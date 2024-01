Aperçu de la ronde de division : cinq Ravens à surveiller contre les Texans

Les Ravens affronteront samedi les Texans de Houston lors du premier match du week-end de division. Après que les Texans aient fait sauter les portes du Browns de Clevelandet avec CJ Stroud ressemblant à l’un des meilleurs quarts-arrière de l’AFC, il faudra de grosses performances pour que les Ravens s’imposent.







Vers qui pouvons-nous nous tourner pour disputer un gros match et aider les Ravens à se qualifier pour la ronde de championnat de conférence ?

Odell Beckham Jr.

C’est pour cela que Beckham a été signé, le football en séries éliminatoires. C’est pourquoi les Ravens ont sauvé Beckham, limitant les répétitions, l’empêchant parfois de participer aux matchs. Les Ravens envisagent sûrement que Beckham reprenne sa course avec les Rams qui les a aidés à remporter le titre. super Bowl lors de la saison 2021-2022. La même course qui a fait ressembler Beckham à un possible MVP du Super Bowl avant de se blesser.

Après une bonne saison de recrue, Zay Flowers attirera certainement l’attention des coins supérieurs, tout comme Rashod Bateman, mais pas aussi fréquemment. Avec l’émergence du meilleur cornerback des Texans Derek Stingley, chaque fois que Beckham n’est pas couvert par lui, il devra tirer le meilleur parti de ces moments.

Jadeveon Clowney

Clowney a connu une résurgence dans sa carrière. Signature tardive du camp d’entraînement, Clowney a été une force pour les Ravens, menant ce groupe avec un sommet en carrière de 9,5 sacs. Il figurait parmi les 15 premiers de toute la NFL en termes de pressions totales.

Les Texans n’ont accordé aucun sac contre les sept premiers des Browns, Myles Garrett et Za’Darius Smith combinant pour seulement quatre courses. Clowney s’alignant sur le bon tacle, et non Laremy Tunsil, devra tirer le meilleur parti de ses opportunités pour générer de la pression et avoir un impact sur CJ Stroud.

Ésaïe Probablement

Probablement était un joueur énorme pour les Ravens au cours de la seconde moitié de la saison. Avec Mark Andrews absent, Likely est intervenu, s’emparant du rôle et contribuant à remporter des victoires. À l’approche des séries éliminatoires avec Isaiah Likley, Mark Andrews a été désigné pour revenir. Même si Andrews revient contre Houston, il sera loin d’être à 100 % et aura probablement des clichés limités.

Il faudra probablement jouer un rôle majeur. Le peu de succès offensif des Browns est venu avec leurs deux bouts serrés en David Njoku et Harrison Bryant. Les Ravens feraient bien de faire la même chose avec tous leurs ailiers rapprochés, surtout Likely.

Marcus Williams

CJ Stroud a été un animal absolu au cours de son année recrue. En lice pour le titre de recrue offensive de l’année, Stroud n’a pas beaucoup ressemblé à une recrue cette saison et a poussé le ballon vers le bas du terrain. Contre les Browns, Stroud a réussi trois lancers de plus de 20 verges sur le terrain.

Bien qu’il ait connu une saison de hauts et de bas, jouant sur blessure et avec pratiquement un bras, c’est le moment pour Williams de montrer pourquoi les Ravens l’ont payé il y a deux intersaisons et de venger le fait qu’il ait été la cible du miracle de Minneapolis. Avec le retour de Kyle Hamilton et Arthur Maulet, WIlliams sera libre de faire ce qu’il fait de mieux et de patrouiller dans l’arrière, limitant ainsi les gros jeux. Peut-être qu’il pourra saisir une interception ou deux pendant qu’il l’a eu.

Ronnie Stanley et Morgan Moïse

Les plaqués ont été de loin la partie la plus faible de l’offensive des Ravens cette saison. Les deux ont permis une pression importante cette saison. Les Ravens les ont aidés en alternant les deux tout au long des matchs pour les garder au frais et déséquilibrer les passeurs avec des looks différents. En complétant Patrick Mekari au poste de bloqueur gauche et Daniel Faalele à droite, cela a aidé les autres à mieux jouer.

Face à la sensation recrue Will Anderson Jr. et Jonathan Greenard, ils auront du pain sur la planche alors que le duo a combiné pour 19,5 sacs cette saison. Si les tacles peuvent aider à garder Lamar propre, cela contribuera grandement à remporter une victoire.

