joueuses clés telles que Sophie Howard aidera.

JOUEUR CLÉ Aileen Whelan VERDICT FFT 10e

Liverpool

(Crédit image : Getty Images)

Les Reds n’ont pas été spectaculaires lors de leur retour en WSL la saison dernière, terminant septième, mais ont au moins évité la bataille de relégation à quatre en bas. L’entraîneur-chef expérimenté Matt Beard a obtenu de gros résultats, notamment une victoire lors de la première journée contre Chelsea, et les signatures de janvier telles que l’international japonais Fuka Nagano ont été cruciales. Alors que Beard se concentre sur les jeunes talents, Rhiannon Roberts faisait partie des personnes libérées cet été alors que Liverpool cherche à se diriger vers la moitié supérieure, comme il sied à un club de sa taille.

JOUEUR CLÉ Fuka Nagano VERDICT FFT 7ème

Manchester City

(Crédit image : Getty Images)

City est une équipe difficile à placer. Après avoir quitté le top trois pour la première fois depuis 2014, la décision de garder l’entraîneur-chef Gareth Taylor pour une année supplémentaire était loin d’être populaire. Taylor a déclaré que ce serait un été calme alors qu’il cherche à s’appuyer sur le nouveau look de la saison dernière, lorsque deux défaites précoces leur ont coûté cher. Évitez cela et, sans distractions européennes, ils devraient s’en sortir mieux. Les lionnes Chloe Kelly, Lauren Hemp et Alex Greenwood, ainsi que l’attaquante Khadija Shaw, qui a marqué 31 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, sont une certaine colonne vertébrale.

JOUEUR CLÉ Khadija Shaw VERDICT FFT 3ème

Manchester United

(Crédit image : Getty Images)

United, finaliste, s’est finalement classé parmi les trois premiers la saison dernière, terminant neuf points devant Arsenal et Manchester City, emmenant Chelsea jusqu’à la dernière journée de la saison et atteignant une première finale majeure. Marc Skinner a fait de bons progrès – ils ont réussi le doublé contre Arsenal – mais ont maintenant perdu des joueurs clés comme Ona Batlle et Alessia Russo. La défenseure très appréciée Evie Rabjohn est arrivée d’Aston Villa, mais à 18 ans, elle est tournée vers l’avenir. L’arrivée de la milieu de terrain espagnole Irene Guerrero en provenance de l’Atletico Madrid, après avoir remporté la Coupe du monde en Australie, pourrait être déterminante aux côtés de joueuses clés comme Ella Toone, Hannah Blundell et la capitaine Katie Zelem.

JOUEUR CLÉ Leah Galton VERDICT FFT 4ème

Tottenham Hotspur

(Crédit image : Getty Images)

Les Spurs ne peuvent pas se permettre une autre année à flirter avec la baisse. Qui sait ce qui aurait pu se passer s’ils n’avaient pas dépensé la somme record de 250 000 £ pour signer Beth England en janvier – les 12 buts de l’attaquant en autant de matchs se sont avérés cruciaux. Avec de nombreux internationaux dans leur équipe, dont Drew Spence, il est temps pour les Spurs de montrer qu’ils sont sérieux. Ils ont besoin d’une campagne solide.

JOUEUR CLÉ Beth England FFT VERDICT 9ème

West Ham United

(Crédit image : Getty Images)

La saison dernière est devenue une véritable lutte pour West Ham, malgré les premiers signes indiquant que cela pourrait s’avérer prometteur et l’entraîneur-chef Paul Konchesky a été démis de ses fonctions en mai. Les Hammers ont établi une qualité internationale en attaque, a dirigé la star française Viviane Asseyi, mais il est difficile d’échapper au sentiment que l’équipe a dérivé, avec la solide milieu de terrain Kate Longhurst libérée cet été. Une autre lutte est possible.

JOUEUR CLÉ Dagny Brynjarsdottir VERDICT FFT 11ème

Plus d’histoires

Sarah Wiegman lié à un emploi en Espagne alors que la pression monte sur l’entraîneur Montse Tome

Le football devrait-il capter les arbitres ? Voici ce que nous avons appris de la Coupe du Monde Féminine

Kiera Walsh a envisagé d’arrêter le football trois ans avant de remporter l’Euro 2022 en raison des critiques des réseaux sociaux