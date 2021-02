Aperçu de la réunion RHOSLC: voir Heather et Lisa face à face

Alors que Lisa réfute rapidement cette accusation, Andy Cohen invite les femmes à faire une pause pour le déjeuner. Il commente: « Ok, c’est un bon endroit pour faire une pause, et plus tôt nous rentrons, plus vite nous partirons. Nous avons beaucoup plus à faire. »

Bien que la plupart des femmes écoutent les conseils d’Andy, Heather et Lisa ne semblent pas pouvoir arrêter leur face-à-face. Heureusement, les caméras n’ont jamais cessé de rouler.

Lisa claque: « Heather, je te connais maintenant. Je ne te connaissais pas avant janvier 2017. Je ne t’ai jamais rencontré de ma vie. »

Le patron de Beauty Lab and Laser répond en appelant Lisa pour être une hypocrite présumée. « Vous dites que vous détestez le drame, vous détestez les mensonges, vous détestez toutes ces choses », déclare-t-elle avant d’ajouter, « Et vous doublez Jen Shah? »

En défendant son amitié avec Jen, Lisa accuse les autres femmes d’être déclenchées par la relation.