Aperçu de la Premier League : Arsenal a-t-il réussi ? United s’effondrera-t-il?

Selon un point de vue, cette saison devrait être la meilleure chance depuis 2016 pour une équipe en dehors du Big Six traditionnel de courir pour une place en Ligue des champions. Toute la campagne sera affectée par la Coupe du monde, et il n’est pas ridicule de suggérer que les superpuissances – approvisionnées comme elles le sont par des joueurs se rendant au Qatar – pourraient être plus susceptibles de se fatiguer par la suite.

La question de savoir si une équipe peut sortir du peloton est une autre affaire. Newcastle a terminé la saison dernière sur un sommet financé par l’Arabie saoudite, mais il a été nettement plus calme que la série de golf LIV cet été. Leicester et les Wolves semblent stagner. Cela laisse peut-être West Ham – renforcé par quelques ajouts intelligents – comme le seul candidat viable. Plus vraisemblable encore, bien sûr, c’est que l’équipe de David Moyes ne peut pas non plus tenir le rythme et qu’à l’issue d’une saison pas comme les autres, tout sera exactement comme avant.