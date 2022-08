Aperçu de la saison 2022 : Scoutisme dans la division nord de Vermilion Valley

Clifton Central

Record 2021 : 6-4

Entraîneur: Brian Spooner

À noter: Les Comets étaient inexpérimentés avec seulement quatre seniors et deux partants de retour au début de la saison dernière, mais ont trouvé un moyen de se qualifier pour les séries éliminatoires. L’équipe de cet automne retourne un nombre solide de joueurs clés, y compris le QB senior Luke Shoven, qui a réussi 1 235 verges et 15 touchés. Shoven cherchera à nouveau des cibles seniors Tristan Schmidt (21 réceptions, 354 yards, 7 TDs) et Mathew Luhrsen (23-270-2), ainsi que des nouveaux venus chez les seniors Jared Saathoff (WR/DB) et les juniors Maddox Miner (WR /DB) et Gavin McKee (WR/DB). En défense, Clifton Central sera dirigé par trois seniors en DT Damian Bailey (11 plaqués en solo, deux sacs), ainsi que LB Jayce Meier (28 solos 21 passes, trois plaqués pour perte) et LB Evan Redwing (39 solos et 31 passes décisives, trois tacles pour la perte). “L’expérience acquise l’an dernier devrait aider notre équipe à démarrer plus rapidement que nous l’avons fait l’an dernier”, a déclaré Spooner, dont les équipes ont participé aux séries éliminatoires 20 des 23 dernières saisons. “L’année dernière, nous n’avions qu’un ou deux partants de retour, et nos joueurs ont dû apprendre rapidement ce qu’ils devaient faire pour réussir, et ils ont fait du bon travail et ont travaillé dur tout l’été pour préparer la saison à venir.”

Dwight

Record 2021 : 1-8

Entraîneur: Luke Standiford

À noter: Les chevaux de Troie ont dû renoncer aux semaines 2 et 3 la saison dernière en raison de problèmes de COVID-19, et leur seule victoire est venue d’un forfait de Watseka, qui a écourté sa saison en raison du faible nombre de participations. Standiford, qui entame sa cinquième saison en tant qu’entraîneur-chef, renvoie les joueurs clés du senior RB / LB Austin Burkhardt (SR, RB / LB), qui a été un partant à double sens au cours des deux dernières saisons et a mené l’équipe dans les tacles, recevant des verges et les verges au sol l’année dernière, ainsi que le QB / DB junior à double menace Connor Telford, qui, selon Standiford, “a fait beaucoup de bonnes choses pour nous, et nous voulons que le ballon soit entre ses mains autant que possible.” Dwight recherchera également un jeu solide de la part des nouveaux venus seniors Michael Gamble (OL / DL), Thomas Dochterman (TE / DE), Dawson Carr (WR / DB) et Parker Miner (G / DT). « Nous avons de bons joueurs en position de compétence qui ont la capacité de faire de gros jeux », a déclaré Standiford. «Nous avons également de solides joueurs de ligne O qui, je pense, peuvent aider à générer ce genre de jeux. Nos chiffres sont faibles cette année, donc notre objectif principal en ce moment est de nous assurer que ces enfants sont en pleine forme pour la semaine 1, car il y a beaucoup d’enfants qui devront jouer des deux côtés du ballon.

Iroquois Ouest

Record 2021 : 8-3

Entraîneur: Jason Thiele

À noter: Iroquois West a fait un voyage au deuxième tour des séries éliminatoires 1A l’automne dernier, marquant le premier voyage du programme en séries éliminatoires depuis 2006. Cet automne, il cherchera à faire les séries éliminatoires des années consécutives pour la première fois depuis trois apparitions de 2001- 03 qui a culminé avec un championnat d’État de classe 2A en 2003. Thiele entame sa troisième saison en tant qu’entraîneur des Raiders avec beaucoup de talent en retour, dont quatre sélections toutes conférences chez les seniors Cannon Leonard (OL / DL, engagement de l’Université de l’Iowa), John Ahlden (FB/ LB), Trystyn Schacht (RB/LB, mention honorable pour tous les États) et Damian Melgoza (K/LB), ainsi que le junior Jace Pankey (OL/ DL, starter de trois ans) et le senior Sam McMIllian ( QB/DB, starter de deux ans), tandis que le junior Izayah Hargett (QB/LB) est répertorié comme un nouveau venu clé dans le groupe. “Nos meilleurs joueurs sont tous définitivement des joueurs à double sens qui sont essentiels pour nous à leurs postes”, a déclaré Thiele. «Notre jeu de course et notre défense contre la course seront nos domaines les plus forts. Nous revenons presque tout le monde de [last season], et ce sera important pour nous de reprendre là où nous nous sommes arrêtés en séries éliminatoires. Notre défense contre les passes a toujours été quelque chose que nous avons travaillé pour améliorer. Nous pensons que cette année, nous aurons comblé la plupart des trous.

moment

Record 2021 : 6-4

Entraîneur: Wayne Walker

À noter: Momence a terminé 4-1 en championnat pour remporter le championnat et s’est qualifié pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, mais est tombé au premier tour contre Tremont. Pour la saison, Momence a dominé ses adversaires 223-212 et a affiché 2 576 verges au total, dont 1 496 au sol.

