Aperçu de la saison 2023/24 de Shrewsbury Town : les Shrews peuvent-elles obtenir une autre finition impressionnante dans la première moitié ?

L’aperçu de la saison 2023/24 de Shrewsbury Town se concentre sur de nombreux changements au club.

La restructuration de Shrewsbury Town, avec l’arrivée de Micky Moore en tant que directeur du football même après une belle première moitié, signifie que le club adoptera un modèle plus développemental. Matt Taylor a également remplacé Steve Cotterill, le favori des fans.

Carl Winchester a rendu permanent son prêt de Sunderland, tandis que plusieurs jeunes ont tous été ajoutés à leur équipe en Ligue 1, mais cela ne donnera peut-être pas tous des résultats instantanés.

Aperçu de la saison de Shrewsbury Town 2023/24, le point de vue des fans: Andrew Greenway

La saison dernière était une agréable surprise ! L’obscurité au milieu de la table était la bienvenue après les combats aériens de relégation de ces dernières années.

Le gros sujet de discussion est les départs du manager Steve Cotterill et du directeur général Brian Caldwell. Les deux étaient bien considérés, en particulier Steve, qui s’est investi corps et âme dans le club.

Cette saison sera différente car nous avons maintenant Micky Moore comme directeur du football. On passe de la stabilité à l’insécurité et on espère le meilleur…

Notre acteur clé sera Luke Leahy, un milieu de terrain constant et travailleur avec un beau pied gauche, qui marque des buts.

Notre joueur le plus sous-estimé est Chey Dunkley. Solide et sans prétention à l’arrière et s’intègre avec des buts arrêtés.

Luke Leahy de la ville de Shrewsbury (Crédit image : Getty Images)

Le méchant pantomime sera Aiden O’Brien. Blessé tôt après sa signature l’été dernier et nous montrera tout ce qu’il peut faire ou partira et marquera probablement contre nous.

Les fans pensent que notre propriétaire est un héros et, malgré les changements inattendus, nous espérons qu’il y a un plan et une raison derrière les décisions de Roland Wycherley.

Le joueur adverse que j’aimerais ici est Jonson Clarke-Harris de Peterborough. Les musaraignes manquent un buteur impitoyable depuis plusieurs années maintenant.

Le joueur actif que j’aimerais retrouver est Connor Goldson. Grand pro, il a passé un excellent moment chez Rangers – il devrait rentrer à la maison !

Ce que mon club réussit vraiment, c’est son travail communautaire. Entreprises locales en tant que sponsors, engagement avec les écoles.

Matt Taylor a été nommé nouveau manager de Shrewsbury (Crédit image : Getty Images)

Le seul changement que je ferais serait soutenir davantage les équipes de jeunes, protéger les talents locaux, les faire entrer dans la première équipe. Cela fait longtemps depuis Joe Hart.

J’ai moins hâte de jouer Charton. Toute une rivalité s’est développée depuis les demi-finales des barrages 2017/18.

L’opinion des fans sur le gaffer est décevant. Nous nous attendions à une paire de mains sûres à faible risque, pas à Matt Taylor, limogé par League Two Walsall en février 2022 après sept défaites consécutives les laissant 21e du tableau. Les doigts seront pointés sur Micky si cela tourne mal. C’est un grand changement, à la fois humain et culturel, au sein du club.

Nous finirons 17ème. Un pas en arrière, avant un pas en avant, vu l’incertitude.

