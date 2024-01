Aperçu de la ronde de division : les Texans contre les Ravens en chiffres

Les Ravens accueilleront les Texans parvenus lors de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL. Baltimore mène la série de tous les temps entre ces franchises relativement jeunes 11 contre 2, dont une marque de 7 contre 0 à domicile, et une victoire en séries éliminatoires contre Houston lors de la ronde de division 2011. Autres chiffres significatifs qui pourraient aider à déterminer quel club sortira vainqueur de cette compétition et se qualifiera pour le match de championnat de la conférence AFC :







11,9 mètres

Par cible lancée au receveur de Houston Nico Collins cette saison, la troisième meilleure moyenne de la ligue.

4,7 mètres

La défense des Ravens a accordé un record de la ligue de 4,7 verges nettes par jeu de passe, la moyenne la plus basse depuis les Jets de 2009.

31 points à retenir

Geno Stone (sept interceptions) et Kyle Hamilton (quatre interceptions) ont aidé la défense des Ravens à générer le plus grand nombre de revirements de la ligue.

165 tentatives

Depuis que le quart recrue CJ Stroud a lancé une interception, cela a duré six matchs consécutifs.

4,9 mètres

Autorisé par tentative précipitée par la défense des Ravens, la troisième pire moyenne de la NFL.

2,2 mètres

Avant contact par Texans tentative précipitée, à égalité pour la deuxième pire moyenne de la NFL.

26 touchés

Mené par Gus Edwards 13 scores, total de touchés au sol pour l’offensive des Ravens, la quatrième de la NFL.

19 touchés

Touchés précipités autorisés par la défense des Texans, la cinquième de la NFL.

52 explosifs

Baltimore a généré le 14e plus grand nombre de passes de plus de 20 verges, une amélioration considérable par rapport à sa deuxième pire note de 33 au cours de la saison 2022.

Taux de pression de 25,7 %

Menés par la recrue Will Anderson Jr. et son compatriote Jonathan Greenard (32 pressions chacun), les Texans ont décroché 46 sacs cette saison et le cinquième meilleur taux de pression de la NFL.

1 024 verges

Permis par la défense des Texans à des fins serrées cette saison, cinquième de la ligue.

1 042 verges

Yards combinés accumulés par les ailiers rapprochés de Baltimore Mark Andrews, Isaiah Likely et Charlie Kolar cette saison.

+203 Points

Le meilleur différentiel de points de la ligue de Baltimore était de 179 points meilleur que celui des Texans.

45,5% DVOA

Baltimore a terminé la saison régulière au cinquième rang valeur ajustée en fonction de la défense par rapport à la moyenne depuis 1981.

30,1 millions de dollars

Espace de plafond salarial que Baltimore a emprunté aux saisons futures, en utilisant des années nulles et des incitations contractuelles peu susceptibles d’être gagnées, pour constituer la liste de 2023.

187 jeux

Depuis que les Ravens de John Harbaugh ont disputé un match de championnat de conférence.

En savoir plus