Sénèque

Record 2021 : 4-5

Entraîneur: Terry Maxwell

À noter: Les Fighting Irish ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs l’automne dernier, et trois de leurs cinq défaites de la saison ont été par 23 points combinés. Un jeune groupe la saison dernière avec trois partants de retour, Seneca arrive cet automne avec neuf partants en défense et huit en attaque avec plusieurs autres détenant une expérience universitaire compétitive. Les Irlandais compteront sur des joueurs clés chez les seniors Collin Wright (RB/LB, mention spéciale toutes conférences, 737 yards au sol, six TDs, 55 tacles, 8,5 pour perte), Braden Ellis (RB, 556 yards, 4 TDs), Aiden Wood (RT), Brady Barla (C, leader du bloc de crêpes), ainsi que les juniors Nathan Grant (QB / S, starter de deux ans, 11 touchés au sol et trois touchés par la passe, leader INT), Matt Dillon (RG), Asher Hamby (S, 77 plaqués au total, mention spéciale toutes conférences) et Josh Lucas (DL, 6-3, 270, ont commencé les cinq premiers matchs avant une blessure à la cheville). “L’expérience est une force pour notre équipe cette année”, a déclaré Maxwell. «Je pense qu’un groupe qui a traversé de bonnes batailles et qui bénéficiera cette année de la compréhension de la vitesse du jeu et de la physique du football universitaire. C’est l’un des groupes les plus forts physiquement que nous ayons eu de mémoire récente. Notre adhésion aux entraînements hors saison a permis à de nombreux joueurs d’atteindre de grands nombres dans la salle de musculation. J’espère voir ce transfert vers un bon jeu physique sur le terrain et aussi voir un groupe qui essaime vers le ballon.

Watseka

Record 2021 : 1-6

Entraîneur: Max Franzen

À noter: Watseka a eu du mal avec de faibles chiffres dans le programme la saison dernière, perdant ses deux matchs sur le terrain, tout en devant également renoncer à cinq matchs avant de couper court à la saison. Franzen a repris le programme et aura des partants de retour chez les seniors Brady Walwer (QB/S) et Dom Thomas (OL/OLB), ainsi que le junior Evan LaBelle (RB/LB) pour construire autour. Le nouvel entraîneur note également que le senior Anthony Shervino (RB/OLB), le junior Clay Smith (OL/DL) et le sophomore Vinci Lane (FB/CB) ont fait d’énormes progrès pendant l’intersaison. Franzen pense que l’une des forces de son équipe sera l’expérience aux postes de compétences, mais ils devront développer de la profondeur sur les lignes offensives et défensives.

5 JOUEURS À SURVEILLER

Luke Shoven, Clifton Central, père, QB/DB : Shoven revient en tant que quart-arrière après avoir réussi 1 235 verges et 15 touchés et aidé les Comets à atteindre les séries éliminatoires pour la 20e fois au cours des 23 dernières saisons.

Cannon Leonard, Iroquois West, sr., OL/DL : Engagé à l'Université de l'Iowa, Leonard sera l'ancre des deux côtés de la ligne pour les Warriors. Il a enregistré 36 plaqués au total l'automne dernier avec une récupération de sac et d'échappé.

Trystyn Schacht, Iroquois West, sr., RB/LB : Schacht a couru 221 fois pour 1 855 verges et 21 touchés la saison dernière, dont 305 verges sur 30 essais et un trio de scores lors du premier match éliminatoire des Warriors depuis 2006 lors d'une victoire sur Monmouth United.

Collin Wright, Seneca, sr., RB/LB : Wright sera l'un des nombreux partants de retour que les Irlandais espèrent pouvoir les mener à une première place en séries éliminatoires depuis 2019. Il était un choix spécial pour toutes les conférences l'automne dernier après avoir parcouru 737 verges en attaque et enregistré 55 arrêts en défense.

Braden Ellis, Seneca, sr., RB : Ellis était et sera encore une grande partie de l'attaque offensive Power-T des Irlandais. Il a couru pour 556 verges et quatre touchés l'automne dernier avec une moyenne de 8,4 verges par course.

PROGRAMME

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 5 – Seneca à Iroquois West : La saison dernière, les Fighting Irish ont mené le match, 14-13, à la mi-temps pour voir les Warriors revenir en force pour une victoire de 12 points. Les deux équipes aimant le jeu au sol, recherchez une bataille sans merci.

Semaine 6 – Iroquois West à Momence : Dans ce qui s’est avéré être le match décisif pour le titre de champion l’automne dernier, Momence a explosé pour une victoire de 46-20. Les deux équipes ont finalement revendiqué des places en séries éliminatoires en 2021, alors attendez-vous à ce que celle-ci soit un peu plus serrée cette saison.

Semaine 7 – Momence à Sénèque : Les deux équipes ont disputé un match aller-retour passionnant la saison dernière avec l’hôte Momence remportant une victoire 32-26. Il semble que l’inclinaison de cette année pourrait être un autre match serré.

Semaine 7 – Iroquois West à Clifton Central : Dans une bataille défensive la saison dernière, les Warriors, hôtes, ont remporté un triomphe de 13-6 sur les Comets. Les deux équipes renvoient de nombreux joueurs de ce match, alors recherchez un autre match fougueux car chaque équipe devra chercher à obtenir des places en séries éliminatoires.

Semaine 9 – Clifton Central à Momence : Les Comets ont donné à Momence sa seule défaite en championnat de la saison dernière, 32-8, lors du dernier match de saison régulière pour les deux. Cela peut également être une dernière chance pour chacun de revendiquer sa victoire finale pour se qualifier pour les séries éliminatoires.